Los Mejores de la Década

A lo largo de varios podcasts de este año, y con los votos de nuestros escuchas, lectores y seguidores, elegimos a los mejores comics de los 10 años comprendidos entre 2010 y 2019.

Ahora que se acerca el final de 2020, queríamos repasar y condensar toda esa información, como para que quede una guía de lectura accesible y completa que cualquiera pueda usar a modo de recomendaciones.

Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron llegar sus votos y ojalá los próximos 10 años nos traigan historietas tan buenas como las que pudimos disfrutar en esta década ganada.

2010

La historieta más votada por nuestros lectores fue El Invierno del Dibujante (Paco Roca).

En segundo lugar, quedó Daytripper (Gabriel Bá y Fábio Moon).

Y en tercero Wilson (Daniel Clowes).

Andrés votó a Daytripper.

Fede a Joe The Barbarian (Grant Morrison y Sean Murphy).

Martín a Blacksad Vol.4 (Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido).

Y Lucas eligió dos obras: Sunny (Taiyo Matsumoto) y X´ed Out (Charles Burns).

2011

La historieta más votada por nuestros lectores fue El Héroe (David Rubín).

En segundo lugar, quedó Daredevil (Mark Waid, Paolo Rivera y otros).

Y en tercero Wonder Woman (Brian Azzarello, Cliff Chiang y otros).

Andrés eligió tres obras: El Héroe, Criminal Vol.6 (Ed Brubaker y Sean Phillips) y Spirou: El Botones de Verde Caqui (Yann y Schwartz).

Fede votó a Valizas (Rodolfo Santullo y Marcos Vergara).

Diego se decidió por El Héroe y Batwoman (J.H. Williams III y otros).

Y Matías por Criminal Vol.6.

2012

La historieta más votada por nuestros lectores fue Saga (Brian K. Vaughan y Fiona Staples).

En segundo lugar, quedó Dr. Paradox (Quique Alcatena).

Y en tercero, Hawkeye (Matt Fraction y David Ajá).

Andrés eligió tres obras: Ardalén (Miguelanxo Prado), MPH (Mark Millar y Duncan Fegredo) y Gringos Locos (Yann y Olivier Schwartz).

Fede votó a The Underwater Welder (Jeff Lemire).

Bruno coincidió con los lectores, y eligió a Saga y Hawkeye.

Y Javi Paredes también eligió tres obras: Hawkeye, Parker (Darwyn Cooke), Punk Rock Jesus (Sean Murphy).

2013

La historieta más votada por nuestros lectores fue Diagnósticos (Diego Agrimbau y Lucas Varela).

En segundo lugar, quedó Sandman: Overture (Neil Gaiman y J.H. Williams III).

Y en tercero hubo empate entre, Los Surcos del Azar (Paco Roca) y Blacksad Vol.5 (Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido).

Andrés eligió dos obras: Diagnósticos y Los Surcos del Azar.

Fede se inclinó por A Silent Voice (Yoshitoki Oima).

Javi Hildebrandt votó por Beowulf (David Rubín) y Diagnósticos.

Y Martín eligió a Los Surcos del Azar y Superior Spider-Man (Dan Slott y otros).

2014

La historieta más votada por nuestros lectores fue Multiversity (Grant Morrison y otros).

En segundo lugar, quedó Silver Surfer (Dan Slott y Mike Allred).

Y en tercero, Las Meninas (Santiago García y Javier Olivares).

Andrés eligió tres obras: Silver Surfer, Little Tulip (Jerome Charyn y François Boucq) y The Wrenchies (Farrel Darlymple).

Fede se sumó con Silver Surfer y agregó Tortas Fritas de Polenta (Fuchi Bayúgar).

Leo se decidió por Altavista (Fer Calvi) y Moon Knight (Warren Ellis y Declan Shalvey).

Y Mauro Mantella destacó a Multiversity y Trees (Warren Ellis y Jason Howard).

2015

La historieta más votada por nuestros lectores fue La Sudestada (Juan Sáenz Valiente).

En segundo lugar, quedó The Vision (Tom King y Gabriel Hernández Walta).

Y en tercero, El Día Más Largo del Futuro (Lucas Varela).

Andrés eligió tres obras: La Sudestada, La Casa (Paco Roca) y Paper Girls (Brian K. Vaughan y Cliff Chiang).

Fede destacó a La Sudestada y Monstruos (Gustavo Duarte).

Roberto votó por El Día Más Largo del Futuro.

Y Fernando García se inclinó por El Día Más Largo del Futuro, Monstruos y Los años de Allende (Carlos Reyes y Rodrigo Helgueta).

2016

La historieta más votada por nuestros lectores fue Black Hammer (Jeff Lemire, Dean Ormston y otros).

En segundo lugar, hubo empate entre Doom Patrol (Gerard Way y Nick Derrington) y The Black Monday Murders (Jonathan Hickman y Tomm Coker).

Y en el tercer lugar también hubo empate, entre Sereno (Luciano Vechhio) y Kill or Be Killed (ed Brubaker y Sean Phillips).

Andrés eligió dos obras: El Olor de los Muchachos Voraces (Loo Hui Phang y Frederik Peeters) y Sadboi (Berliac).

Fede destacó a The Promised Neverland (Kaiu Shirai y Posuka Demizu) y El Dormilón (Rodolfo Santullo y Carlos Aón).

Caba votó por Sereno y The Twilight Children (Beto Hernandez y Darwyn Cooke).

Y Pancho eligió a Sereno y Las Montañas de la Locura (Gou Tanabe).

2017

La historieta más votada por nuestros lectores fue Mister Miracle (Tom King y Mitch Geradts).

En segundo lugar, quedó Poncho Fue (Sole Otero).

Y en el tercer lugar hubo empate entre Liga Del Mal Vol.3 (varios) y Moonshine (Brian Azzarello y Eduardo Risso).

Andrés eligió tres obras: Royal City (Jeff Lemire), Reiraku (Inio Asano) y The Divided States Of Hysteria (Howard Chaykin).

Fede también se inclinó por tres obras: Mister Miracle, Poncho Fue y Royal City.

Kachas eligió a Mister Miracle, Mech Cadet Yu (Greg Pak y Takeshi Miyazawa) y Dylan Dog: Mater Dolorosa (Roberto Recchioni y Luigi Cavenago).

Y Leo votó a Poncho Fue, Mech Cadet Yu y Doomsday Clock (Geoff Johns y Gary Frank).

2018

La historieta más votada por nuestros lectores fue Immortal Hulk (Al Ewing y Joe Bennett).

En segundo lugar, hubo empate entre ¡Universo! (Albert Monteys) y Coda (Simon Spurrier y Matías Bergara).

Y en tercero, quedó Segunda Venida (Abel Alves y Juan Caminador).

Andrés destacó dos obras: ¡Universo! y El Hombre Garabateado (Serge Lehmann y Frederik Peeters).

Fede eligió tres: Segunda Venida, Die (Kieron Gillen y Stephanie Hans) y Lucky Luke: Un Cowboy en París (Jul y Achdé).

Javi votó por Lucky Luke: Un Cowboy en París, Segunda Venida y Dora: Malenki Sukole (Ignacio Minaverry).

Y Gonza eligió a ¡Universo!, Dora: Malenki Sukole y X-Men: Grand Design (Ed Piskor).

2019

La historieta más votada por nuestros lectores fue El Ultimo Recurso (Lubrio y Kundo Krunch).

En segundo lugar, House Of X/ Power Of X (Jonathan Hickman, R.B. Silva y Pepe Larraz).

Y en tercero, Spider-Man: Life Story (Chip Zdarsky y Mark Bagley).

Andrés eligió tres obras: Intensa (Sole Otero), Invisible Kingdom (G. Willow Wilson y Christian Ward) y Polar: La Caída del Kaiser (Víctor Santos).

Fede también destacó tres obras: Polar: La Caída del Kaiser, Superman: Up In The Sky (Tom King y Andy Kubert) y They Called Us The Enemy (George Takei y otros).

Diego también eligió a Polar: La Caída del Kaiser, y sumó a La Extraña Desaparición de Barnabas Jones (Damián Connelly y Kundo Krunch).

Y Bruno se quedó con Invisible Kingdom.

En total son 85 obras que destacamos entre todos como lo más recomendable de una década que nos regaló muchísimas horas de magníficas lecturas.

Que la sigan narrando.