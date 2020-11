Lucho Olivera: una entrevista (parte 2)

Segunda y última parte de la entrevista a Lucho Olivera realizada por Andrés Accorsi y Hernán Ostuni, originalmente publicada en 1990 en la revista Comic Magazine.

De alguna manera, la experiencia racional que uno tiene se traslada inconcientemente al dibujo.

También puede ser. Sin embargo, hay quien hace todas las figuras de frente e igual tiene magia. Tiene magia porque sí. Ese es Pratt. Pratt nunca hace enfoques raros y triunfa totalmente porque es él. Es mi ídolo. Además, el mundo del dibujo es tan distinto al de la palabra. La palabra dice y cierra. El dibujo sugiere, es más relativo. A veces lo nítido hace perder el encanto a lo esfumado.

¿Qué autores le despertaron la pasión por el dibujo?

El primero que me impacto, así, visceralmente, fue Hugo Pratt. Después Campani, con Misterix. Y por esa época, los primeros trabajos de Durañona. Y por supuesto, el maestro Breccia me parece sensacional. Lleva una carrera larguísima y siempre renovada. Nunca está quieto, siempre innova, ojalá uno pueda llegar a cierta edad y seguir innovando, buscando.

Al encarar su producción de hoy, ¿qué se le pasa por la cabeza?

Que tengo que aprender. Que tengo que aprender todo el tiempo.

¿En qué otros países aparece su obra?

Francia, Italia, España, algo en Hungría vi alguna vez. Y mucho no sé, porque trabajo todo el día y no tengo mucho tiempo.

¿Cree que su dibujo actual evolucionó respecto de lo anterior?

No sé si evolucionó. Lo que sé es que no puedo descansar nunca. Por ahí estoy descansando y no me doy cuenta. Pero tengo que ser un alumno todo el tiempo. Podés tener 60 años y ser alumno, o 30, 40 y ser alumno.

Cuando recibe un guion, ¿se comunica con el guionista?

A veces sí. Creo que es muy importante la comunicación con el guionista, porque hay guiones que son más para uno que otros. Al dibujante le gustan más ciertas cosas que otras. Y un buen guion es viento a favor.

A usted lo tienen medio encasillado como dibujante de ciencia—ficción. ¿Es el género en el que se siente más cómodo?

Eso y fantasía heroica. O si no, la Segunda Guerra Mundial. Vietnam, también me gusta.

Los editores ¿son garcas por necesidad, o por que les gusta?

Prefiero no contestar.

Si quiere puede decir “creo que los editores no son cagadores”

Pienso que el editor tiene el riesgo empresario. Lanza un producto a la calle y asume un riesgo: Que se venda o no. Puede fundirse o triunfar. Si yo pongo una editorial, también me arriesgo. Compro papel, compro materiales, tengo un distribuidor y corro riesgos. No trato sólo con colaboradores. Trato con veinte o treinta personas. Y cuando me equivoco un poco, sueno. Porque el mercado no tiene rostro. Me castiga o me premia. Entonces yo no sé si es “cagador” o si se ve obligado a ajustarse a una disciplina estricta, dada por el riesgo empresario. Y es lo mismo con todo ¿Si yo pongo un bar y no vienen los consumidores…?

Pero en un bar no está tratando con artistas. No es lo mismo vender sandwiches que vender historietas.

Por supuesto. Este es un mercado mucho más sofisticado.

Además, está el tema de la sensibilidad personal del artista. Cada uno tiene su forma de entender el arte, que no se puede masificar en términos de “tantos dólares por página”…

Ahí entran más imponderables que otra cosa. El mundo del arte es un mundo lleno de incertidumbre. Uno pinta un cuadro y no sabe si se va a vender. Uno edita una revista y viendo la cantidad de fanzines que salen, que cierran… es un mercado muy volátil, ¿no? Y más en países tan inestables como éste.

Usted contaba que en sus comienzos fue ilustrador. ¿Se dedicó a la pintura en algún momento?

No, pero me gustaría, por supuesto. En ese aspecto, mi ídolo es Guillermo Roux.

¿Cómo ve el panorama actual de la historieta argentina?

Veo cada dibujante que me deja con la boca abierta… Zanotto, Lalia, Lito Fernández, Alcatena… De los más jóvenes hay tantos que es difícil discriminarlos. Veo a Marcelo Rodríguez, Dose, Risso, Ibáñez, Basile, Gómez, Víctor Burgos, un muchacho uruguayo que trabajó un tiempo conmigo… Todos tienen un talento extraordinario. Y varios otros, que no cito porque no me acuerdo. No había tantos hace unos años.

¿Internacionales, además de Pratt?

Clerc. Me gustan Clerc, Bilal y Segrelles, que es un monstruo.

¿Algún proyecto que nos pueda anticipar?

Ahora estoy dibujando “Pantanal», con guión de Balcarce. Es una aventura ambientada en el Amazonas, con los problemas actuales de la región.