Los 50 años de Vampirella (parte 10)

Vampirella ingresa al siglo XXI todavía en manos de la editorial Harris, y tras la finalización de la serie “Vampirella Monthly” (iniciada por Grant Morrison y Mark Millar en el ’97, sobre la que hablé en las últimas entregas), fueron varios los proyectos con los que Harris inauguró la nueva etapa.

Por un lado salen dos números de “Vampirella Legendary Tales”, que reimprimen los nºs 24 y 25 de la clásica serie de Warren, con portadas pintadas por Dorian Cleavanger, Mike Mayhew, y photo covers modeladas por Julie Strain. Poco después, empieza a salir “Vampi”, un amerimanga (entiéndase “comic americano que intenta emular el estilo manga” o también mal llamado “manga americano”) creado por Kevin Lau, por entonces una estrella en ascenso, titulado “Vampi”; así también un segundo volumen de “Vampirella Monthly” protagonizado por la Vampirella tradicional (versión Harris, obvio), y un magazine lanzado en 2003 titulado “Vampirella Comics Magazine”, que solo duró un par de años.

Empiezo a hablarles de “Vampi”, así me saco ese peso de encima y luego sigo con lo demás.

“Vampi” fue un experimento raro, creado por Kevin Lau, un artista que por mediados de los ´90 venía trabajando en todos lados, más que nada haciendo fill-ins, en títulos como X-Force, Deadpool y Shi, entre otros, hasta que eventualmente consiguió lanzar un proyecto en asociación con Harris Publishing, que tuvo el éxito suficiente para permitirle iniciar su propio estudio, Anarchy Studios, orientado a producir comics con una estética manga y que incorporara la mayor tecnología digital en la producción. El proyecto en cuestión fue “Vampi”, una especie de versión paralela de Vampirella, pero sin relación alguna con la versión clásica, insertada en un canon completamente aparte.

Básicamente, la serie se puede describir como una sobresimplificación de “Battle Angel Alita”, protagonizado por una suerte de mix de distintos estereotipos de guerrera manga, que parece tener elementos de Motoko Kusanagi, Alita, Chun-Li, y lo que se te ocurra. Vestida de rojo, con colmillos, y el murciélago dorado de Vampirella en el traje, como referencia visual, “Vampi” fue lanzada a mediados de 2000; en Agosto sale el nº 1, en Septiembre el 2 además del nº 1/2 de Wizard, y sigue a partir de ahí hasta el nº 25, donde la serie finaliza de forma cerrada, sin posibilidad de continuación. A pesar de eso, Kevin Lau sigue produciendo a través de Anarchy Studios nuevas historias en miniseries publicadas en 2001 (, 2003 (“Vampi: Vicious”), 2004 (“Vampi: Vicious Circle”, y “Vampi vs. Xin”, un team-up con otro personaje de Anarchy), y 2005 (“Vampi: Vicious Rampage”), en forma paralela a la serie mensual, que no encajan de ninguna forma -ni a continuación ni a la par- con la serie de 25 números mencionada anteriormente. Evidentemente el autor no tenía el más mínimo interés de crear una continuidad coherente.

Además en 2001 también salió un especial titulado “Vampi Digital” que fue un experimento con arte totalmente digital, muy al estilo de F.A.K.K.2, un personaje de la misma época, creado por Kevin Eastman y Julie Strain (modelado por la misma Julie Strain, que por aquél momento también modelaba para las photo covers de Vampirella, e incluso tuvo un “Vampirella Julie Strain Special”, además de ser esposa de Kevin Eastman… ¡todo está conectado, diría Dirk Gently!). Dicho especial fue precedido por un especial “preview edition”… muy al pedo todo. Todos eran experimentos que resultaban más interesantes para las empresas y su exploración sobre como incorporar las nuevas tecnologías informáticas en los comics, que para los lectores.

La historia de Vampi básicamente se acaba ahí, al menos en Harris. Años después se lanzaría una reedición digital a través de Dynamite, ya por 2014… pero bueno, ya es otra época.

A la par de “Vampi” se publicaron también un par de cositas más. Por un lado, en Junio de 2001 se publica el especial “Vampirella Model Search Special”, que es una suerte de especial de backstage en el que muestran fotos de un casting para “modelo oficial de Vampirella”, para aparecer en photo covers, y convenciones. Es… una curiosidad, pero totalmente innecesaria. La ganadora fue Maria De Angelis, quien luego aparecería en algunas pocas covers y alguna que otra convención, pero no duró mucho.

Luego de esto, se lanza la nueva serie “Vampirella Monthly” (volumen 2), protagonizada por la Vampirella de toda la vida, esta vez inaugurado por Mark Millar, sin Morrison, aunque Millar no se queda más allá del primer arco de tres números, titulado “Nowheresville”, y junto al artista Mike Mayhew establecen el tono de la serie.