Los crossovers de Archie (parte 4)

Y si por Riverdale pasaron los Kiss, Punisher y los Predators, Batman no se podía quedar afuera de la fiesta, asi que en esta entrega nos enfocamos en las dos oportunidades en que Riverdale y Gotham cruzaron a sus habitantes.

GIRL POWER

Contra todos los pronósticos posibles, el primer crossover entre los personajes no incluye a Batman y hasta podríamos decir que tampoco a Archie Andrews, si bien aparece en algunos momentos (a diferencia del encapotado que no se asoma ni para saludar). Y sí, estamos hablando de “Harley & Ivy meet Betty & Veronica”, una miniserie de seis partes que arranco a finales del 2017, en la que las villanas de Gotham viajan a Riverdale.

Lo primero que llama la atención cuando uno agarra este comic, son los autores. La miniserie está escrita por una dupla demoledora: Paul Dini y Mark Andreyko, y dibujada por la italiana Laura Braga, bastante conocida por su trabajo en DC Comics Bombshells. Parece que Dini siempre tuvo ganas de hacer algo con Archie y Compañía pero jamás había tenido la oportunidad, así que cuando DC le ofreció el crossover agarró viaje sin dudarlo. Pero no lo quería hacer sólo para poder disfrutar al menos parte de la experiencia como lector, por eso lo subió al tren a su amigo Andreyko, para que le diera una mano y así se forma un dream team, del que casi leeríamos cualquier cosa.

La verdad es que la historia no defrauda, el dibujo esta buenísimo y el guión es recontra sólido. Pero hay como una pequeña incompatibilidad entre ambos universos que nos lleva a que los autores nos transporten a un Riverdale bastante menos anacrónico del que uno está acostumbrado, quizás con mas influencia de la serie Riverdale (con esa me agarraron en offside porque nunca la vi), pero donde no todo se ve tan inocente como en los demás crossovers. Sin contar que el dibujo (bastante más realista) también colabora en darle otro tono a la historia, que como digo, funciona a la perfección pero es sin dudas de todas las que leí hasta ahora donde la “onda Archie” está más lavada, por no decir casi eliminada por completo.

En cuanto a la historia en sí, todo arranca cuando el padre de Veronica compra unos terrenos en los que hay un pantano para construir una universidad en Riverdale, y al escuchar la noticia Poison Ivy decide detenerlo, ya que va a destruir todo un ecosistema en el proceso. Así es como -acompañada por Harley- viajan a Riverdale, pero contra todo pronostico en lugar de hacer de las suyas, tratan de convencer a Lodge de que no destruya los pantanos. El tipo se niega y ahí es donde deciden secuestrar a su hija para extorsionarlo.

La fiesta que se organiza para presentar el proyecto universitario parece el lugar idóneo para el secuestro, porque se trata de una fiesta de disfraces, donde Betty y Verónica van justamente vestidas como Harley y Ivy, mientras que las originales aparecen con sus trajes clásicos. Pero en el momento en que van a secuestrar a las chicas, Zatanna y Sabrina intervienen, sus magias se cruzan y las chicas de Riverdale intercambian cuerpos con las villanas de Gotham, lo que da pie a un montón de enredos que hacen llevadera la historia.

La verdad que la historia está bastante bien y cumple con creces, pero viendo los nombres de los autores uno esperaría algo demoledor, y en comparación con algunas de las otras historias que fuimos reseñando acá mismo, pierde por goleada. Así y todo merece una lectura porque se deja disfrutar y mucho.

SANTOS ADOLESCENTES!

Claramente mientras salía la miniserie que mencionaba recién, la relación entre DC y Archie estaba en su mejor momento y no dejaron pasar la oportunidad para cranear otro encuentro, ahora sí entre Batman y Archie. Pero no cualquier Batman, si no que se trataría de Adam West. Y así es como en Julio de 2018 llega las bateas “Archie meets Batman ‘66” y parece ser la opción mas lógica. Ambos universos son super-compatibles, y ver al Riverdale versión ´66, es casi como ver el actual. Quizás hay mas minifaldas, no hay celulares y algunos detalles cosméticos más, pero la realidad de Archie Andrews es tan anacrónica que no se resiente para nada. Por el lado de Batman, no hay mucho que decir. El clima de la serie de los ´60 encaja perfecto con el mundo de Archie y esta historia se preocupa en traernos muchos de los mejores villanos de la serie.

A la hora de dibujar todo esto, vuelven a apostar sobre seguro y a lo clásico: nuevamente la responsabilidad recae en las hábiles manos del veterano Dan Parent, que a esta altura no necesita presentación. Por el lado del guión, la responsabilidad cae en la dupla integrada por Jeff Parker y Michael Moreci y la verdad que hay que decir que los pibes ponen toda la carne al asador, pero por algún motivo algo no termina de cuajar.

El primer capítulo es raro, porque es parte historia de Batman y parte historia de Archie, con un ligero giro al final que vincula a las dos. Pero más allá de eso, para el fan de Adam West es una fiesta. Todo empieza con un ataque de Poison Ivy a una feria, pero que en realidad es parte de un plan de Bookworm para robarse un libro digital. Por su parte se vuelve a juntar el “United Underworld”, la asociación ilícita formada por el Pingüino, el Acertijo, Gatúbela y el Guasón (perdón, pero en este caso para mi los nombres de los villanos son estos) que vimos en la película de este Batman que -cansados de ver sus planes fracasar- deciden mudar sus actividades delictivas a un lugar donde Batman no los joda y sea mas fácil de controlar. Obviamente el lugar elegido es Riverdale. Y para poder concretar su plan, llevan a Sirena que con su canto controla a los adultos, para ayudarles a tomar el control de la ciudad. A raíz de esto, Dick Grayson y Barbara Gordon viajan a la ciudad de Archie y se anotan en la secundaria para tratar de descubrir lo que sucede y de ahí en adelante la historia seguirá su curso con algunos altibajos.

Me parece que el principal problema que tiene la miniserie es su extensión. Si fueran 4 números en lugar de 6, la cosa seria casi perfecta. Pero me parece que quisieron vender mas revistas o justificar que uno pueda comprar un TP con un poco más de páginas y ahí medio la cagaron, porque por momentos parece que está un poco estirada la cosa. Igual el balance da positivo sin alcanzar el nivel de algunas de las otras minis que son gloriosas.

Nota aparte merecen las portadas de Mike Allred, que como siempre son una fiesta y están una mejor que la otra. Creo que dan ganas de tener las revistas solo por las tapas.

Y hasta acá llegamos con los crossovers que tuvo Archie. Me quedó en el tintero el crossover de los Tiny Titans con los Little Archies, pero al ser una revista infantil con otra estética y otra onda decidí obviarlo, así como también algunos cameos bizarro, como los capítulos en los que aparece Barack Obama y la aparición de George Takei en un número de la revista de Kevin Keller. Quizás sean material de una nota en el futuro o quizás nunca jamás nadie hable de ellos, pero en lo que respecta a esta extensa nota, llegamos al final, y espero que al menos alguno me haya dado pelota y leído los más recomendables de estos bizarros cruces entre universos.