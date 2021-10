Los 50 años de Vampirella (parte 25)

Nancy Collins realiza un par de contribuciones más antes de despedirse del personaje. Primero se encarga de escribir una de las historias del especial “Vampirella 100”, y luego va a colaborar con Gail Simone y un grupo de escritoras (todas mujeres, si mal no recuerdo) en un crossover que reúne a todas las heroínas de Dynamite bajo el título “Swords of Sorrow”, que no fue otra cosa que una movida publicitaria muy obvia. Ya la comentaré después, primero el especial “Vampirella 100”, que no es otra cosa que uno de esos especiales con varias historias estilo antología, que suelen salir cada tanto, siguiendo una tradición comenzada ya en los ´90 por Harris. Publicitariamente fue un proyecto mucho menos ruidoso que “Swords of Sorrow” pero, en mi opinión, con mucho más encanto.

Como todos los comics de Dynamite, el especial salió a la calle con cuatro portadas diferentes, a cargo del maestro Joe Jusko, Joyce Chin, Cedric Poulat, y Stephanie Buscema. Comento brevemente el contenido de esto para pasar rápido a “Swords of Sorrow”, que es una saga más larga y lleva más espacio abarcarla. Vampirella 100 trae cuatro historias por distintos equipos creativos: el primero por Tim Seeley (el creador de Hack/Slash) y Jim Terry, quien hace su mejor esfuerzo por homenajear el dibujo de Tom Sutton en la primera aparición de Vampi, en la historia titulada “The world that rained red”; luego “The vidnik” por Eric Trautman y Dave Acosta, seguidos por “A closer walk with thee” por Brandon Jerwa y Gabriel Mayorga, “Kovak the night walker” un claro homenaje a Kolchak the night stalker, por Mark Rahner y Javier García Miranda, y finalmente la historia escrita por Nancy Collins titulada “A cry in the jungle” que fue dibujada por Francesco Manna. La primera y la última son las que más me gustaron.

Este especial se publicó en Enero de 2015, y era evidente que la intención era sacar algún relleno para el evento que estaban preparando, que anunciaban iba a ser la historia más colosal publicada por Dynamite, en la que repetían el esquema ya usado tanto en “Prophecy” como en “Legenderry”, de reunir a varios de los héroes (en éste caso, las heroínas) para luchar contra una amenaza que ponía en peligro al universo o alguna gansada así. Lo de siempre. No soy el público más predispuesto para los eventos, y considero que en general tienden a ser historias de molde prefabricado, con muchos efectos especiales, y cero desarrollo de personaje.

“Swords of Sorrow” se compone de un especial de preludio y una miniserie principal de seis números, titulados “Swords of Sorrow”, tres miniseries y cuatro especiales complementarios cada una de ellos protagonizadas por team-ups de dos heroínas. Las miniseries eran “Swords of Sorrow: Dejah Thoris – Irene Adler” (la de Sherlock Holmes, no la de X-Men, obviamente), “Swords of Sorrow: Red Sonja – Jungle Girl”, y “Swords of Sorrow: Vampirella – Jennifer Blood” (la hija de Dracula del universo Dynamite, a quien se vio brevemente en el volumen 1 de Vampirella), y los cuatro especiales eran “Swords of Sorrow: Masquerade – Kato”, “Swords of Sorrow: Miss Fury – Lady Rawhide”, “Swords of Sorrow: Black Sparrow – Lady Zorro”, y “Swords of Sorrow: Pantha – Jane Porter” (Jane de Tarzan, digamos).

Todo, y quiero decir TODO lo relacionado a este evento se siente desde antes de la salida del especial preludio como una movida publicitaria en la que lo que menos importaba eran los personajes. De movida, ya la cobertura de Newsarama, CBR, y otros sitios, y tener que leer las continuas sanatas de Nick Barrucci en todas partes, se sintió excesivo. Si nunca se cruzaron con una entrevista o nota a Barrucci, les digo acá: hace parecer a Stan Lee y Todd McFarlane como dos nenes de mamá tímidos y calladitos. Por empezar, genera mucha sospecha que todo el evento, tanto la miniserie principal, como los especiales y miniseries complementarias, estén escritas por mujeres. No es de extrañar, ya que por ese entonces circulaba mucho una idea de que una mujer podía escribir a un personaje femenino con una voz mucho más genuina, que al ser mujeres podían entender mejor la forma de comportarse y hablar que debían tener las mujeres en ciertas situaciones. Como fan de Strangers in Paradise, y varias otras obras protagonizadas por mujeres, escritas con mucha sensibilidad y autenticidad por hombres, estoy en completo desacuerdo con esa idea. Pero sin duda se agarraron de eso para promocionar este evento sin sentido, en el que de la nada surge un villano completamente nuevo, que no tuvo apariciones previas en ningún título de Dynamite, y era muy obvio que para el final de la historia, una vez vencido, desaparecería completamente para no volver a ser usado jamás.

Para acompañar a este villano, había un grupo “improvisado” de villanas conformado por los personajes adquiridos a Brian Pulido, con excepción de Lady Death, que es la única que (acertadamente) Pulido decidió conservar. Purgatori, Chastity, Bad Kitty, y Mistress Hel, ésta última un personaje nuevo, creado como “stand-in” de Lady Death. Todo muy predecible, acorde a las fórmulas ya probadas para los eventos, y sin una sola idea original en la ejecución o consecuencia interesante en el horizonte. Ya hablaré esto último. A fin de cuentas, por más que la historia la escriban mujeres, la imagen promocional (que se usó también para la portada del TPB) es de Jeffrey Scott Campbell, mientras que en las portadas e interiores, la mayoría de los dibujantes eran hombres.

¿En qué consistía la “consecuencia” que se anunciaba para el final del evento? En trajes nuevos para Vampirella, Red Sonja y Dejah Thoris. Trajes que las cubrieran más, digamos. Todo por supuesto, parte de una movida impulsada muy tibiamente y con poca credibilidad desde los mandamases de Dynamite para estar a tono con la tendencia actual de la movida feminista y políticamente correcta, que dictaba que los personajes femeninos debían ser representados respetuosamente, lo que no hace más que demostrar, una vez más, que quienes publican a éste tipo de personajes, no tienen idea de quién o como es el público que los consume.

Por empezar, siempre se supo que un gran porcentaje de los lectores de Vampirella, con su traje clásico y todos sus elementos conocidos, son mujeres. Incluso, mujeres feministas. De hecho, y esto ya lo dije en una de las primeras entregas de este informe, la versión preliminar del traje de Vampirella, fue diseñado por Trina Robbins, una de las principales impulsoras del feminismo en la historia de la industria del comic estadounidense. Claro que no deja de ser cierto que posteriormente el traje fue “reducido”, y que antes del año Vampirella pasó de ser “anfitriona” del magazine a ser protagonistas de las historias, con lo cual su rol cambió y evolucionó. Pero es que el atractivo del personaje no se queda en su aspecto. Vampirella bebe mucho de la influencia del cine clase B, de las películas de la productora Hammer, de las que Forrest J. Ackerman, su creador principal, era seguidor fanático. Pero bue… andá a hacerle entender todo eso a empresarios huecos como Barrucci, o a los “fans ocasionales” (un mito, ya que si es ocasional, no es fan). En fin… trajes nuevos, porque Barrucci no tiene huevos.

Posteriormente a este evento, se lanza el tercer volumen de Vampirella en Dynamite, donde Vampi lucirá su traje nuevo. Dura apenas seis números, que se recopilan todos juntos en un TPB titulado “Hollywood Horror”, del que hablaré en la próxima entrega, porque ahora no tengo ganas, y se me acabó el espacio.