Los crossovers de Archie (parte 2)

A pesar de que el experimento del crossover con Punisher funcionó, pasarían varios años hasta que Archie y sus amigos volvieran a compartir cartel con personajes ajenos a las calles de Riverdale, muchos de los cuales fueron incluso dentro de su propia revista. Pero antes de visitarlos, quiero saltar un poco en el tiempo y meterme de lleno con crossover que volvió a poner al pelirrojo en boca de todos. Si, señores, con ustedes…

EL DIA QUE ARCHIE CONOCIO A DEPREDADOR

Y sí, le pasó a Schwarzenegger, le pasó a Danny Glover, incluso se enfrentaron a alguno Batman, Superman, Judge Dredd y Tarzan. El pelirrojo favorito de todos no podía quedar exento de semejante placer.

Fue en abril del 2015 que vio la luz, Archie vs. Predator, una miniserie de cuatro números escrita por Alex De Campi y dibujada por Fernando Ruiz, con tintas de Rich Koslowski. Y la clave del éxito en este caso es bastnate similar a la que funcionara en su momento con Punisher: conseguir que la historia sea una amalgama perfecta. No es Archie, no es Predator, pero es ambos y después de leerla quedamos satisfechos.

Pero vayamos un poco a la génesis del proyecto. Como dije unas líneas más arriba, desde unos años antes, en la revista de Archie se vinieron dando algunos crossovers medio limados que involucraban a Kiss o al elenco de Glee (ya vamos a hablar de ellos más adelante). Los editores venían barajando futuros adversarios para Archie, y la puja se venía dando entre Godzilla yFriday the 13th. Finalmente el que resultó ganador fue Predator y la editorial Dark Horse (que tiene los derechos para los comics de esta franquicia) se sumó al proyecto con gran entusiasmo. La encargada de llevar al papel este choque de titanes fue una guionista que venia escribiendo para Dark Horse la serie Grindhouse, al mismo tiempo que hacia la de Mi Pequeño Pony en IDW, y esa versatilidad la hizo la candidata ideal. Al poco tiempo se encontró el equipo que se encargaría del dibujo, que ya venía de colaborar en la Archie nº648, con una parodia a Thor.

La decisión de Ruiz a la hora de encarar el dibujo es la correcta. Asi como con Punisher (disculpen tanta comparación pero es inevitable) la clave fue mantener cada personaje en su estilo y usar dos dibujantes, acá se hace lo contrario y se “archiefica” un toque el diseño del Depredador para que no desentone al pasearse por las calles de Riverdale. Y ya está, no hace falta más. Uno lo ve y no duda de la ferocidad del asesino extraterrestre, pero a su vez no desentona al estar al lado de Betty y Veronica. Un excelente laburo de Fernando Ruiz, que se nota que disfrutó de lo lindo dibujando estas páginas.

Por el lado de la historia, también notamos varias diferencias con otros crossovers. Cuando antes la consigna era no traicionar el espíritu de las series, acá -20 años después- entramos en una suerte de vale todo donde, sin que se corrompa el estilo de ninguno de los personajes, estamos mucho más cerca de la satira y todo está permitido. Cualquiera puede morir, cualquiera puede matar y la muchachada de Riverdale no volverá a ser la misma. O sea, estamos en un comic de Archie, pero un pelín mas cínico, un poquito más retorcido y es que no podés intentar ganarle a un Predator manteniendo las costumbres familiares. Sin embargo, esto funciona muy bien y uno no siente que nada de lo que pasa esté fuera de lugar. Veronica agarra al Predator a tiros con una ametralladora, Betty lo persigue con una katana, incluso Archie le pelea con un hacha. Pero todo está dentro de un contexto donde la situación límite los llevó a eso y uno ya viene un poco acostumbrado. ¿En cuántas películas vimos adolescentes llevados al límite? Esta es una más de esas y no está para nada mal.

De esta forma, la trama tiene acción, romance y una dosis de humor negro, que conforman un coctel inesperadamente satisfactorio que te deja con ganas de que se sigan rompiendo estos límites y ver hasta dónde pueden llegar Archie y sus pandilla. Por suerte, la respuesta a esto no se hizo esperar demasiado.

TORMENTA DE TIBURONES

Casi en simultáneo con el último número de la mini con Predator, sale este especial de 48 páginas en el que el tornado lleno de escualos cae sobre Riverdale y ya nada será lo mismo.

Coincidiendo con la salida de Sharknado 3 y escrita nada menos que por Anthony C. Ferrante (el director de la saga) y con la faz gráfica a cargo del veterano dibujante de Archie, Dan Parent, el especial nos lleva a Washington (al igual que en la mencionada película) y rápidamente la acción se traslada a Riverdale.

Y acá a diferencia de los comics anteriores hay poco espíritu de Archie (si bien las bases se respetan), pero muchísimo humor y tripas al estilo Sharknado. Todo lo que parecía un poco extremo en Archie vs Predator, acá se va directamente al carajo. El momento en que salen todos armados en una trilladora a darle caza a los tiburones no tiene desperdicio. Hay guiños tanto para el fan de Archie como para el fan de Sharknado, y por supuesto están los invitables cameos de Sabrina y Josie and the Pussycats. Y en este punto vale resaltar el guiño que hacen diciendo que Melody es muy parecida a la autora del libro “Yo Sobreviví a un Sharknado”, en clara alusión al personaje que en la saga interpreta Tara Reed, quien fuera Melody en la película de “las Gatimelódicas”. El chiste ya es llevado al extremo cuando -al igual que a su contraparte- a Melody le come la mano uno de los tiburones, pero bueno… son estos excesos los que hicieron de la franquicia un éxito.

Ahora ¿se puede recomendar? Y, la verdad, me ponen en un aprieto. Calculo que al fan de Archie le aporta poco, salvo que disfrute de ver a sus ídolos mutilados o carnenado tiburones con la motosierra en mano, o como en el caso de Jughead tratando de comérselos vivos. Los personajes son, pero están llevados al extremo, como cualquier personaje de la famosa sextología. Ahora, para los fans de Sharknado, ¡esto es una puta gozada!! Todo lo que caracteriza a la saga está presente, las mutilaciones a la orden del día, y van a ver más sangre que nunca en un comic con Archie.

Podemos decir que con el correr de los años los límites de lo que se puede y no puede hacer se fueron corriendo, para llegar a este ejemplo quizás como la máxima ida al carajo posible (si bien la saga con Predator es mas jugada en muchos aspectos) y es básicamente mucho más un capítulo mas de la saga Sharknado que un episodio rescatable en la saga de Archie.

Para la próxima, les prometo que nos ponemos musicales, y vamos a ver en Riverdale a Kiss, Ramones y (sic) los pibes de Glee. ¡Nos leemos!!