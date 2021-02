Los 50 años de Vampirella (parte 17)

Antes de pasar a hablar de la etapa de Brandon Jerwa, voy a contar un poco sobre otros proyectos paralelos publicados por Dynamite, tanto de Vampirella, como otros que incluyeron a Vampirella.

Para empezar, entre 2012 y 2013 salió la miniserie “Vampirella Strikes”, por Tom Sniegoski y Johnny Desjardins. Ya en los ´90 hubo un comic con el mismo título, publicado por Harris, de periodicidad trimestral, y que salía en paralelo al comic mensual de aquella época, “Vengeance of Vampirella”. La versión de Dynamite fue una miniserie de seis números, y a grandes rasgos, trata sobre un team-up entre Vampirella y un ángel caído llamado Janus, en una misión para la que fueron reclutados por un grupo de ángeles… típico de Sniegoski, meter parafernalia bíblica que no me gusta, en historias trilladas y poco interesantes. Lo acompaña Johnny Desjardins, a quien ya mencioné antes, y entre aquel número nº11 que ya había hecho, y esta miniserie no cambia mucho: simplemente acá sus dibujos están entintados, por lo que no tienen el efecto “fairy tale” de su trabajo anterior con el personaje. Como sea, sigue sin gustarme, por la misma razón: su estilo es inadecuado para Vampirella. Parece que dibuja a una adolescente haciendo cosplay de Vampirella. Dicho de otra forma: mientras los demás dibujantes parecen tomar como modelo a Julie Strain, Desjardins parece inspirarse en Heidy Sasha. No tengo nada en contra de Heidy Sasha, y la marca que dejo en la historia como modelo de Vampirella, pero prefiero ver a Vampirella dibujada de otra forma.

“Prophecy” es un crossover escrito por Ron Marz y dibujado por Walter Geovani, que reúne a Vampirella, con varios otros personajes publicados por Dynamite, para combatir a Kulan Gath (clásico villano tanto de Conan como de Red Sonja), y evitar la realización de una profecía anticipada en el Necronomicon, el libro de los muertos de la franquicia “Evil Dead” (ya que Dynamite publicaba un comic de “Army of Darkness,” protagonizado por Ash Williams).

Ambas miniseries transcurren independientemente de los hechos ocurridos en la serie principal de Vampirella, y en ningún momento referencian los hechos de aquella en ninguna de estas historias, por lo que no siguen necesariamente una continuidad específica y su lectura es totalmente opcional.

Volviemos al recorrido por la serie principal, donde Brandon Jerwa comienza un arco titulado “The Inquisition”, y retoma exactamente desde donde dejó Trautman. Lo acompaña el dibujante Heubert Khan Michael, que ya tuvo algún número anterior, y que ya se anticipaba que iba a ser bastante frecuente en la serie. Aparentemente pasó un tiempo desde el número anterior, y al comienzo de esta historia el Cestus Dei se encuentra bajo el mando de un nuevo comandante, el Cardenal Belami, quien se encuentra bajo las órdenes de Schulld. Belami está a punto a de atrapar a la fugitiva Sofía Murray (poseída por Von Kreist), hasta que la otra fugitiva a la que también persiguen, Vampirella, aparece para salvarla. Sofía escapa (de la mano de Le Fanu, quien vuelve misteriosamente a aparecer viva), pero Vampirella es atrapada, y a todo esto, se le aparece la imagen de The Conjuress a Thomas Criswell, el anterior comandante de las fuerzas militares de Cestus Dei, para decirle que se acerca un evento o grupo (todavía no se aclara) conocido como “La Inquisición”, y Vampirella va a ser necesaria para lo que viene.

Acá es donde se pone interesante, realmente. Conjuress, hasta donde sabíamos, era un personaje de Warren que cumplía un rol de sabia cósmica, con alguna conexión con Drácula y los vampiros, que nunca quedó clara. En la continuidad Harris, se nos revela que se trata en realidad de la misma Lilith, madre de los demonios y de Vampirella, quien deseaba deshacerse de los vampiros y para eso crió a Vampirella para ser cazadora. En esta nueva aparición, parece jugar un rol distinto, que ya descubriremos más adelante.

Entre los números 21 y 22, Criswell arma su propia operación dentro del Cestus Dei, se rebela contra Schulld, rescata a Vampirella, y la lleva engañada para entregarla a las manos de las monjas guerreras de la Scarlet Legion, quienes forman parte del grupo conocido como “La Inquisición”. Mientras esto ocurre, Drácula expresa su disconformidad con sus jefes del Parlamento de Demonios, y acepta enfrentarse en combate con un retador, que resulta ser Sofía Murray. En el nº 23 ya aparecen a fondo los elementos de ciencia-ficción. Las monjitas de Scarlet Legion conducen a Vampirella a una nave espacial, y se dirigen a un salón donde se presenta frente a Conjuress, quien actúa de jueza en un juicio cósmico en que sus actos (los de Vampi) son expuestos respectivamente por un representante del orden (actuando como su defensor), y un representante del caos (actuando como su acusador), y se presentan varios personajes de las distintas continuidades (Warren, y Harris) a prestar testimonio sobre ella.

Aparece entonces Lilith, madre de Vampirella, y queda establecido claramente que Lilith y Conjuress son, de hecho, dos personajes distintos. Madek y Magdalene, los “hermanos” de Vampirella (presentados en la saga “The Mystery Walk” en la época de “Vengeance of Vampirella” de Harris) también están presentes, pero no se les permite declarar.

Mientras esto ocurre, Dracula mata a Sophia en combate, y al momento de hacerlo contacta mentalmente a Vampirella para que vea el momento. Al matar a Sofía, libera a Von Kreist a la vez que enfurece a Vampirella. A pesar de todo, logra pasar el juicio de la Inquisición, y Conjuress declara que Vampirella sigue al servicio del orden. En el final, se vuelve a reunir junto a sus viejos aliados Pendragon, Pantha, la Scarlet Legion, Criswell y Adam Van Helsing, al tiempo que Dracula se reúne con Von Kreist, las Karasu Shimei, un ejército de demonios, y quedan formados finalmente los dos bandos que van a librar una guerra que va a durar por el resto de la serie.

