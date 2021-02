Little Nemo in Slumberland (parte 4)

SUEÑOS EN MOVIMIENTO

Ya mencionamos que Little Nemo protagonizó una obra de teatro, y también tiene una breve aparición (en forma de dibujo animado) en la película “Winsor McCay, the Famous Cartoonist of the N.Y. Herald and His Moving Comics”, que el ídolo proyectaba en sus funciones de teatro. Ese pequeño tramo animado ocupa alrededor de cuatro minutos del film, y le requirió a McCay la realización de unos 4000 dibujos, que hizo él solo y obviamente a mano. La película se empezó a exhibir en 1911 y en su rodaje McKay contó con la colaboración de James Stuart Blackton, uno de los pioneros, de los fundadores del cine de animación.

En 1984, una oscura co-producción anglo-francesa que llevaba por título Nemo/Dream One pasó brevemente por los cines europeos. Se trataba de una versión muy libre de la historieta, interpretada por actores (entre ellos Jason Connery, Harvey Keitel y Carole Bouquet) y dirigida por Arnaud Sélignac. La verdad es que, fuera de un nene llamado Nemo que anda en piyama y viaja a un mundo de fantasía, la película no tiene mucho que ver con la creación de Winsor McCay. Los personajes secundarios de la historieta brillan por su ausencia, y Nemo interactúa con íconos de la ficción como el Zorro, Alicia y el Nautilus.

Nuestro pibe soñador reapareció en 1989, ahora como protagonista del ambicioso largometraje animado Little Nemo: Adventures in Slumberland. Se trata de una producción japonesa hablada en inglés, de 85 minutos de duración. El proyecto fue capitaneado por Yutaka Fujioka para la Tokio Movie Shinsha y tuvo nada menos que tres directores: Masami Hata, Masanori Hata y William T. Hurtz. Fujioka desarrolló el argumento junto al mundialmente célebre Jean “Moebius” Giraud y para la realización del guion fueron convocados el escritor Ray Bradbury y el cineasta Chris Columbus, entre otros. El storyboard fue obra de Boyd Kirkland (Batman: TAS, Gargoyles) y las canciones de los hermanos Richard y Robert Sherman. El elenco vocal contó con Gabriel Damon como Nemo, el mítico Mickey Rooney como Flip y, en otros papeles menores, con actores de la talla de Michael Gough, Rene Auberjonois y Alan Oppenheimer.

El resultado de este cóctel de talentos de tres continentes es, por lo menos, interesante. Tanta mezcla de influencias (ritmo de animé, personajes onda Disney, monstruos lovecraftianos, la propia imaginería de Winsor McCay) termina por no cerrarle del todo a nadie, pero no se puede negar que se trata de una muy buena película animada, sumamente fiel a la historieta, con buen guion, buen ritmo y algunas canciones pedorras que bueh… ya estamos acostumbrados a soportarlas…

El argumento narra, muy básicamente, el enfrentamiento entre los habitantes de Slumberland y el maléfico Rey Pesadilla. La única modificación grossa respecto del comic de McCay es que en la película la princesa tiene nombre, Camille, y en la historieta no. El resto capta increíblemente bien los mundos oníricos de McCay, y no falta ni siquiera el guiño a Gertie la dinosaurio, su creación más famosa en el campo de la animación. Adventures in Slumberland, con sus pros y sus contras, resultó un fracaso estrepitoso en la taquilla y por eso suele estar semi-olvidada por público y críticos. Sin embargo tiene un atractivo genuino, que excede el homenaje al clásico de McCay y la colección de nombres célebres en los créditos.

Lo más extraño es que en Estados Unidos la película se estrenó tres años después que en Japón, en 1992. Por eso, en 1990, cuando salió el video juego de Capcom para la consola NES titulado Little Nemo: The Dream Master (o Pajama Hero Nemo, en Japón), el público no lo asoció con el largometraje, porque faltaban dos años para que este se proyectara fuera de la islita.

En Noviembre de 2012 se estrenó la ópera de Little Nemo, encargada por la Ópera de Sarasota (EEUU) al compositor Daron Hagen y el dramaturgo J. D. McClatchy. Fue una gran producción, con efectos especiales, fondos que se movían y proyecciones, en la que participaron los integrantes de la Ópera de Sarasota, la Sarasota Youth Opera, el coro de la preparatoria de Sarasota, el Sailor Circus y dos elencos de niños y niñas que iban alternándose en las distintas funciones, todos surgidos de la secundaria Booker. En la trama, Nemo, la Princesa y sus amigos tratan de impedir que el Emperador de Sol y el Guardian del Alba traigan la luz del día a Slumberland.

Y no hay mucho más. Se supone que Netflix está trabajando en una nueva película con actores dirigida por Francis Lawrence, esta vez con protagonista femenina: una nena que interpreta a Nema. También va a estar Jason Momoa (el actor que encarna a Aquaman en las películas de DC), en la piel de una versión muy bizarra de Flip. Veremos si esto finalmente se materializa o si queda en anuncios.

Hasta ahora, eso es todo lo que se hizo con el personaje por afuera de la historieta. Pero… hay más historietas, que vamos a visitar en la próxima entrega.

(el lunes, la quinta parte)