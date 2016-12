Los 120 Más Grossos (final)

Ahora sí, con esta duodécima entrega completamos el listado de los que, para nosotros, son los 120 autores más grossos de los primeros 120 años de historia del comic.

¿No está alguno de tus favoritos? Este es el momento de reclamar, polemizar o decir “¿cómo carajo pusieron a Tal Croto y no a Tal Genio?”. Y por supuesto, si repasás la lista y encontrás nombres que no conocías, de autores o autoras cuyas obras no leíste nunca, es un gran momento para darles una oportunidad.

Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mega-nota, y ojalá el comic siga generando genios, maestros, ídolos y próceres al nivel de estos 120.

ENKI BILAL

Por Andrés Accorsi

Este monstruo del comic y la ilustración nació en 1951 en Belgrado, por entonces parte de un país que se llamaba Yugoslavia, hoy capital de Serbia. A los 9 años se instaló con su familia en París y a los 20 ganó un concurso de historieta organizado por la mítica revista Pilote, que le abrió sus páginas para empezar a publicar profesionalmente.

A esos primeros palotes de principios de los ´70 (donde veíamos a un Bilal barroco, que sobrecargaba los dibujos con detalles y coqueteaba con el horror lovecraftiano) le siguen, desde 1975, sus memorables colaboraciones con el guionista Pierre Christin, que resultarán en su consagración definitiva.

Pero en 1980, Bilal sube la apuesta y se convierte de nuevo en autor integral, ya mucho más maduro y sólido, y detona el universo con La Foire des Immortels, que se convertiría en la primera parte de la famosa Trilogía Nikopol (y también en una película, pero hoy no vamos a abordar la labor de Bilal como cineasta). En los ´90 creará el universo desarrollado en la Tetralogía del Monstruo (cuatro álbumes publicados entre 1998 y 2007) y más recientemente, la Trilogía del Coup de Sang, con tres álbumes aparecidos entre 2009 y 2014.

Icono de la avanzada del comic europeo para adultos, virtuoso del dibujo y el color, apasionado de la construcción de climas, mundos y personajes únicos, Bilal es aún hoy un referente de una forma de hacer comics que tiene que ver con la fuerte impronta autoral y el diálogo permanente con las otras artes contemporáneas.

GEORGE HERRIMAN

Por Fabio Blanco

El escenario es un desierto, con cactus y acantilados. Un ratón llamado Ignatz arroja un ladrillo. Un felino de género indefinido recibe el golpe en la cabeza y lo entiende como una demostración de amor. No tarda en aparecer un perro policía tratando de arrestar al ratón, o alguno de los otros personajes de Coconut County.

Este era el recurrente drama de Krazy Kat, una historieta que surgió cuando el gato y el ratón cuyas travesuras dibujaba George Herriman (1880-1944) para rellenar el espacio debajo de su tira The Family Upstairs (1910) comenzaron a ganar cada vez más protagonismo.

Herriman había nacido en Nueva Orleans, en el seno de una familia mestiza que se mudó a Los Angeles huyendo de las leyes segregacionistas de Louisiana. A los 20 años viajó a Nueva York, donde publicó sus primeras tiras y caricaturas. A veces trabajaba en parques de diversiones, donde dibujaba carteles o hacía de presentador.

A partir de 1902 sus tiras para los diarios de Pulitzer y el T.C. McClure Syndicate se multiplicaron. Hasta que William Randolph Hearst detectó su talento y lo contrató. Inventaría para él muchos personajes, pero ninguno igualaba a Krazy Kat. Hearst lo sabía. Aún cuando la distribución se había reducido a 50 diarios jamás la canceló. Y cuando falleció Herriman, solo y entristecido por las tempranas muertes de su esposa y su hija, no quiso que nadie la continuara.

Krazy Kat era única, y también el talento de su autor.

HARVEY KURTZMAN

Por Fabio Blanco

Harvey Kurtzman (1924-1993) creó comics de guerra (Two-Fisted Tales; Frontiline Combat) en los que la documentación era precisa y el mensaje triunfalista estaba ausente. También inventó la irreverente MAD, que fue primero comic-book y luego (por su insistencia) un magazine. Eso la dejó fuera del alcance del Comics Code Authority y le permitió sobrevivir hasta hoy.

Pero Kurtzman siempre había querido trascender el comic-book. Mientras dibujaba la tira Hey Look! (1946-1949) para la Timely, trabajó codo a codo con un tal René Goscinny (cuya serie Dingodossiers junto a Marcel Gotlib era un homenaje a la locura paródica de MAD). Siempre admiró que el autor de Astérix pudiera publicar sus obras en forma de álbumes.

Trump , Humbug, y Help!, las revistas que lanzó tras su partida de EC fueron conceptualmente ambiciosas. En ellas participaron figuras luego notorias, como Woddy Allen, Mel Brooks, John Cleese, Terry Gilliam, Gilbert Shelton y Robert Crumb.

En el libro de comics Harvey Kurtzman’s Jungle Book (1959), el primero de su tipo con material original y dirigido al público adulto, debutó el personaje Goodman Beaver, que continuaría con dibujos de Will Elder. Tras un cambio de sexo se transformó en Little Annie Fanny, historieta que publicó Playboy hasta 1988.

Ese mismo año, como tributo a Kurtzman, comenzaron a entregarse los Harvey Awards.

HIROSHI HIRATA

Por Lucas Ferrero

En la mesa chica de los samuráis, hay tres grandes autores y son Goseki Kojima, Sanpei Shirato y ese Dios de otra galaxia llamado Hiroshi Hirata. El Miguel Ángel de los espadachines nació en 1937 en Japón y toda su carrera es un diamante en bruto.

Hirata sólo hace mangas históricos y hasta respeta la caligrafía de la época. Los detalles, las puestas y la narrativa son su gran fuerte. El autor no sólo es un faro de referencia sino que es la educación artística de la buena documentación.

Los diálogos, las batallas e inclusive los personajes siempre tienen un tono relacionado a la época. El gran mangaka nunca abandona el vocabulario de época sino que lo redefine con su pasión por la historia.

El arte de Hirata provocó el fanatismo por el manga de Yukio Mishima, uno de los escritores de literatura más influyentes de Japón, y hasta inclusive diseñó el kanji para Akira de Katsuhiro Otomo.

Toda la obra de Hirata vale la pena, no sólo por su contexto y su lápiz sino que es historia sobre Japón y con dibujos. Recomiendo muy especialmente Satsuma Gishiden, Héroes Anónimos, La Rebelión del Emblema y Zatoichi.

JERRY SIEGEL Y JOE SHUSTER

Por Martín Fernández Cruz

Cuánto se le debe a esta imprescindible dupla del Noveno Arte. Cuán distinto sería el mercado actualmente si estos dos artesanos de la historieta, no hubieran cambiado para siempre ese rubro tanto desde el contenido, como desde la forma y hasta desde la lógica empresarial. Siegel (1914-1996) y Shuster (1914-1992), guionista y dibujante respectivamente, cambiaron para la siempre la historia de la historieta cuando en 1938 crearon a Superman, el gran pionero en el concepto de superhéroe moderno y figura canónica a la que prácticamente le debemos la existencia de ese género.

Siegel y Shuster, que venían masticando desde hace tiempo la idea del súper hombre, plasmaron en un comic de pocas páginas el 100% del esquema tradicional del superhéroe, molde que durante décadas (y aún hoy en día) muchos guionistas obedecen a la hora de realizar sus primeros pinitos. Pero el reverso de la trama, fue el terriblemente injusto trato que la industria tuvo con ambos, negándoles las regalías que ellos merecían y descartándolos como trapos viejos cuando sus ideas ya no sirvieron.

Quiso el destino, y la fuerza de varios autores de generaciones posteriores (con Neal Adams a la cabeza) unirse para pelear por los derechos de esos creadores de mitología, algo que lograron a medias.

Siegel y Shuster murieron sin ser reconocidos monetariamente, pero celebrados desde lo artístico. Su legado es infinito y muchas páginas, personajes y editoriales que tantas alegrías nos dieron en nuestras vidas como ávidos lectores de historieta, jamás hubieran existido si no hubiera sido por la eterna inspiración que significó su obra. Por ese motivo, a ellos hay que tenerles gratitud eterna.

JOANN SFAR

Por Johanna Garabello

Si Joann Sfar no es el autor vivo más prolífico, le pega en el palo. Nacido el 28 de agosto de 1971 en Niza, debuta en 1994 con el álbum Les aventures d´Ossour Hyrsidoux y con varias historias en la revista Lapin. Fue estandarte del movimiento de la Nouvelle BD y demostró a varias generaciones de dibujantes que dibujar bien no pasaba por Andrew Loomis. Que el dibujo expresivo, espontáneo y directo precisa de algo más que una técnica que, por otra parte, a Sfar le sobra, el je ne sais quoi. Con el paso de los años se ha ido soltando cada vez más. Aunque en trabajos más comerciales —dentro de su sello característico— mantiene un tono que, si bien baila entre distintos grados de figurativismo, nunca rompe definitivamente con una base realista. Aunque, en trabajos como La Java Bleue (Ponent Mon, 2006) se entrega a la acuarela y la tinta china, y con ellas, se vuelve libre.

Su facilidad para el dibujo rápido, para capturar emociones y estados de ánimo con cuatro trazos o unas manchas es única. Da la sensación de que lo hace sin esfuerzo, que podría dibujar aún más comics. Es esa voracidad creativa que lo impulsa a trabajar también en la literatura y el cine. Pero siempre vuelve al comic, aunque hayamos tenido que aprender a vivir con su inconstancia —tantas series sin final, a las que vuelve, de tanto en tanto, a lo largo de los años—, a entender que es parte de su secreto, es parte de la magia-. Si Sfar trabajara más los arcos narrativos, o la estructura de sus álbumes, no sería Sfar. Sería otra cosa, una cosa rara en la que el dibujo iría por un lado y la historia por otro.

JOHN ROMITA

Por Maximiliano Britos

John Victor “Jazzy” Romita nació el 24 de Enero de 1930. Conocido

principalmente por ser dibujante de Spider-Man, los inicios de su

carrera se remontan a trabajos de carácter publicitario y comercial

(como posters y diseños para el ejército mientras estaba en servicio)

y ser artista fantasma (artista que no firma sus trabajos) para su

amigo el entintador Lester Zakarin. Hasta conocer a Stan Lee en 1951, sus trabajos en el comic se limitaba a ser entintador. Empezó como dibujante en la editorial artista Atlas, donde dibujó comics de guerra, romance y horror, y su trabajo más importante: el breve intento de resurrección de Captain America.

En el 1958, después de trabajar bastante para DC, firma un contrato de exclusividad en esta editorial y pasa a dibujar comics románticos durante casi 8 años antes de volver a Marvel. Y acá es donde se vuelve realmente popular para las masas: Primero, con pocas ganas de laburar como dibujante, Romita prefiere ser

simplemente entintador y termina trabajando en Daredevil, para luego ser el reemplazo de Steve Ditko en la legendaria Amazing Spider-Man a partir del número 39. Si bien al principio parecía intentar emular a Ditko, según palabras propias, cuando se dio cuenta que su posición en el título no iba a ser temporal, Romita se soltó, y pasó a ser considerado por muchos el dibujante definitivo de Spider-Man.

Además de pasar por Fantastic Four o Captain America, a lo largo de los años, escalaría a la posición de director artístico en Marvel, desde donde ayudó a diseñar personajes como Wolverine, Luke Cage, Punisher o Bullseye. En los años subsiguientes, Romita estaría presente en Marvel entintando o haciendo pequeños trabajos de pocas páginas principalmente relacionadas (pero no limitadas) al universo de Spider-Man, cuya tira diaria también dibujó durante décadas.

Retirado desde el año 1995, Romita Sr. es considerado uno de los principales exponentes del medio de superhéroes y está entre los artistas más influyentes de la historia del género.

MARK MILLAR

Por Fede Velasco

La carrera de Millar (nacido en Escocia el 24 de Diciembre de 1969) es tremenda, pasa por un buen momento, le queda tela para rato y tratar de resumirla en tan pocas líneas seria no hacerle justicia. Pero digamos que este muchacho dio sus primeros pasos en editoriales británicas como Trident y Fleetway, para entrar en el mercado yanki de la mano de Grant Morrison y debutar con Swamp Thing, en 1994. De ahí en adelante, Moorison y Millar colaborarían en varias ocasiones en series como JLA, Flash y Aztek. Pero en 2001 renuncia a DC y se va a Marvel, donde es prácticamente el arquitecto del Universo Ultimate, y pela ideas que después serian usadas incluso en el universo cinematográfico (Nick Fury negro, ¿les suena?). En 2006 escribe Civil War y en 2008 la miniserie de Wolverine “Old Man Logan”.

Pero el verdadero salto en su carrera lo pega en 2004, cuando decide crear su sello Millarworld, el que tiene la particularidad de publicar cosas en distintas editoriales, ya que bajo este sello salieron miniseries en Marvel, Image, Dark horse y Avatar, entre otras. Dentro de esta línea, tenemos series como Wanted, Kick Ass, Jupiter’s Legacy, War Heroes, Superior, Chosen, Nemesis, entre otras. Muchas fueron adaptadas a la pantalla grande o van camino a hacerlo, lo que se ve es bastante más redituable que regalarles ideas a Marvel o DC, ya que hace unos cinco años que sólo escribe para sus propios títulos. De todas formas, sea con personajes propios o ajenos, Millar ha demostrado con creces que es un tipo que siempre tiene algo copado para decir, una vuelta de tuerca para encontrar y que en términos generales no defrauda a sus lectores que estamos siempre a la espera de su próximo proyecto.

SERGIO ARAGONÉS

Por Amadeo Gandolfo

Aragonés (Castellón, España, 1937) es un milagro y una bestia de la naturaleza, el dibujante más rápido y más prolífico del mundo, uno de los mejores bigotes del comic universal, un trabajador incansable que siempre tiene una sonrisa en la cara. Sus personajitos narigones, maniáticos, un paso más allá del garabato, parecen estar moviéndose de forma continua, desafiando su condición de imagen fija.

Nacido en España, emigra a México a raíz de la Guerra Civil. Allí, como dijo alguna vez, era un chico nuevo, con acento, sin amigos, por lo cual comienza a dibujar para paliar la soledad y, luego, a cambio de algunas monedas rellena los cuadernos de sus compañeros con reproducciones de plantas, animales, casas, tarea para el hogar pedida por la maestra. De allí, quizás, venga su asombrosa habilidad y velocidad con el dibujo.

Estudia Arquitectura en el DF y, mientras tanto, toma clases de mimo con Jodorowsky. En 1962 se muda a los Estados Unidos munido solo con un portfolio de dibujos y 20 dólares. Fascinado, como la mayoría de los jóvenes del momento, con la revista MAD acude a sus oficinas en búsqueda del único artista que hablaba castellano: Antonio Prohias de “Spy vs. Spy”, para que sirva como traductor y lo presente a los jefes. En un episodio payasesco, descubre que Prohias apenas hablaba más inglés que él. Luego de mucha dificultad lo presenta como “Mi hermano Sergio” a Al Feldstein y William Gaines, a quienes les gusta lo que ven y lo contratan. En 1963 se convierte en colaborador fijo.

La especialidad de Aragonés en MAD es la marginalia. Los dibujos en los costados de las páginas, entre los chistes, a veces corriendo al pie de las mismas. Como otro gran valor de la revista, Don Martin, lo de Sergio es un estallido irrefrenable, el valor del golpe, el tortazo, el náufrago, la bomba que estalla y el detalle acumulado. Desde 1963 los ha dibujado en cada número, exceptuando uno en el cual su contribución fue perdida por el correo.

Mientras tanto, guioniza e ilustra historias para DC Comics como Angel and the Ape, Inferior Five y Bat Lash. Una vez más desde los márgenes, Aragonés crea con maniático fervor. Pero se reserva un personaje, el más querido e importante: un bárbaro tontísimo y primordial, acompañado por su perro pesimista. Nadie quería dejarle conservar los derechos. Luego de mucho tiempo, en 1982 ve la luz Groo The Wanderer, un nombre que el autor eligió porque quería “algo que no signifique nada en ningún lenguaje”. Su creación más duradera, guionizada por Mark Evanier (quién en un principio tenía un rol más parecido a “traductor”, ya que Aragonés no podía hacerse entender en inglés), Groo recorre la tierra causando destrucción y signando el cierre para toda editorial que lo publica. Editado en Pacific, Eclipse, Epic, Image y Dark Horse, ya lleva más de 200 números de aventuras.

Hoy en día Aragonés es un maestro venerable que no ha disminuido en lo más mínimo la producción, aún a los 79 años. Siempre con su maravilloso bigote, siempre sonriendo, pensando chistes que salen con la velocidad de un relámpago de su pluma a una servilleta, un cuaderno, una hoja, un cartón, y que siempre hacen reír.

WILL EISNER

Por Andrés Accorsi

Y nos quedó para el final uno de los genios fundamentales del Noveno Arte, uno de esos tipos sin los cuales la historia del comic simplemente no se entiende. Eisner (1917-2005) fue uno de los primeros autores en generar contenidos originales para el formato del comic-book, revolucionó las historietas para los diarios con el suplemento semanal de The Spirit, es en buena medida el responsable de que hoy la historieta se use como herramienta en la enseñanza, hizo más que casi todos por llevar el comic a las librerías y disfrazarlo de “novela gráfica”, logró sistematizar buena parte de su increíble conocimiento acerca de la técnica (incluso la gramática) del comic en un libro tutorial llamado Comics and Sequential Art, prestó su nombre a uno de los premios más prestigiosos que tiene la industria, y sobre todo produjo miles de páginas maravillosas a lo largo de los casi 70 años en los que trabajó activamente como historietista.

Por supuesto nos tenemos que quedar con The Spirit, por lo que significó en su momento para aportar una visión novedosa al tópico del justiciero urbano que combatía al crimen a trompadas. Eisner revolucionó temáticas, técnicas y estéticas en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y en The Spirit eso se ve perfecto. Pero a partir de mediados de los ´70, cuando el maestro vuelca su producción al público decididamente adulto (y al formato más similar al de la novela) también produce gemas insuperables como A Contract with God, The Building, The Dreamer, To the Heart of the Storm y varias más, muchas veces nutridas por sus propias experiencias de vida.

Hace un tiempo le dedicamos una serie de notas a la vida y la obra de Eisner, que recomiendo repasar para no olvidarnos nunca del monumental aporte de este genio al arte que más nos gusta.