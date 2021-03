¡Llegó la Comiqueando Digital! (parte 1)

La semana pasada sacudimos al mundillo comiquero con el anuncio de que se agrandaba la familia Comiqueando, con el lanzamiento de Comiqueando Digital, la nueva publicación trimestral que marcó además el regreso de Comiqueando Press, el primer sello editorial que albergó a la revista allá por los ´90.

El nº1 de Comiqueando Digital está disponible en nuestra flamante tienda virtual, https://comiqueandoshop.blogspot.com/, y se puede comprar por módicos $ 290. También están disponible la suscripción a los cuatro números previstos para 2021 a sólo $ 1000 y la descarga gratuita de varios números de las etapas anteriores de Comiqueando (material que originalmente se editó en papel y que encontramos digitalizado en la web) y el número de Power Magazine dedicado a Alan Moore que armamos en 2009 y nunca se llegó a imprimir.

Pero vamos a meternos en el interior del nº1 de la nueva revista. ¿Qué hay debajo de esa portada en la que Darkseid nos mira con cara de “los voy a hacer mierda a todos”?. ¿Qué ofrecen esas 208 páginas, cifra inédita en la historia de Comiqueando? Lo primero que hay que aclarar es que es todo material de lectura, todo textos sobre historieta y animación. No hay publicidad, y tampoco tenemos tiras cómicas o historietas. ¿Sólo hay textos? En realidad no, porque además de estas 208 páginas, generamos también contenidos audiovisuales exclusivos. En la revista vas a encontrar un QR, y si lo escaneás vas a descubrir un podcast especial que grabamos junto a Diego Accorsi, Fede Velasco, Gonzalo Ruiz y el Dr. Sax. Es un programa especial de una hora, que no está disponible en ningún otro lado. Y otro QR que aparece en la revista te lleva a un video especial conducido por Caba, en el que el consagrado artífice de Hablando Comic y Cerveza & Comix radicado en EEUU debate acerca de coleccionismo de comics con Pako Domínguez, el referente del canal de YouTube español El Tebeonauta. Ahí hay otra hora de material imperdible, al que no se puede acceder desde ningún otro lado.

Como suele suceder cada vez que sale una revista nueva, aparecen nuevas secciones y esta no es la excepción. Para estos cuatro números de Comiqueando Digital, ofrecemos este menú de secciones:

La única que sobrevive desde 1994 es En el Salón de la Justicia, la bienvenida a cargo del director de Comiqueando, que en esta etapa soy yo. Hacía 19 años que no escribía En el Salón de la Justicia y bueno, me verás volver, dijo Soda Stereo.

También rescatamos una sección que nació en la etapa de Freakshow, pero la reformulamos por completo. De aquella versión de Zona Crítica quedó sólo el nombre. Ahora la consigna es que para cada número elegimos un puñado de historietas relevantes y abrimos la convocatoria para que todos los integrantes del staff puedan escribir acerca de una o varias de ellas, sin límite de extensión. En la primera entrega propusimos hablar de Intensa (de Sole Otero), Los Pitufos (de Peyo), Akira (de Katsuhiro Otomo) y Crisis on Infinite Earths (de Marv Wolfman y George Perez). Ahí se dieron cita textos de Fernando Ariel García (el glorioso Bicho, un prócer de la Comiqueando Clásica), Marcelo Iglesias (que también colaboró en algunos números de la Clásica), Gonzalo Ruiz, Francisco Lobo, Mariela Acevedo (que estuvo de invitada alguna vez en un podcast), nuevas incorporaciones como el maestro mexicano Luis Gantus y Grisel Pires Dos Barros, el diabólico Dr. Müle (otro recordado escriba de la Clásica) y un textito mío.

¿Qué más? Ya nombramos a Caba, que en este número nos presenta Los Comic o Yo, una columna acerca de las distintas formas de caer para siempre en las garras del vicio del coleccionismo de comics y a la vez ser feliz.

Otro referente de la Comiqueando Clásica, el legendario Dr. Sax, rescata textos perdidos en lo profundo de la web, en los que nos ofrece su mirada única acerca de varias historietas. Su sección se llama (como aquel blog perdido) Super Freaks!.

Lucas Ferrero, quien cada tanto clava algún golazo acá en la Online, nos lleva a Megacity One a ver cómo Judge Dredd combate por valores que no compartimos ni a palos. Su sección se llama Dimensión Unitaria y nos va a pasear por distintas historietas cortas, de esas que rompen todo escondidas en las páginas de alguna antología.

Diego Accorsi presenta la primera entrega de Mighty ´80s, una sección dedicada a investigar el maravilloso mundo de los superhéroes de los años ´80. Esta vez hay data a fondo sobre X-Factor, The Janus Drective y Captain Victory.

Martín Casanova, quien fuera director de Comiqueando entre 2005 y 2007 y hoy es Director de Arte de OVNI Press, presenta un espacio titulado La Posta, en el que nos ofrece data grossa y secretos verdaderos del mundo editorial. Arranca con una columna dedicada al siempre polémico tema de las traducciones de historietas de EEUU para su publicación en Argentina.

Seba De Caro, quien colaboró muchas veces con nosotros con artículos en las revistas y participaciones en varios episodios del podcast, tampoco necesita presentación. Su columna en la Comiqueando Digital se llama Papel con poros y son apuntes de educación sentimental y comiquera para pensar y sentirnos identificados.

Desde EEUU, Leonardo Sciagosicci se acuerda de las historietas argentinas que lo formaron como lector en una sección llamada En Busca de la Historieta Perdida.

El recontra-capo uruguayo Ignacio Alcuri (autor de ocho libros de cuentos, conductor de radio, TV y podcasts, maestro del stand-up…) debuta en el Universo Comiqueando con Comics Z, un recorrido por el mundo de las historietas que nunca aparecerán en «lo mejor de»… ni tampoco en «lo peor de», porque nadie se acuerda de ellas.

Y finalmente tenemos nada menos que al maestro Daniel Divinsky, el mítico editor, quien nos cuenta maravillosas anécdotas protagonizadas por Quino y el Negro Fontanarrosa en una columna titulada También Son Seres Humanos.

Impactante formación para el arranque, con un montón de nuevas propuestas que –si pegan entre los lectores- van a continuar a futuro.

Y claro, además hay notas. Muchas notas. Algunas larguísimas. Pero de eso vamos a hablar en detalle la semana que viene.

Mientras tanto, no dejes de pasar por https://comiqueandoshop.blogspot.com/, donde te esperamos con todo este material.

(el lunes, la segunda parte)