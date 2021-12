¡Llega el nº4!

¡Se terminó la espera! Desde mañana, va a estar disponible en nuestra tienda virtual (https://comiqueandoshop.blogspot.com/) el nº4 de Comiqueando Digital.

Cerramos el ciclo con un numerazo de 280 páginas, con lo cual entre los cuatro números de 2021 alcanzamos la marca invderosímil de las 1081 páginas.

Hoy te proponemos recorrer juntos los contenidos que te esperan en las páginas de la revista… y fuera de ella.

Empezamos con las Secciones, y la primera es (lógicamente) En el Salón de la Justicia, en la que me toca darle la bienvenida a los lectores, agradecerles por habernos acompañado en esta nueva etapa, etc. Esta vez no me tocó escribir ninguna de las notas, así que mi participación en este número se limita a esa columna, más la coordinación, corrección y diseño de casi todo el material.

También te ofrecemos una nueva entrega de Los Comics o Yo, la columna en la que Caba explora distintas formas de caer para siempre en las garras del vicio del coleccionismo de comics y a la vez ser feliz. Esta vez, un contrapunto entre la colección racional y controlada y el delirio completista que no tiene límites, ni los tendrá jamás.

Desde Uruguay, Ignacio Alcuri nos hace llegar otra entrega de Comics Z, dedicada a otra gema felizmente olvidada: una de las tantas historietas de Woody Woodpecker (El Pájaro Loco, o Loquillo) que se produjeron en Argentina en los años ´70, por supuesto sin ningún tipo de licencia. Una bizarreada sin pies ni cabeza, que seguro te va a sorprender.

Desde la Dimensión Unitaria, Lucas Ferrero se mete a fondo en una historia corta, verosímil y descarnada, en la que Scott Hampton desnuda las miserias más indecibles de la industria del comic book.

Diego Accorsi nos trae una nueva entrega de Super Zona G, un segmento lúdico para poner a prueba tu erudición comiquera y divertirte un rato.

Después de tres entregas de La Posta, ahora es hora de irnos Al Pasto. De la mano de Fede Musso, visitamos el backstage de la edición, traducción y comercialización de mangas en Argentina, un fenómeno que no para de crecer.

Y regresa también Mighty ´80s, de la mano de Diego Accorsi, con la información completa y precisa acerca de la seminal novela gráfica X-Men: God Loves Man Kills, Infinity Inc. y una miniserie en la que chocaron Justice Machine y los Elementals.

Además, en la revista vas a encontrar los códigos QR para acceder a los contenidos audiovisuales exclusivos, que son un despelote.

Por un lado, un video 172 minutos en el que se revela por primera y única vez TODO el backstage del primer Fantabaires, aquel mítico evento que, en 1996, inauguró la era de las convenciones de comics internacionales en Buenos Aires. Javi Paredes conduce una charla en la que participan tres de los artífices de aquella movida: Diego Accorsi, Axel Kuschevatzky (desde Los Angeles) y José López Cancelo. Recuerdos, anécdotas y alta data sobre un hito en la cultura comiquera de Argentina.

Y por otro lado, tenemos un Podcast Especial de más de tres horas (197 minutos), íntegramente dedicado a Hugo Pratt. Otra superproducción que encaramos junto a Gonzalo Ruiz y Fede Velasco, y en la que nos dimos el gusto de conversar con el genial Juan Díaz Canales, actual guionista de Corto Maltés (y Blacksad); con los especialistas Aldo Pravia y Paco Linares (estudiosos de la vida y la obra de Pratt); con Patrizia Zanotti, quien fuera amiga, colorista y manager de Pratt, hoy al frente de la empresa que controla los derechos sobre la obra del ídolo para todo el mundo; y con el maestro Gianni Dalfiume, un prócer de la historieta argentina, que trabajó con Héctor Oesterheld, Robin Wood, Carlos Trillo y muchos más. Dalfiume (también nacido en Italia) fue fanático, discípulo, colega y amigo de Hugo Pratt y nos cuenta todo acerca de su ilustre trayectoria y su vínculo con el genio veneciano.

Este podcast justifica por sí solo el precio de descargar la revista, que es de módicos $ 450 en Argentina, o de u$ 3,50 en el resto del mundo. Menos que una docena de facturas, menos que una grapita de DC o Marvel de las que traen 20 páginas de historieta y duran menos de 15 minutos.

¿Y notas, no hay? Sí, hay muchísimas, y las vamos a repasar acá el lunes que viene. Mientras tanto, pasá mañana por la tienda a descargarte este numerazo inverosímil de Comiqueando Digital, sin dudas lo mejor que hicimos en nuestras miserables vidas.