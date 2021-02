Little Nemo in Slumberland (parte 7)

LOS PERSONAJES

Nemo quiere decir “nadie” en latín. Y es el nombre ideal para este personaje, basado en Robert, el hijito de 9 años de Winsor McCay. Básicamente, Nemo no hace nada, no aporta ni entiende nada y en muchísimas tiras, ni siquiera habla. Nemo está ahí para hacer lo mismo que hace el lector del otro lado de la página: Abrir grandes los ojos y maravillarse ante los prodigios que él ve de cerca y nosotros de lejos. Cada tanto le vemos algún atisbo de ternura para con algún animalito, o algún fallido intento de razonar con Flip para calmarlo un poco, o alguna alegría franca cuando se reúne después de mucho tiempo con algún personaje amigo. El rol de Nemo es el del testigo. Lo suyo es mirar, fascinarse, y tratar de organizar un poco el caos con frases tipo “Supongo que esto funciona de tal manera”, o “Los leones deben haber pensado tal o cual cosa”, o “Estos caníbales nos quieren comer crudos”. Pero para protagonista le falta mucha sopa.

El otro Nemo, el que se despierta en el último cuadrito de cada plancha, tiene un poco más de onda. Cuando lo vienen a despertar sus familiares (y son muchos, créanme, en esa casa vivía un batallón) reacciona como un chico creíble, a veces conteniendo la puteada, otras veces armando de la nada una excusa verosímil para las bizarras posiciones en la que lo sorprenden, o a veces simplemente asustado por lo reales que parecen sus sueños. Otras veces, se limita a un escueto “Ya voy, Ma”.

Lo más parecido a un protagonista, a un hilo conductor de la trama, que tiene Little Nemo es Flip, el enano de cara verde que aparece por primera vez el 4 de Marzo de 1906. Flip está pensado como un antagonista: la gente de Slumberland lo odia, lo considera un criminal peligroso y hace lo imposible por sacárselo de encima. Pero el contrapunto entre este tipejo desprejuiciado e inescrupuloso y el tímido e inocente Nemo funciona demasiado bien, y Flip se convierte en un personaje central, el verdadero motor de la serie, el amigo kilombero que hace que Nemo se meta en uno y mil líos. Sus especialidades son sembrar el descontrol por todas partes, el habano y el léxico barriobajero.

La princesa de Slumberland, hija del Rey Morpheus, no tiene nombre, ni demasiadas apariciones, pero es el personaje que moviliza toda la primera etapa de la serie: La princesa está triste y su padre manda a buscar a un chico de la Tierra que venga a jugar con ella y a hacerle compañía. El elegido es Nemo y su primer viaje por Slumberland tiene como único objeto encontrar a la princesa antes de que ella muera de tristeza. Una vez que Nemo y la princesa se hacen amigos y empiezan a compartir aventuras, la personalidad de ella se ve con toda claridad: es una chica decidida, valiente y llena de ideas e iniciativa.

Su primera aparición es el 14 de Enero de 1906, pero recién el 8 de Julio de ese año se encuentra cara a cara con Nemo. La princesa está ausente en toda la época final de la tira en el Herald y se reintegra al elenco protagónico desde la primera plancha de la segunda etapa, en la que participa de casi todos los episodios, pero con muchos menos cambios de vestuario. A pesar de estar bastante crecidita, su relación con Nemo es pura e ingenua y siempre se refiere a él como su amigo o compañero de juegos, excepto en la plancha del Día de San Valentín de 1909, en la que le tira los galgos, frente-march.

El Doctor Pill es el médico oficial de la corte de Slumberland y el personaje que aporta sabiduría, racionalidad y coherencia a la serie. Por supuesto, Flip lo tiene de punto y lo convierte en el blanco favorito de sus bromas pesadas. De altísimo sombrero e infaltable valijita, el Doctor Pill debutó el 3 de Junio de 1906 como un personaje muy menor, pero su importancia en la tira no paró de crecer hasta el final de la misma.

Otro segundón con chapa es Impy, un pigmeo que ya había aparecido en A Tale of the Jungle Imps, la historieta que hacía McCay en el Enquirer, allá por 1903. Impy apareció por primera vez el 5 de Mayo de 1907 y desde entonces se integró a la barra de Nemo, a pesar de su propensión a armar casi tanto despelote como Flip, sumada al hecho de que no habla, o dice cosas como “Gumble ub stubble op”.

El último personaje digno de mencionarse es otro barriobajero amigo de Flip, a quien al principio le dicen “Profesor”, después “Kiddo” y sobre el final, “Splinters”. Su acento escocés va y viene, y lo mismo pasa con el propio personaje, que a veces se esfuma durante largos períodos para luego reaparecer como si nada. Su debut se vio el 10 de Enero de 1909.

(el lunes, la última entrega)