Los 120 Más Grossos (parte 11)

Undécima entrega de esta mega-nota y sí, otra vez tenemos diez biografías de inmensos autores de Argentina, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia y Japón.

Ya nos quedan por conocer sólo diez nombres de los que integran nuestro Olimpo y eso será el mes que viene, cuando publiquemos el final de esta epopeya. Gracias por acompañarnos mes a mes.

ALEJANDRO JODOROWSKY

Por Lucas Ferrero

Alejandro Jodorowsky (Chile, 1929) es uno de los pocos guionistas sudamericanos cuya obra fue primero publicada en Francia y España y luego esparcida hacia al resto del mundo.

El ABC de Jodorowsky es El Incal, una obra compleja de ciencia-ficción hecha con Moebius en la década de los ’80. Ese trabajo le abriría las puertas para luego generar proyectos con otros grandes autores como François Boucq, Juan Giménez, Arno, Zoran Janjetov, Milo Manara, José Ladronn y varios más.

La carrera de Jodorowsky es tan extensa como señalar la cantidad de tramas políticas en Star Trek: Deep Space Nine. El escritor chileno no sólo es guionista de comics sino también escritor de literatura, director de cine, tarotista, mimo y poeta. La historieta es el ámbito dónde más hits tiene ya que siempre estuvo acompañado de buenos dibujantes.

La voz en off insoportable, los personajes que hablan como gurúes y esos diálogos inhumanos son sellos fundamentales del estilo de Jodorowsky, algo que no sólo lo definió como un único sino que también muchas veces le jugó en contra.

Hoy con 87 años, Jodorowsky sigue escribiendo comics y varios están más allá de la ciencia-ficción, el new age berreta y la psicomagia.

Además de El Incal, recomiendo enfáticamente Bouncer, La Casta de los Metabarones, Antes del Incal y Alef Thau.

ANDRÉ FRANQUIN

Por Javi Hildebrandt

Un buen día, a alguien se le ocurrió agarrar a la línea clara franco-belga, zamarrearla de un lado para otro, inyectarle unas dosis de delirio, frenesí y buen humor y estamparla otra vez en la página, vibrante, moviéndose aunque estuviera quieta. Y a partir de allí, inauguró toda una forma de contar y leer la historieta que aún hoy sigue cosechando adeptos. Todo eso y mucho más hizo ese genio llamado André Franquin.

Nacido en Etterbeek (Bélgica) en 1924, Franquin tiene un breve coqueteo con las Bellas Artes en el Institut Saint-Luc de Bruselas antes de incorporarse a los estudios de animación CBA. Allí conoce a otros grandes de la BD: Morris, Peyo y Paape, quienes inmediatamente se lo presentan a Jijé, el dibujante principal de Spirou. Comienza a trabajar en la revista hasta que en 1947 realiza su primera aventura para el botones creado por Rob-Vel, “El tanque”. Y ahí nace la leyenda. Durante los más de 20 años en los que estampó su firma, Franquin revoluciona el concepto de la serie y crea personajes que hoy son fundamentales: el científico loco Zorglub, el pueblo de Champiñac y su Conde, Zantafio –primo malvado de Fantasio-y, sobre todo, al Marsupilami, el extraño bicho proveniente de la selva de Palombia, que hasta llega a tener su propia serie en los años ’80. No conforme con eso, a mediados de los ’50 colabora un tiempo con la revista Tintin (principal competencia de Spirou), en donde dibuja a Modeste y Pompon y colabora con otros monstruos como Goscinny y Greg. Pero es en 1957 cuando crea –junto con Yvan Delporte, editor de Spirou– a su otro personaje icónico, Gaston Lagaffe, el torpe empleado de la propia revista que busca las mil y una artimañas para no tener que trabajar. Con el tiempo, Franquin demuestra que no solo tiene gags y aventuras para ofrecer: a fines de los ’70 lanza en Spirou el suplemento “Le trombone illustré”, donde publica Ideas negras, una serie de planchas autoconclusivas en blanco y negro en las que vuelca su costado más oscuro y satírico.

La influencia entre sus contemporáneos –agrupados en la llamada “escuela de Marcinelle”- y el legado que deja para las generaciones que lo suceden es incalculable, al punto que la actuales historias de Spirou y Fantasio aún sufren las comparaciones con las clásicas de Franquin. Falleció en 1997, pero su obra, ajena al paso del tiempo, sigue disfrutándose aquí, en Palombia y en todo el mundo.

BURNE HOGARTH

Por Fabio Blanco

Especialista en la figura anatómica, Burne Hogarth (1911-1996) es reconocido mundialmente como uno de los artistas que llevaron a Tarzán a la historieta, notablemente, quien sucedió a Harold Foster en la página dominical. La tuvo a su cargo desde 1937 a 1945 y desde 1947 a 1950.

En el intervalo, debido a una disputa con el United Feature Syndicate, creó la tira Drago, acerca de un improbable justiciero gaucho que luchaba contra nazis en las pampas argentinas.

Durante esos tres últimos años en Tarzán, que paradójicamente coinciden con la decadencia y la reducción de tamaño de las dominicales, el estilo de Hogarth alcanza su mayor expresividad.

A partir de 1950, se dedicó a la ilustración y a la enseñanza. Hogarth había estudiado en el Chicago Art Institute desde los 12 y trabajaba profesionalmente desde los 15. Escribió varios libros sobre los principios del arte y diseño con títulos como Dynamic Anatomy (1958) y Drawing the Human Head (1965).

En 1972 retorna a Tarzán, adaptando la primera novela de E. R. Burroughs. Tarzan of the Apes es un libro de tapa dura que se publicó en 11 idiomas y que se destaca por sus experimentos narrativos. Es una conversación entre texto e imagen emparentada con el Chandler: Red Tide (1976) de Jim Steranko o His Name Is… Savage! (1968) de Gil Kane y Archie Goodwin. Lo que entonces se entendía por novela gráfica. Le siguió “Jungle Tales of Tarzan” en 1976.

En 1996 completa el primer número de un comic titulado Morphos the Shapechanger, y fallece ese mismo año, tras participar en el Festival de Angoulême.

CHARLES BURNS

Por Andrés Accorsi

Esta bestia del dibujo nació en 1955 en la ciudad de Washington (EEUU). Estudió en la célebre academia de artes plásticas de Evergreen, donde fue compañero y amigo de Matt Groening. En paralelo a sus primeras incursiones (hiper-underground) en el mundo del comic, se interesó por la fotografía experimental y la fotonovela.

Cuando intentó insertarse en la industria de la historieta, sin embargo, a Burns le fue bastante mal y lo rechazaron en casi todas las editoriales donde se presentó. Su suerte cambió cuando conoció al matrimonio integrado por Art Spiegelman y Françoise Mouly, por ese entonces editores de la revista Raw, y fue ahí donde Burns empezó a estallar de a poco, en la primera mitad de los ´80.

Entre 1984 y 1986 vivió en Italia y se integró al glorioso Grupo Valvoline. Los editores europeos lo amaron y sus historias cortas se empezaron a publicar en varias antologías del Viejo Continente, para luego cruzar el Atlántico y aparecer en Raw, Heavy Metal, o alguna otra revista rara de los EEUU.

En 1995, con su estilo ya mucho más afianzado, Burns inicia Black Hole, su trabajo más ambicioso, que se serializará a lo largo de diez años. Humor negro, enfermedades de transmisión sexual de origen alienígena y conflictos adolescentes fueron la excusa con la que Burns desnudó el lado oscuro de los chicos cool de los ´70. En 2010, emprendió un nuevo desafío: una trilogía de novelas gráficas, esta vez íntegramente a color. Contra todos los pronósticos, salieron las tres (X´Ed Out, The Hive y Sugar Skull) en menos de cuatro años.

Si el comic de autor te atrae mínimamente, no podés resistirte al influjo casi perverso del mundo oscuro y bizarro de Charles Burns.

CHESTER GOULD

Por Fabio Blanco

Chester Gould (1900–1985) se sintió fascinado por los comics desde muy joven. Aunque sin el apoyo de su familia, siguió la vocación por el dibujo y publicó sus primeros trabajos en la adolescencia. Hizo caricaturas e ilustraciones para diarios de su Oklahoma natal y siguió haciéndolas a partir de 1921 en Chicago. En 1924 logró publicar sus primeras tiras: “The Radio Cats” y “Fillum Fables”, pero el gran éxito llegaría en 1931 con Dick Tracy, a la que le dedicaría casi toda su vida. Cuando apareció, el 4 de octubre de aquel año, el alcohol seguía prohibido y faltaban pocos días para que Al Capone fuera a prisión.

Dick Tracy fue la primera tira continuada de corte realista, aunque un policía incorruptible en la Chicago de aquel momento parecía inconcebible. Gould pobló la tira con villanos grotescos de transparentes apodos (Pruneface, Flattop, The Mole, The Brow) que a diferencia de los enemigos de Batman, solían terminar con una bala en la frente o víctimas de su propio destino criminal. Gould no planificaba sus guiones, dibujaba sobre la marcha, pero investigaba a fondo los procedimientos policiales y los plasmaba en la tira, así como inventos por entonces improbables.

En los años ´60, sin perder el tono de policial negro, incursionó en la ciencia-ficción, agregando naves espaciales y viajes a la luna. Siempre polémico, unos años después llegó a justificar el vigilantismo.

En 1977 Chester Gould dejó a Dick Tracy en otras manos que lo ayudan a sobrevivir en tiempos más correctos, al menos políticamente.

GUIDO CRÉPAX

Por Fede Velasco

Nacido en Milan en 1933, Crépax se recibió de arquitecto pero jamas ejerció porque en aquel entonces ya estaba trabajando de lleno como dibujante, ilustrando portadas de discos y en una revista de información médica italiana.

En 1963 comienza su carrera como historietista pero recién dos años después, en la revista Linus, aparecería su personaje mas emblemático: Valentina Rosselli. Destinada a transformarse en uno de los iconos de la historieta italiana y del comic erotico a nivel mundial, Valentina fue creada como personaje secundario, en la historieta “La curva di Lesmo”, donde es presentada como novia de Philip Rembrandt (el protagonista de la historia), quien perdería rápidamente el spotlight opacado por la presencia de la recién creada señorita.

Dueño de un estilo innovador para la época, Crepax es de los primeros autores en romper con los esquemas tradicionales, con cambios de enfoque que involucran violentos acercamientos, tomas desde ángulos inusuales, el uso de la narración visual fragmentada, no respetar el orden clásico de las viñetas, asi como alterar sus formas y dimensiones, lo que lo transformó en un autor de suma influencia para muchos dibujantes de las décadas posteriores.

A lo largo de su carrera creó varias heroínas en historietas de corte erotico como Bianca, Anita o Belinda. Incursionó en la historieta infantil con L’astronave pirata (1968) y entre sus obras se destacan adaptaciones a la historieta de obras literarias como El misterio de Marie Roget, Emmanuelle, Justine, La historia de O, Drácula, entre otras. También participó de la colección Un uomo, un avventura para la que realizo dos historietas: L’uomo di Pskov, sobre la revolución rusa, y el año siguiente, L’uomo di Harlem.

Entrados los ´90 decide poner fin a la saga de Valentina y acaba con su vida en una historieta titulada “¡Al diabolo Valentina!”, de 1995. Su última obra es la adaptación de Frankestein publicada en 2002, ya que el autor fallece al año siguiente a los 70 años de edad.

HERGÉ

Por Martín Fernández Cruz

Creador de un verdadero ícono de la historieta mundial, Hergé (1907-1983) no solo merece el mayor reconocimiento por su bestial aporte al medio a través de la figura de Tintín, sino también por haber sentado y popularizado la coyuntural escuela de la “línea clara”, un estilo centrado en conceptos estéticos, narrativos y argumentales, caracterizados por la ausencia de matices que entorpezcan la claridad de la historieta como conjunto (el marco teórico de este movimiento, irónicamente, aparecería muchos años después y no durante la publicación de Tintín, siendo Hergé inconsciente del aporte que estaba haciendo). Sin proponérselo, este autor hizo escuela y fue profeta en su tierra, y si bien Tintín no representa el total de su obra, la popularidad del joven periodista lo llevó a la cima del mundo.

Pero lo más importante, es que a través de Tintín, Hergé pudo dialogar con sus angustias, sus miserias y sus demonios internos, logrando un comic que debajo de esa cáscara de rabiosa aventura, también serviría como medio para exorcizar sus propios fantasmas.

Hergé llevó a su idealista héroe a recorrer el mundo (y hasta el espacio) a lo largo de 23 álbumes perfectos (más un trabajo número 24 que jamás llegó a acabarse) publicados entre 1929 y 1976, que arrastran la tradición más pura de la aventura y, en algunos casos, sirven también como testimonio de los prejuicios de una época. La importancia de este autor indudablemente estará para siempre ligada a su estilo y a una narrativa con la que muchos historietas posteriores, terminarían por afiliarse o separarse, porque la mano del belga es tan enorme, que incluso quienes decidieron tomar distancia de ella, debieron hacerlo con el objetivo de no imitarlo.

JOSÉ MUÑOZ

Por Andrés Accorsi

José Antonio Muñoz (MunDios, para sus fans más extremos), nació en Buenos Aires en 1942 y hace más de 40 años vive en distintas ciudades de Europa. Con apenas 12 años empezó a vincularse al mundo del dibujo y a estudiar en la Escuela Panamericana de Arte, nada menos que con Alberto Breccia. Para los 15 años, este niño prodigio fanático de Hugo Pratt ya era asistente de Solano López y dibujaba fondos en El Eternauta.

La primera obra importante de Muñoz (de hecho, la única antes de su partida a Europa) es Precinto 56, un policial escrito por Ray Collins para la revista Misterix allá por 1963. Ya en España y a principios de los ´70, Muñoz conoce a otro argentino, el escritor Carlos Sampayo, y se forma una dupla fundacional para la historia de la historieta adulta.

A partir de 1975 y hasta el día de hoy, Muñoz y Sampayo dan vida (y carnadura humana, y conflictos reales y diálogos gloriosos) a Alack Sinner, el expolicía de Nueva York. Y además, juntos crean otras obras como Billie Holiday, Europa en Llamas, El Libro, Juego de Luces o Carlos Gardel, más algunos spin-offs de la saga de Sinner.

Muñoz además suele llevar su claroscuro extremo y desbordante a trabajos de ilustración, y a historietas en las que colabora con otros guionistas, como Jerome Charyn, con quien realizó dos novelas gráficas exquisitas.

Asombroso, adictivo, con una influencia arrolladora sobre los dibujantes que entienden a la historieta como un medio artístico, Muñoz es más que un faro, un fuego primal, incandescente, que se encendió en Argentina y no para de cosechar reconocimientos en todo el mundo.

KATSUHIRO OTOMO

Por Martín Fernández Cruz

A pesar de tener una bibliografía considerablemente breve, Katsuhiro Otomo (1954) comienza una tímida carrera en el campo del manga de ciencia-ficción, donde se destaca como un dibujante de un trazo duro y violento, muy alejado de cualquier fantasía estilizada de muchos compañeros generacionales. Con menos de diez años de carrera profesional, Otomo logra en 1980 su primer hit importante con Domu, un relato mezcla de recuerdos propios y fascinación por lo sobrenatural.

Pero el llamado a la grandeza llegaría dos años más tarde, cuando una revista le propone a Otomo que haga “una de adolescentes” y el mangaka se destapa con Akira, comic imprescindible que, para resumir a grosso modo, mezcla la pesadilla de la pubertad con la fantasía del poder absoluto e incontrolable. Otomo cuenta una historia de fraternización atravesada por intereses políticos, pesadillas apocalípticas y guerras mentales, y logra con ese trabajo un prestigio gigantesco que le permitió juntar premios y reconocimientos a lo pavo.

Y el voto popular, que coronó a Akira como una obra magna, llevó a Otomo a zambullirse en el mundo de la animación y a trasladar esa historieta a la película de animación más grande jamás creada. A continuación, Katsuhiro coquetearía con ambos mundos, el del cine y el del manga, logrando en ambos campos un puñado de trabajos bastante dignos.

Lamentablemente, Otomo al día de hoy sigue compitiendo consigo mismo y con el gigantesco peso que significa el haber cambiado para siempre la concepción del manga y el cine de animación en la historia de su país.

RENÉ GOSCINNY

Por Amadeo Gandolfo

René Goscinny (1926–1977) nació y murió en París pero en el interín tuvo toda una vida repleta de aventuras y encuentros improbables para un petiso tímido que solía ser el bufón de la clase. Hijo de una pareja de judíos polacos emigrados a París, dos años después de su nacimiento su padre consigue trabajo en Buenos Aires y allí marcha la familia. René crece en las calles porteñas, yendo al colegio francés y, quizás, como fabula la leyenda, consumiendo las historietas de Don Dante Quinterno en Patoruzú.

En 1945, luego de la muerte de su padre, él y su madre viajan a Nueva York, lugar donde René se instala a partir de 1947. Consigue trabajo en un estudio de ilustración y hace buenas migas con Harvey Kurtzman, Will Elder, John Severin y otras luminarias que pronto serían la sangre de EC Comics y Mad. Allí también conoce a Morris y Jijé.

A principios de los ´50 retorna a Paris como cabeza de una agencia que vendía y empaquetaba comics para Dupuis, la World’s Presse. Conoce a su secuaz Albert Uderzo en una reunión que cambiaría el rumbo de la historia de la historieta. Hasta 1959 colabora con Spirou, Tintin, La Libre Junior (el suplemento infantil del diario católico La Libre Belgique) y muchas otras publicaciones. Comienza a guionar Lucky Luke, crea a Oumpah-pah, a Iznogoud, escribe las aventuras del Pequeño Nicolás con Sempé, colabora con los mejores dibujantes humorísticos y produce muchísimo.

En 1956 harto por las malas condiciones de pago a los guionistas de historietas, funda junto con Uderzo, Jean Michel Charlier y Jean Hébrad el sindicato Edipress/Edifrance, a través del cual comienza a vender su material y que sirve como cabeza de lanza para la fundación de la revista que marcó la segunda etapa de su carrera: Pilote, primero como dueño y, luego de su venta a Dargaud, como editor en jefe, puesto en el cual se mantiene hasta 1973.

En Pilote arranca Asterix, piedra basal de su carrera. El pequeño galo y su gordo compañero de aventuras pronto se le irían de las manos para volverse un fenómeno francés y mundial, al punto de que en 1968 dejaría el resto de sus creaciones para escribirlo de forma exclusiva. Durante este período Goscinny se consolida como el guionista de humor más grande de Europa. Además, comienza a darle espacio a una nueva generación en la revista que dirigía, compuesta por gente como Claire Brétécher, Phillipe Druillet, Nikita Mandryka, Jean-Claude Mézières y Jean-Marc Reiser. Algunos de ellos tendrían conflictos con el más tradicional Goscinny respecto de la dirección de la revista.

Finalmente, demasiado joven, a los 51 años muere en París dejando huérfanos a una multitud de personajes de historieta, y un enorme hueco en la bande dessinée. Escritor, dibujante, editor, bromista, empresario, Goscinny fue una multitud de personas brillantes dentro de un francés petiso.