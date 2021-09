¡Llegó el nº3!

A partir de hoy está disponible en nuestra tienda virtual (https://comiqueandoshop.blogspot.com/) el nº3 de Comiqueando Digital. Se trata de una edición descomunal de 308 páginas (100 más que el nº1) : Cuando salió el nº2 con 285 páginas dijimos que era « algo que nunca antes habíamos hecho y no sé si alguna vez volveremos a hacer ». Bueno, no solo lo igualamos, sino que lo superamos.

Hoy te proponemos recorrer juntos los contenidos que te esperan en las páginas de la revista… y fuera de ella.

Empezamos con las Secciones, y la primera es (lógicamente) En el Salón de la Justicia, en la que me toca darle la bienvenida a los lectores, etc.

Después viene Super Freaks, con nuevos textos escritos por el Dr. Sax, que estaban perdidos en lo profundo de la web, y que nos ofrecen su particular mirada acerca de historietas de Salvador Sanz, Garth Ennis, Akio Tanaka, Kieron Gillen y otros.

Seba De Caro nos brinda sus apuntes de educación sentimental y comiquera en Papel con Poros, esta vez en forma de poema.

Desde Uruguay, Ignacio Alcuri nos hace llegar otra entrega de Comics Z, dedicada a otra gema felizmente olvidada: la serie de historietas de Rambo que se produjeron en Argentina a principios de los años ´90. Una bizarreada sin pies ni cabeza, que seguro te va a sorprender.

También te ofrecemos una nueva entrega de Los Comics o Yo, la columna en la que Caba explora distintas formas de caer para siempre en las garras del vicio del coleccionismo de comics y a la vez ser feliz. Esta vez, con tips para entrar en el delirio de coleccionar prints, sketchbooks y artbooks publicados por los propios autores de comics.

Desde EEUU, Leonardo Sciagosicci sigue En Busca de la Historieta Perdida y aparentemente, esta vez la encuentra. Acá también, hay sorpresas garantizadas, porque La Historieta Perdida no era la que nadie se imaginaba que podía ser.

Otra columna que reaparece es La Posta, ese espacio dedicado a la data grossa y secretos verdaderos del mundo editorial, a cargo de Martín Casanova, que revela detalles acerca de cómo se traducen en Argentina las historietas de DC Comics, entre ellas el recordado faux pas de Heroes in Crisis y « no sé quién es Will ».

Regresa también Mighty ´80s, de la mano de Diego Accorsi, con la información completa y precisa acerca de la recordada Cosmic Odyssey, la seminal maxiserie del Squadron Supreme y una antología de las Teenage Mutant Ninja Turtles que pasó bastante desapercibida.

Y finalmente, desde la Dimensión Unitaria, Lucas Ferrero se mete a fondo en una historia corta del maestro japonés Keiichi Koike, que nos lleva a replantearnos los límites de la psicodelia.

Además, en la revista vas a encontrar los códigos QR para acceder a los contenidos audiovisuales exclusivos, que –una vez más- son un despelote.

Por un lado, un video de dos horas, en el que Caba debate con Emi (del canal de YouTube llamado Volver al Juguete) y el Dr. Sax acerca de la serie Master of the Universe : Revelation. Una polémica imperdible para los fans de He-Man (o de Kevin Smith).

También tenemos (esta vez en audio) una entrevista a exclusiva al maestro Daniel Torres, realizada por Gregorio Guerrero. Una hora en la que el genio de la línea clara valenciana repasa 45 años de carrera y cuenta absolutamente todo lo que sus fans queríamos saber acerca de sus obras.

Además, como en Septiembre se cumplen 30 años del lanzamiento de la línea de DC Comics en la editorial Perfil, Javi Paredes reunió a tres referentes de aquella movida para recordarla y para vivir la Experiencia Perfil Definitiva. Un video de dos horas y media en la que Osvaldo Tangir (jefe de redacción), Rafael De la Iglesia (redactor y coordinador de textos) y yo (traductor de casi toda la línea) conversamos, demolemos algunos mitos y respondemos muchas preguntas de nuestros seguidores. Un reencuentro fundamental para todos los miembros de la Generación Perfil.

¿Hay más ? Sí, obvio.

Junto a Gonzalo Ruiz y Fede Velasco preparamos un episodio especial del Podcast de Comiqueando en el que a lo largo de dos horas, conversamos con cuatro invitados de lujo.

El maestro Jorge Morhain nos cuenta todas las trapisondas de José Alegre, el editor argentino que publicaba sin licencia las historietas truchas de AstroBoy que salieron en los ´70 y ´80.

El gran Kenny Ruiz, historietista español, nos revela los secretos de Team Phoenix, el nuevo manga que realiza para Japón, con todos los personajes clásicos de Osamu Tezuka.

La historiadora española Maria Antònia Martí Escayol nos ayuda a pensar en los temas más resonantes que aparecen en las obras del Dios del Manga y su impacto en la cultura popular.

Y finalmente, el inmenso Marc Bernabé (probablemente el máximo especialista en manga del habla hispana) nos cuenta cómo es traducir las obras de Osamu Tezuka al castellano para que todos las podamos disfrutar.

También hay un montón de notas, claro, pero de eso vamos a hablar la semana que viene. Con todo este material que enumeramos acá, me parece que sobran los motivos para que todo fan del comic quiera descargar la revista y dejarnos módicos $ 440 (si la compran en Argentina), o u$ 3,95, si la compran en el resto del mundo. Nunca les pedimos nada, y esta vez les estamos dando una revista monumental, por menos de lo que vale una docena de facturas, o una grapita de DC o Marvel de las que traen 20 páginas de historieta y duran menos de 15 minutos.

A disfrutarla.