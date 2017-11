LOS 100 COMICS DE LA DECADA (Parte 5)

Terminamos la primera mitad del ciclo con una entrega que bien podría llamarse La Venganza del Mainstream. Sí, seguro, hay franceses, belgas, españoles, japoneses, canadienses, ingleses y hasta yankis que hacen comics rarísimos. Pero esta vez juntamos a dos de los comics más taquilleros de Marvel, a uno de los máximos hits de Vertigo y… un comic de Image! ¿Vieron que no nos hacemos los raros? SOMOS raros! Nos gustan cosas totalmente distintas entre sí, de lo más pochoclero hasta lo más hermético. Festejemos juntos esta hermosa esquizofrenia, y ya que estamos, brindemos una vez más por la calidad de estos magníficos comics que nos deja la década que se va.



A.L.I.E.E.E.N. De Lewis Trondheim.



Por Andrés Accorsi.

¿Qué pasaría si un día nos visitan alienígenas, se van, y de casualidad se olvidan los comics que traían en la nave para que leyeran los chicos? Con ese planteo marciano, Lewis Trondheim (que de terrícola normal tiene poco), creó esta maravillosa bizarreada en 2004.

A.L.I.E.E.E.N. está escrita en un idioma alienígena totalmente intraducible y dibujada en un estilo que se parece poco al de Trondheim. Si se tiene que parecer a algo terrestre, podría ser a El Gatito Doraemon (de Fujiko Fujio), o alguna otra marcianada japonesa en esa onda. Pero Trondheim labura duro para que A.L.I.E.E.E.N. no se parezca a nada. Ni siquiera la paleta de colores, los puntos de la impresión (intencionalmente exagerados), nada nos remite al comic que leemos todos los días.

Las historias son cortas y fabulosas, sutilmente enganchadas entre sí, apoyadas en pantomimas de enorme efectividad, con humor pero también con mensaje. Como en La Mazmorra, Trondheim logra que rápidamente nos identifiquemos con criaturas extrañas y mostros varios, tal vez porque estos bichos de piel turquesa o violeta, tentáculos, lenguas kilométricas y ojos en el culo, también se ríen, lloran, maltratan al prójimo y se cagan.

Y bueno, otro experimento que le sale bárbaro a este genio del comic francés. Una rareza que primero te deja perplejo y después te fascina, te cautiva y al final te deja con la hermosa sensación de haber vivido una experiencia tan única como genial. Un comic de otro planeta.



DEOGRATIAS. De Jean Philippe Stassen.



Por Andrés Accorsi.

¿Cómo pueden pasar cosas tan horribles en un lugar tan hermoso? Seguramente esa pregunta invadió al historietista belga Jean Philippe Stassen cuando la curiosidad lo llevó a viajar por Africa y a visitar Ruanda, territorio de extrema pobreza, densamente poblado, pero con su población diezmada por uno de los genocidios de los ´90, de esos que rara vez ocupaban la primera plana de los diarios, porque la matanza era entre pobres, sin armas de destrucción masiva ni petróleo de por medio.

Luego de varios años de vivir allí, en 2000 Stassen publicó su primera novela gráfica ambientada en Ruanda: Deogratias, a la que más tarde seguiría Kids. Deogratias, el protagonista, también es un chico, de unos 13 años, o sea que la temática de ambas tienen mucho en común. Pero Deogratias, la historieta, es la más memorable, por lo terrible. Mediante un magnífico juego de flashbacks, Stassen nos narra en paralelo la violenta masacre de los Tutsi a manos de los Hutu, y además las consecuencias sociales y culturales del genocidio, todo visto a través de los ojos de este chico, al que el horror redujo a poco más que un animalito, adicto al urwagwa, una especie de cerveza a base de banana.

Poeta del horror, Stassen nos evita las escenas más truculentas, pero no el garrón de hacernos sentir en carne propia el dolor que prácticamente eviscera a los personajes. Su estilo semi-funny (por momentos parece una cruza entre Max y Francois Bourgeon) amortigua apenitas la crudeza del relato, y a la vez subraya lo más jodido: el hecho de que las víctimas son chicos, chicas, gente común a la que la pobreza condenó a la ignorancia y la ignorancia condenó a muerte. Un trago amargo, pero delicioso.



DINERO. De Miguel Brieva



Por Javier Hildebrandt.

Es que, claro, ¿cómo no nos va a gustar el capitalismo? Lo tiene todo: confort, relax, glamour, mujeres hermosas con el poder de perfeccionar y embellecer aún más sus cuerpos, las pantallas de televisión más grandes y nítidas, los sillones más confortables, los autos más rápidos y elegantes. En los anuncios del capitalismo todos sonríen, son atléticos y joviales, no existe la crisis (esa enfermedad que produce el pensamiento) ni la pobreza (consecuencia exclusiva de la vagancia), y todos, invariablemente todos –hasta niños y ancianos- están famélicos de sexo, sin preocuparse por esas cosas del amor y el espíritu. ¿Y acaso hay algo de malo en ello? Si hasta las guerras parecen amables, con esas sofisticadas naves y esas explosiones brillantes que hacen de la contienda un espectáculo tan vistoso como emocionante. El Capitalismo –a través de su profeta, la Publicidad- abre sus arcas y llena de felicidad a todos… Bueno, no a todos: a todos los que no se desvían de su camino y creen en Él, obvio.

De esto nos habla el español Miguel Brieva en Dinero, la “revista de poética financiera e intercambio espiritual”, cuyos tres primeros números fueron recopilados en un hermoso libro por Ediciones ExAbrupto. En la línea de dibujantes satíricos –con una gran influencia de su compatriota El Roto- Brieva se aprovecha de la retórica del marketing y la política, y de la iconografía del “american way of life” de mediados del siglo pasado para llevar su discurso al extremo. En ese lugar quedan al desnudo las desigualdades, las necesidades inventadas, los prejuicios y los turbios manejos políticos que la escenografía consumista edulcora y camufla con neologismos, para que mansamente podamos digerir nuestro propio banquete caníbal.

Más que una serie de cachetazos de realidad, Dinero es una contínua patada en los huevos. Y que duelen más aún, cuando te das cuenta que sos vos mismo el que te las da.



NEW X-MEN. De Grant Morrison y otros.



Por Diego Accorsi.

Este escocés drogón y demente tiene un poder: cualquier cosa que cuenta es interesante. Y cuando se pone las pilas, hasta muy buenas. Incluso X-Men. Tentado por muchos billetes de Marvel -sin dudas por su éxito en JLA, no por Doom Patrol, Animal Man o Invisibles,- le entregan el título bandera de las bateas y le sueltan un poco las riendas –no mucho por el merchandising, las películas, las otras docenas de títulos mutantes… Y ahora es NEW X-Men porque Morrison es una aplanadora que entiende el legado de gloria de Claremont y Byrne, pero no se ahoga en 30 años de fangosa continuidad. Entre sus 40 números (de 2001 a 2004) destruye Genosha cargándose 12 millones de mutantes (Magneto included); los protagonistas hacen de profesores la Escuela de Xavier, que comienza a albergar a cientos de niños apenas mutantes para que aprendan a manejar sus poderes e involucrarse nuevamente con la sociedad, de forma similar a lo que vimos en la película; muta a la Bestia hacia su versión felina; ante la negativa de usar a Coloso muta a la Reina Blanca; deja de lado los trajes de súper héroes y se visten a lo Singer vía Matrix; incorpora nuevos villanos impactantes (por fin!) como Cassandra Nova o los Nano-Centinelas; todo con una brillante caracterización psicológica de los personajes y relaciones peligrosas que dan un ritmo genial a un título que se arrastraba en el embole mercantilista pro-geek. Si bien no deja de matar a Jean o traer de vuelta a Magnus (giro excelentemente desarrollado) y tener un par de saguitas flojas (especialmente Here comes tomorrow, con dibujos de Silvestri, en un futuro post-post-apocalíptico que tuvieron que explicarle a los marvel-zombis en los correos), Morrison cumplió en su misión de sacudir el X-Universe, incorporar conceptos geniales (como la X de Weapon X como un número romano) y volver interesantes a los baqueteados personajes facturadores de la Marvel.

Imperdible. Histórico. X-travagante. X-plosivo.



PLUTO. De Naoki Urasawa.



Por Andrea Vega

Pluto es una reinterpretación más oscura y adulta de un arco argumental de Tetsuwan Atom, “El robot más poderoso de la Tierra”. Los eventos son replanteados desde el punto de vista de un detective robot llamado Gesicht (un personaje menor en la historia original) quien habita en una sociedad en la cual humanos y robots coexisten pacíficamente, a pesar de que no todos los humanos están contentos con esa situación. El brutal asesinato de un robot muy querido inicia la cacería de un asesino serial que pretende destruir a los robots más poderosos del mundo y a cualquiera que proteja sus derechos.

Tomar un clásico y tratar de imprimirle un sello personal mientras se respeta la esencia del original nunca es tarea sencilla, pero esta vez el experimento funciona. Pluto sigue estrictamente la relación entre los personajes y los momentos claves de la historia, tomándose la única libertad de reajustar levemente su cronología. El arte realista de Urasawa acompaña perfectamente la exploración más profunda de los temas presentes en el original, como la superposición entre hombre y máquina y la capacidad de una inteligencia artificial para sentir emociones. Una de las grandes diferencias se encuentra en la narrativa; ya no se trata de una historia de acción y aventuras dirigida al público más joven, sino de un atrapante thriller ubicado en el complejo contexto político de un conflicto entre los Estados Unidos de Tracia y la dictadura persa de Darius XIII, en un claro paralelo con la guerra en Irak. La mano de Urasawa también se deja ver en la caracterización; robots que solamente aparecían en unas pocas páginas, aquí brillan con fascinantes historias de fondo, familias y personalidades distintivas. Sin duda es un título para un público “maduro” en el mejor sentido de la palabra, recomendable también para aquellos que no gustan del manga tradicional.



RIPPLE. De Dave Cooper.



Por Lucas Varela

Ripple (2003) es la última historieta de Dave Cooper antes de volcarse de lleno a la pintura. Pero en esta obra, Dave Cooper es un dibujante; un dibujante de dibujantes. Cada trazo de su plumín revela una distorsión psicológica profunda del inconciente. En sus historias, el absurdo se vuelve perturbador e inhumano y en el sexo es la vía para viajar a ese mundo del pop perturbador. El protagonista, un artista solitario que debe encarar un proyecto erótico, se ve envuelto en una relación obsesiva con la modelo, una chica imperfectamente atractiva, grosera y despiadada. El tipo maldice al retorcido cupido que lo envenenó con el amor hacia esa criatura. La historia transcurre prácticamente toda dentro de su departamento y narra las penurias psicológicas que le trajo la obsesión por Tina, la modelo. El encierro con Tina para practicar un sexo levemente fetichista, entre la mugre y los restos de comida, hacen a esta historieta muy claustrofóbica. Lo fascinante de esta obra está en el retrato naturalista de Tina, esa gordita sucia en el juego psicológico, en cada detalle de su cuerpo fofo, en sus miradas malignamente insectoides, en el existencialismo sexual de Martin (el protagonista), con sus teorías abstractas del porno y en el fascinante dibujo de Dave Cooper.

Si el erotismo es un lenguaje que despierta el deseo sensual, este comic está lejos de ser erótico. Es una obra artística desde la edición, con su papel amarillo enfermo, la elección del rojo, que irrumpe en la historia como granos en la piel y en el hipnótico dibujo al que no se le puede quitar la vista de encima. Por ahora, el lenguaje del comic no cuenta con uno de sus mejores y más personales exponentes. Dave Cooper está dedicado a retratar gorditas una y otra vez, como una obsesión.



SLOTH. De Beto Hernandez.



Por Amadeo Gandolfo.

¿Quién es el protagonista de Sloth? ¿Es acaso Miguel, el joven que se despierta luego de un año en un coma auto-inducido, producido para huir de la depresión del pequeño pueblo donde vive? ¿Es su novia Lita, deseada, energética y curvilínea? ¿Es Romeo, su amigo bromista y ridículo?

Como tantas otras cosas en esta obra, la respuesta a esta pregunta es elusiva y onírica. Sloth (2006) parece la historia de Miguel, pero un giro de tuerca cambia los roles a mitad de la historia, re-acomodándolos como cartas en un mazo. El mundo que nos presenta Hernandez es un mundo de adolescentes angustiados y pueblitos somnolientos y misteriosos, acechados por las leyendas urbanas, un lugar donde la plantación de limones es signo de amenaza y oscuridad. Un mundo de padres ausentes y maestros enloquecidos. Beto camina una fina línea entre la explicación y la oscuridad, entre la cotidianeidad y lo fantástico, para dar a luz una de esas obras infinitamente oblicuas pero firmemente plantadas en la realidad a las que nos tiene acostumbrados.

En un comic donde existe un hombre-cabra que puede cambiar de lugar con los personajes, nada es lo que parece y los jóvenes sin dirección de la historia están tan perdidos en sus roles como en ese pueblecito sin expectativas que los contiene y los consume. Quizás lo más terrible es que nada en este comic ofrece una salida a su desesperación, y que lo más cercano es sólo un escape temporario e insuficiente a una nada amniótica y reconfortante.



THE SANDMAN: ENDLESS NIGHTS. De Neil Gaiman y otros.



Por Hernán Martignone.

Neil Gaiman vuelve a visitar a sus Eternos, Sandman y compañía, para contarnos una serie de historisa que tienen como centro a uno de los hermanos, en estas soberbias Endless Nights (Vertigo, 2003). Cada capítulo se centra en el deseo, el sueño, el destino, aquello que son (más que representan) estos seres increíbles. Gaiman logra lo que la historieta siempre debe conseguir: combinar palabras y dibujos de manera perfecta, y para hacerlo elige a los dibujantes ideales para cada una de las historias: así, por ejemplo, Milo Manara dibuja la fábula del deseo, Bill Sienkiewicz la del delirio, Miguelanxo Prado algo que se parece bastante a un cuento de hadas. El título remite específicamente al capítulo final (Destino, ilustrada por Frank Quietly), pero habla también de la familia completa y alude a las Mil y una noches, a la narración en estado puro de la que Gaiman es devoto.

El estilo Gaiman está aquí en su esplendor, que ya había alcanzado a lo largo de la serie regular de Sandman: fábulas con moraleja, estructuras complejas y variadas, vueltas de tuerca, realidad y fantasía combinadas mágicamente. Además, rinde un homenaje a los personajes que tan bien supo recrear, al cómic en general y, en la última historia, a Borges de manera sutil y genial en ese breve cierre sobre el destino y su libro de arena. También lo acompañan en la parte gráfica luminarias como Glenn Fabry, P. Craig Russell y Barron Storey, más la portada y el diseño de Dave McKean y las letras siempre impecables de Todd Klein. Un lujo que nos vuelve a brindar uno de los tres mejores guionistas de cómics de todos los tiempos.



THE ULTIMATES. De Mark Millar y Bryan Hitch.



Por Martín Fernandez Cruz

Acá hay un excelente ejemplo de un comic que sabe renovar el gastado universo de los superhéroes. Millar, que es uno de los guionistas más interesantes de estos años, contó la historia del grupo más importante de Marvel desde una óptica mucho más arriesgada y, hasta si se quiere, más realista (entre comillas). Y los lectores vimos lo que queríamos ver. Un Capitán América que es un milico con botas de cuero y paciencia ínfima o un Hulk desatado que mata civiles como un niño hormigas. Incluso Hank y Janet Pym son exprimidos hasta la última gota por el guionista. Y por último está Thor, al que se lo presenta como una especie de hippie moderno (le dice a Fury: “estoy aquí para salvar al mundo de gente como usted”), a la vez que dudamos incluso de su cordura. El mérito de Millar se encuentra en darle un aire mucho mas sofisticado al grupo, militarizándolos desde el vamos y convirtiendo al super-héroe en un soldado, pero también en un ser humano lleno de debilidades. Y esas debilidades en algún punto siempre rebotan en el laburo de equipo.

Si me perdonan lo disparatada de la comparación, The Ultimates engancha con otro super-grupo: La Liga de la Justicia de Giffen. Allí los protagonistas eran personas que se calzaban el traje y “a luchar por la justicia”. Y sus vidas personales se mezclaban con sus batallas, y las dos vidas se involucraban porque aunque te pongas máscara, la personalidad sigue siendo la misma. En The Ultimates sucede lo mismo. Pero lo que Giffen transformaba en una comedia sólida, Millar lo lleva al dramatismo puro. El enfoque duro y directo, como de documental, que hace el guionista (que se apoya en el soberbio dibujo de Hitch) hace de The Ultimates el supergrupo con mas pelotas de la última década.



THE WALKING DEAD. De Robert Kirkman y otros.



Por Fabián Montaner.

Que un cebadito mal de los comics de superhéroes de la Image de los ´90 pudiera introducir un amargo comic en blanco y negro de zombies, en la editorial de Mc Farlane y Cia., resulta dificil de creer. Ahora, que el comic en cuestión sea de una calidad tal que deja por el suelo a casi todos los demás, nos lleva prácticamente, al terreno de lo imposible. Es que The Walking Dead (obviamente influenciado por las pelis del viejo maestro George Romero) es muchísimo más que un simple comic de zombies. Es un relato soberbio y atrapante, lleno de gore y comentario social, con personajes extraordinariamente desarrollados, que narra cómo estos intentan sobrevivir desesperadamente, en una situación harto extrema. Cómodamente el más vendido de todos los comics en blanco y negro que se publican en los EEUU, todo puede pasar en esta serie. Nadie está a salvo, ni siquiera el protagonista principal. Cualquiera la puede palmar en cualquier momento, cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa. El nivel de amenaza y tensión es terrible y todo puede cambiar en cualquier momento. Diseñada en arcos argumentales, verdaderamente la serie se disfruta mucho más al leerlos completos que en la lectura de mes en mes.

Creada por Robert Kirkman (Invincible, Marvel Zombies) y Tony Moore (Fear Agent, Exterminators), este último muy pronto le cedería su puesto en la parte gráfica a Charlie Adlard (Astronauts in Trouble, X-Files) que tras un comienzo dubitativo, está realizando el mejor trabajo de su vida.