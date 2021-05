Los 50 años de Vampirella (parte 20)

El último episodio de esta saga de viajes en el tiempo, con Quatermass de villano, y los dos bandos en busca de las coronas rivales, es el nº31 de esta serie, y básicamente ocurre todo junto acá, a punto tal, que se siente un poco apresurado, como que no ven la hora de arrancar con lo que sigue. Así que, en honor al espíritu del mismo número, voy a reseñarlo en pocas palabras, y paso a lo que sigue.

La corona del Caos estaba bajo la custodia de Conjuress, que se la coloca a Lukas, quien decide volver a su tiempo para enfrentar a su rival, la que lleva la Corona plateada, Vampirella. Cada uno arma sus bandos, se enfrentan, blablablá, etc, etc.. Criswell salva a Vampirella a costa de su vida, y cuando vuelven todos al presente, Vampirella lo despide con un discurso, y tira sus cenizas al viento. Fin. A lo que sigue.

Poco antes de estos números, más o menos a la par del arco anterior, se publicó también una mini-serie de seis números de Pantha, la amiga de Vampirella que se transforma en pantera. Es en esa mini-serie donde se ver por primera vez a “Mamba” una villana que va a aparecer de nuevo en los dos números que siguen de Vampirella.

Los números 32 y 33 son un preludio de la saga final, que ocurre en los últimos cinco números de la serie. Un dato interesante, es que la acción transcurre en Cote de Soleil, una locación ficticia utilizada por primera vez durante la primera época de Warren, allá por el nº15 del magazine de Vampirella, publicado en Enero de 1972. En los comics de Warren, Cote de Soleil fue el escenario en el que transcurre la historia “The Resurrection of Papa Voudoo”, y vuelve a aparecer 40 años después, en los comics de Dynamite, aunque en la intro del nº32 del volumen que vengo comentando, menciona que los hechos ocurrieron “hace diez años”, el viejo recurso de diferenciar la línea temporal real de la del comic.

Sin detenerme demasiado en los detalles de estos dos números, Vampirella y Adam, junto a Pendragon, y Simone (una de las monjas de la Orden “Scarlet Legion”), llegan a Cote de Soleil donde los espera un personaje llamado “Mister Zazou”, quien los guía a través de una selva para enfrentar a un brujo llamado “Jaka”, quien cuenta con la ayuda de Mamba. Como sea… se arma kilombo, pelean, hechizos, discuten, los buenos ganan, los malos pierden, y las demás monjas guerreras de la Scarlet Legion emboscan y atrapan a Mamba, y se la llevan.

En el 34 empieza un nuevo arco, pero sigue exactamente desde donde quedó el número anterior. La nueva villana se llama Sister Midnight, Mistress of the Dragon Templar, una vampiresa que antes de ser convertida, fue la única mujer miembro de los caballeros templarios durante la edad media, hasta que fue expulsada. Esta nueva villana tiene sus propios planes, y planea ir contra Vampirella y la Scarlet Legion, quienes están poniendo en marcha un plan: crear una comunidad de monstruos bajo un régimen legal, para evitar futuras confrontaciones y más derramamientos de sangre. Sister Midnight engaña a la orden y a Vampirella, al infiltrar a una agente que simula unirse para atacarlas desde andentro.

En el nº 35 ocurre un giro inesperado que termina con Vampirella cortándole la cabeza a Sister Midnight, a la vez que decide tomar el control de los Dragon Templars a la vez que el de la Scarlet Legion, lo que llama la atención de Simone, ahora la líder (presidente, reina, lo-que-sea) de la isla Cote de Soleil, quien convence a Adam para estar listo para combatirla si fuera necesario. Como sea, Adam y Vampirella se separan porque a Adam no le gusta lo que Vampirella parece empezar a convertirse, y se echan las culpas uno a otro. Mientras que por otro lado, la cabeza de Sister Midnight sigue viva y maneja los hilos desde su escondite en un rinconcito del infierno, al que Lilith llega, y desde donde la villana la obliga a conectarse telepáticamente con Vampirella para obligarla a elegir entre Guatemala, Guatepeor, y Guate-qué-carajo, para enfrentarla a todos sus enemigos juntos. Al cierre a toda orquesta se suma Dracula y se revelan que en algún punto él y Midnight se cruzaron en el pasado, y eso dio origen a los Dragon Templars, lo cual pone en crisis el rol de Vampirella como líder de esa orden, y de alguna forma engancha todo con la saga en la que habían “exorcizado” a Drácula del plano físico, con los tres elementos (el grimorio, la vela, y la campana). Un kilombo, pero bueh… cierra bien la serie, de alguna forma.

Todo este volumen de Vampirella se encuentra recopilado en 6 TPBs, titulados, respectivamente: “Crown of worms”, “A murder of crows”, “Throne of skulls”, “Inquisition”, “Mothers, sons and the Holy Ghost”, y “The final curtain”. A continuación de esto vienen algunas mini-series, y participaciones de Vampirella en crossovers y eventos. Lo más destacable, y que viene en la próxima entrega: “Legenderry: A steampunk adventure”, con versiones steampunk de Vampirella, Red Sonja, Green Hornet, The Phantom, Flash Gordon, Zorro, y varios más, por Bill Willingham.