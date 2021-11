Los 50 años de Vampirella (parte 26)

Poco después del traspié que representó para Dynamite la tercera serie de Vampirella, llegaría el cuarto volumen, a partir de 2017, el que llegó a 12 números, desde el número 0 (publicado con el precio promocional de 25 centavos de dólar) hasta el nº 11, aparecido a mediados de 2018.

El guionista encargado de esta etapa fueron los británicos Paul Cornell, guionista conocido por varios trabajos anteriores en DC y Marvel, y el dibujante Jimmy Broxton. Entre los dos logran entretejer una versión muy interesante, bastante diferente de Vampirella, llena de influencias y referencias visuales que nunca antes se habían utilizado en sus historias. Hay muchos guiños a la estética de obras de Moebius, Katsuhiro Otomo, y cosas que parecen salidas del magazine británico 2000 A.D.

El dibujo de Broxton se aleja mucho de lo habitual en el mercado norteamericano, sobre todo para un personaje como Vampirella. Sigue muy vigente el mandato alguna vez expresado por la editorial, de que cada nuevo equipo creativo desarrolle su propia historia sin tomar en cuenta la continuidad establecida anteriormente, sea en Warren, o Harris, o incluso en las series anteriores de Dynamite. Conforme a esa pauta, algunos equipos creativos optaron por desarrollar versiones más tradicionales, o con elementos de varias versiones anteriores (como los primeros dos volúmenes), o que incluyeran cambios completamente cosméticos, pero que en el fondo fueran más de lo mismo (como el volumen 3).

Hasta el momento, nadie se había animado a hacer algo que se sintiera realmente innovador dentro del título, y es recién en esta versión de Paul Cornell y Jimmy Broxton, que vemos un título de Vampirella en el que no solo el aspecto de la protagonista es distinto (ya hablaré de esto), sino todo el enfoque visual del comic es completamente novedoso.

Vampirella luce un aspecto sofisticado, menos provocador para los estándares de nuestra sociedad, pero conforme a una justificación que da Cornell, esto se siente como algo fiel al personaje, y resulta divertido de una forma en que lográs seguir reconociendo a Vampirella. El nuevo look consiste en cabello corto (al estilo de Wonder Woman en ese arco de seis números escrito por Walt Simonson y dibujado por Jerry Ordway, justo antes de la legendaria etapa de Greg Rucka), un vestido rojo y botas cortas de cuero negras. La única presencia del símbolo del murciélago en esta versión, se lo dibuja ella misma en el vestido, con sangre de sus enemigos. Lo cual no está mal, ya que por razones que después serán brevemente explicadas, en esta versión del mito, la sangre es negra.

¿De qué trata la historia? Al menos en el primer arco, que se extiende desde el número 0 hasta el 5, vemos como nuestra chica es resucitada por un grupo de tres rebeldes que escaparon de una aparente situación de injusticia u opresión (todavía no se explica, se desentraña más adelante) a costa de sus propias vidas. Un dato importante, es que los rebeldes llevaban consigo un libro de profecías. Al levantarse de su tumba, Vampirella se encuentra frente a varios misterios. ¿Cuánto tiempo estuvo muerta? ¿En qué año o época resucitó? ¿Qué le pasó al mundo en su ausencia, y por qué hay tanta devastación alrededor? ¿Quiénes fueron los que la resucitaron, qué significa el libro… y más importante, por qué su sangre era negra? Todos esos interrogantes la motivan para salir a investigar, y tras escalar fuera de la cueva subterránea donde se encontraba su tumba se enfrenta a un grupo de hombres alados que hablan casi en monosílabos.

Una vez vencidos estos bichos bizarros, Vampi llega a una ciudad grande, luminosa y futurista, con gente vestida de forma muy estrafalaria (aún en comparación con ella misma) y de comportamiento completamente irracional, donde constantemente escucha comentarios sobre la obsesión social de llegar al Más Allá, aunque ya de movida se deja entrever que la idea del más allá de esta versión del mundo dista mucho de la idea de espiritualidad que conocemos. La gran ciudad a la que llega Vampirella no es más que una fachada para ocultar los enormes campos de concentración que básicamente abarcan la mayor parte del mundo.

Allí irán a parar tanto Vampirella, como sus nuevos aliados en esta historia (principalmente, la chica que le vendió el vestido, y un gato negro), tras ser atrapados por los “policías payasos”, que son precisamente eso… policías con aspecto y comportamientos de payasos, pero armados con varios artefactos hiper tecnológicos. Los típicos pasteles (de esos que los payasos se lanzan a la cara) son en realidad portales dimensionales portátiles. Si, así de loco es este volumen. Ya en el campo de concentración, Vampirella pone en marcha un elaborado plan para acabar con toda la operación de Lucifer, y el primer paso para lograrlo es hacer matar a sus aliados, y luego a ella misma. De esa manera, logran llegar al retorcido Más Allá del éste aún más retorcido ángel caído, quien le confiesa a Vampirella que siempre la admiró, y que prefería que se uniera a él, y no que fueran rivales. Vampi acepta, pero con la intención de sacar ventaja para favorecer sus planes.

A lo largo del arco descubrimos varias cosas: que Vampi despertó aparentemente, mil años en el futuro, en una época donde la mayor parte de la civilización fue arrasada y aniquilada como resultado de los planes de Lucifer (que aparece con el aspecto de un ángel rubio, carilindo, con alas llenas de plumas en lugar de las de demonio que suele tener en otras historias), quien instaló su propio orden, junto con una nueva idea de “Más Allá”, para mantener a la gente cegada y fanatizada, sin capacidad de cuestionar nada. Para posibilitar que la gente entrara a su versión del Más Allá al morir, Lucifer comenzó a modificar genéticamente la sangre humana, al principio de a poco, hasta que todos los seres humanos que quedaban comenzaron a desarrollarla naturalmente. Precisamente, esa sangre negra tendría la función de enlazar a la gente con el nuevo Más Allá de Lucifer.

Lo que sigue en la segunda mitad del arco es la forma brillante en que Vampi logra vencer a Lucifer, desbaratar su organización, y salvar a todos sus aliados, siempre conforme al estilo y personalidad que le imprime Cornell en esta historia. Sin dejar de ser reconocible como Vampirella, de a momentos parece que estuvieras leyendo a una combinación de Catwoman con John Constantine, pero con los poderes y recuerdos de Vampirella. El resultado, pese a lo bizarro de todo (y posta, TODO en este comic es MUY bizarro), se disfruta mucho.