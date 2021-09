Los 50 años de Vampirella (parte 24)

Seguimos recorriendo la revista lanzada en 2014, y el nº 7 abre el siguiente arco argumental, de nuevo escrito por Nancy Collins, titulado “God save the Queen”. Las portadas de cada número de este arco están a cargo de Mike Mayhew, un artista al que ya vimos ocasionalmente durante la Era Harris, y que colaboró con Mark Millar en la serie publicada en 2001, no solo en las portadas sino también en interiores. Se hizo conocido principalmente por su trabajo en el primer arco de esa serie, “Nowheresville”. Las portadas alternativas quedan en manos de Jenny Frison y Stephanie Buscema, con las correspondientes variantes “virgin” de cada imagen.

En este arco nos dan a entender que pasaron algunas semanas desde que Vampirella mató a Drago y asumió como reina de los Nosferatu. Su título ya fue desafiado alguna que otra vez, y a lo largo de la historia lo sigue siendo. Junto con el puesto, Vampirella también heredó, por deseos del propio Drago, todas sus posesiones materiales: castillos, transportes, e incluso la lealtad de su mayordomo/chofer inmortal, Coleridge. Entretanto, descubrimos que Drago era parte de una sociedad secreta llamada “The Kabal”, integrada por brujas, vampiros, hombres lobo, etc. La misma se formó por razones que luego van a ser explicadas a Vampirella al momento de llegar a la sede, situada en Suiza, donde es recibida por Beatrice Rapaccini, la Secretaria de la Directora de la Organización. De inmediato descubrimos que se trata de Madame Evily, un personaje oscurísimo de la mitología Warren, cuya única aparición anterior fue en el nª 2 del magazine original de Vampirella, publicado en 1969.

Evily pone al corriente a Vampirella de varias cosas: Drago fue miembro fundador del Kabal, y aunque en principio ya solo por su reputación estaban dispuestos a aceptarla, querían ponerla a prueba dándole alguna misión. En ésta, iba a acompañarla uno de sus mejores agente de campo, un hombre lobo de nombre Tristan. Este es otro guiño a la Era Warren, ya que ese era el nombre del novio que tenía Vampirella en Drakulon. La misión consistía básicamente en detener un plan para poner en marcha el Apocalipsis, impulsado por tres inmortales (accursed, o sea, maldecidos, como Coleridge): Faustus, un alquimista que con el correr de los siglos logró dominar varias ciencias; Medea, una de las brujas más antiguas y con quien Evily mantiene una fuerte rivalidad, y un tercer participante misterioso que se va a descubrir en los últimos episodios.

A partir de acá, Vampi va a tener que lidiar con la nueva misión asignada por The Kabal, su nuevo estatus como protectora de los monstruos en lugar de cazadora de los mismos, su nueva rivalidad con la Iglesia, y sus obligaciones como Reina de los Nosferatu. Así, Vampirella deja por fin de ser un personaje que durante años se había dedicado a cazar a su propia especie sin ninguna razón. Desde aquellos primeros números de Warren, la idea de Vampirella como cazamonstruos se siguió desarrollando por inercia, sin ahondar demasiado en sus motivaciones de ella para continuar en esa senda. Nancy Collins hace una sacudida brutal del statu quo para darle a Vampirella no una sino múltiples misiones nuevas, y todas mejor justificadas y mucho más convincentes que su antiguo rol de cazadora.

Algo que me gustó mucho fue que Collins no se limita a avanzar la historia de forma lineal y directa sin ningún trasfondo, sino que recurre a los flashback para contarnos (a medida que va siendo necesario) los orígenes de los personajes que aparecen en la historia. En el nº7 vemos el origen de Faustus (que es básicamente el Faustus de Goethe, pero con un giro distinto), en el 8 del de Tristan, en el 9 el de Medea, etc. El origen de Drago se va a armando a lo largo de todo el arco, por lo que se mantiene como un personaje clave a pesar de ya estar muerto, y a través de esas revelaciones lo redescubrimos como un personaje tan monstruoso como torturado, e inmensamente noble.

Hay una escena en la que Vampirella recorre la biblioteca del castillo de Drago (ahora suyo), donde toma un libro titulado “Feary Tales”. Lo que se ve en éste número es a Vampirella tomando el libro, y en la viñeta siguiente lo vuelve a colocar en el estante. Pero entre medio de esas dos viñetas ocurren mil cosas que se desarrollan en una mini-serie de cinco número en los que nuestra chica es transportada a un mundo de fantasía dentro del libro, en el que recorre versiones oscuras de varios cuentos clásicos, para terminar cara a cara con “la bruja de los cuentos”, en realidad, su hermana Draculina, a quien también vimos previamente en los primeros números de Warren en el rol de presentadora de las historias. Draculina tiene el mismo diseño que Vampi, pero rubia y con traje es negro en lugar de rojo. Tuvo alguna aparición en la Era Harris, en el final del segundo arco de “Vampirella Quarterly”, donde también fue revelada como villana sorpresa.

Esto pasa a ser importante después, porque el tercer integrante de esta conspiración apocalíptica es nada menos que Caín, el del Antiguo Testamento de la Biblia. Además se revela que él es el verdadero padre (y no un demonio como nos habían dicho hasta ahora) tanto de Vampirella como de Draculina. Es él quien engendró a ambas, junto con Lilith, madre de los demonios y primera esposa de Adán. Recordemos que Caín y Abel eran hijos de Eva, no de Lilith. Toda esta revelación cumple un doble propósito: por un lado, se establece el nuevo origen de Vampirella que pasa a ser canon a partir de ese momento, y por el otro, se explica el rol de Caín en la conspiración, y la enemistad entre Vampirella y Draculina. En los episodios finales se muestra una parte del origen de Vampirella que nunca antes fue explorado, ya que en algún momento fue borrado totalmente de su memoria.

Básicamente, el plan apocalíptico consistía en expandir a lo largo y ancho del mundo una enfermedad tan fuerte e implacable que en poco tiempo produjera una mortandad descontrolada. En base a la combinación entre una sustancia desconocida, una poción creada por Medea, y sus propios conocimientos alquímicos, Faustus había logrado sintetizar un patógeno altamente contagioso que combinaba elementos químicos y mágicos.

Luego se descubre que la sustancia desconocida se trataba de la sangre del primer accursed, Caín, la cual contenía una maldición que se fue transmitiendo a sus hijos a lo largo de la historia, hasta llegar a Vampirella y Draculina. Según esta maldición, el destino siempre iba a llevar al hijo/a de cabello rubio a matar al hijo/a de cabello oscuro. Caín tuvo muchas familias a lo largo de la historia, y la misma está destinada a repetirse en algún momento entre ellas dos. Es precisamente esta maldición, la sustancia que sirvió de base, junto a la poción de Medea y los químicos de Faustus, para la enfermedad del apocalipsis. Como sea, Caín salva a Vampirella de una muerte casi segura a manos de Draculina, y el Kabal llega a tiempo para llevarse a Caín mientras Draculina desaparece de escena.

En los últimos dos números, Vampirella vuelve a ocuparse de su posición como Reina de los Nosferatu, para enfrentarse a un intento de derrocamiento por parte de un par de vampiros rivales dentro de su séquito. Con la ayuda de Tristan, y un personaje nuevo (un hijo ilegítimo de Drago y una mujer humana llamado Prince Iago), logra vencer a la rebelión. A pesar de eso, decide abdicar a favor de Iago para dedicarse de lleno a su rol dentro del Kabal,.

El rol de Vampirella y final aceptación dentro del Kabal se ve después en el Annual, publicado en 2015, donde aparecen más personajes y villanos nuevos. El Kabal enfrenta a una organización rival, compuesta por inmortales dementes, tanto de origen humano como mítico, a la que también pertenecen Medea y Faustus. Lindo, pero se siente más como un relleno, para expandir algo que ya había quedado establecido, como una especie de epílogo a lo anterior.