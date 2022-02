Los 50 años de Vampirella (parte 28)

Hay tres mini-series que se publican entre mediados y fines de 2018, a la par de la finalización del volumen 4: “Vampirella: Roses for the dead” en la que nuestra vampiresa favorita hace team-up con Dawn (el personaje de Joseph Michael Linsner), “Vampirella vs. Re-Animator”, y “Vampirella – Dejah Thoris”. Las primeras dos de cuatro números, y la otra de cinco números. “Roses for the dead” fue escrita por Kristina Deak-Linsner y dibujada (obviamente) por Joseph Michael Linsner. “Vampirella vs. Reanimator”, por Cullen Bunn y Blacky Shepherd, se publicó en blanco y negro, con el solo agregado de dos o tres colores, según el caso. La historia retoma la idea de que Vampirella se reencarna lo largo de la historia de la Humanidad, por lo que siempre ha existido alguna versión de ella, y es en una de sus encarnaciones en la que enfrentó (y mató) por primera vez a la villana de esta historia, una antigua reina azteca. En esta oportunidad, vuelve resucitada por el Dr. Herbert West. La última miniserie, por Erik Burnham y Ediano Silva, lleva a Vampirella hasta Marte (llamado Barsoom por sus habitantes) donde inevitablemente se cruza con Dejah Thoris. Todas se dejan leer, pero no son más que relleno para que el fan se entretenga mientras espera el lanzamiento de la nueva serie que va a venir después.

En Febrero de 2019 sale el especial “Vampirella Valentine Day’s Special”, para no perder la costumbre, ya que desde que Dynamite consiguió la licencia, respeta diligentemente todas las tradiciones que comenzaron en Harris (múltiples portadas, cosplayers, especiales de San Valentín, y de Halloween). Este one-shot tiene una única portada principal (no cuatro, como acostumbra Dynamite) ilustrada por Ergün Gundüz, un artista que se volverá muy importante para Vampirella más adelante, de la cual hay una variante en blanco y negro, y varias exclusivas de comic shops, por Mike Mayhew (artista con mucha historia en Vampi), David McTeague, Ryan Kincaid, Jannie Tyndall, y Mirka Andolfo, todas ellas muy difíciles de conseguir.

Este especial trae dos historias, una nueva y un reprint de un especial de Harris de 2005. La nueva se titula “Happy Valentin’s Day”, escrita por Leah Williams, y dibujada por María Sanapo. La historia es linda, corta, y simpática, pero completamente de relleno. No le agrega ni quita nada al canon, y parece simplemente un día más en la vida de la heroína. La otra, es una historia en blanco y negro titulada “Matinee”, y se publicó por primera vez en “Vampirella Summer Special nº1” de 2005, escrita e ilustrada completamente por Michael Golden. ESTA es la que vale la pena leer.

Creo que no es necesario explicar quién es Michael Golden, y lo bueno que es en lo que hace. La historia es corta, de tan solo cinco páginas, sencilla, y divertida. Golden recurre al juego narrativo de cambiar el punto de vista, y otorga el rol protagónico a tres chicos que entran engañados a un cine (al estilo de como ocurría en “Alice Cooper: The Last Temptation” de Neil Gaiman y Michael Zulli), en el cual proyectan una película que refleja lo que estaría por ocurrirles a ellos, de no ser por la oportuna aparición de Vampi, quien tiene una única línea, pero es el perfecto remate para una historia protagonizada por chicos. El dibujo es buenísimo (obvio, es Golden), y tan solo cinco páginas hace gala de una cantidad tremenda de técnicas artísticas y narrativas.

Como ya venía adelantando en notas anteriores, 2019 fue el año del 50º aniversario de Vampi, y ya desde hacía rato desde antes del comienzo de ese año, se intuía que Dynamite planeaba tirar la casa por la ventana. Ya sonaba con fuerza el nombre de Christopher Priest, el cual venía con el antecedente de haber intentado hacer algo con Vampirella en la frustrada segunda parte de “Vampirella Revelations”, ya en los últimos años de Harris. Esta resultaría ser la revancha para Priest, quien finalmente tendría su etapa en Vampirella, a la vez que prometía ser un relanzamiento del personaje que sería clásico y totalmente novedoso a la vez.

Para promocionar la salida de la próxima serie, se publicó primero en el mes de Mayo, el nº 0, como un especial del Free Comic Book Day, el preview de la serie, que sería dibujada por Ergün Gundüz. También trae un nuevo reprint de Harris, en esta ocasión, de una historia escrita por Kurt Busiek y dibujada por Arthur Adams, para el magazine “Creepy 1993 Fearbook”

En el mismo mes, sale el primer número de una miniserie que en principio iba a tener seis números, pero cuyo éxito animó a Dynamite a extenderla a seis números más, en la que Red Sonja y Vampirella vistan Riverdale, y se unen a Betty y Veronica para resolver misterios, en “Red Sonja and Vampirella meet Betty and Veronica”, escrita por Amy Chu, y dibujada una vez más por María Sanapo.

Julio es el mes en el que finalmente sale el primer número del esperado nuevo volumen, para dar comienzo a la etapa de Christopher Priest, y en esta ocasión, sí va a poder darse el gusto de hacer un proyecto con Vampi que va a poder seguir hasta el final. Junto a él se encuentra el dibujante Ergün Gundüz, de origen turco. Salen varias portadas alternativas, por Frank Cho, Alex Ross, Ryan Benjamin, Joe Jusko, una blank cover (sin imagen), y una cosplay variant, además de muchas incentive covers (incluyendo alguna de Adam Hughes) y exclusivas de comic shops. También como parte de este lanzamiento, sale un facsímil del nº 1 original, del magazine de Warren con la mítica portada de Frank Frazetta.