Magazines de Marvel (parte 13)

Instancia final para esta extensa nota sobre los magazines de Marvel y como lo prometido es deuda, se vienen reseñas de las historias serializadas a lo largo de los 34 números que duró la Epic Illustrated entre 1980 y 1986. Como quedó dicho el mes pasado, es tanta la diversidad que presentó la publicación que la mejor manera de hacerle justicia es con un repaso del contenido. Pero para no aburrir (y también para que queden secretos que será mejor descubrir con la lectura), vamos a limitarlo, repito, a las historias largas, (que en su gran mayoría fueron recopiladas en libros).

Vale aclarar que estas no son todas las serializaciones que hay. Se excluyeron aquellas que se republicaron dentro de las páginas de Epic, como The Sacred and the Profane de Dean Motter (originalmente apareció en Star*Reach, aunque la versión de Epic está redibujada), o Jeremy Brood de Jan Strnad y Richard Corben, de la que solo se publicó un pequeño avance como “venta” del libro. Y como la mente y el ojo son humanos y lo humano a veces falla, no me extrañaría que alguna que otra serialización se me haya escapado dentro de la investigación. En tal caso, pido disculpas por adelantado. Ahora sí, empecemos.

METAMORPHOSIS ODYSSEY (Epic Illustrated nºs 1 al 9)

Jim Starlin es sinónimo de fantasía espacial. Si en los ´70 se encargó de definir a los personajes cósmicos de Marvel en su paso por Captain Marvel, Warlock y Thanos, durante los ´80 aprovechó el espacio de libertad que le permitía la Epic para iniciar su grandilocuente saga Dreadstar. Metamorphosis Odyssey es la primera parte de esta mega-historia que continuará dentro de Epic Comics y luego en First, que setea el estado del universo en general antes de la aparición de Vanth Dreadstar. Starlin nos presenta por un lado a los Zygoths, una raza alienígena colonizadora y destructora de mundos; del otro lado están los Orsirosians, más antiguos y sabios que confían en su “campeón”, Akhnaton, para poder destruir a los Zygoths de una vez por todas, con la ayuda de diversos seres humanoides, Vanth entre ellos.

Como mencioné antes (y como casi todos saben), lo que hizo Starlin con algunos personajes de Marvel fue insuperable, y todavía faltaba llegar al cénit con The Death of Captain Marvel. Pero claro, la ventaja que te da poder jugar con un universo no solo nuevo sino propio, hizo que el maestro pusiera lo mejor de sí para esto, y es bien notorio. Un arte exquisito, corbeneano por momentos, y que juega con distintos registros, para mostrar cada vez que quiere una chapa todavía más grande que la anterior. Y el guion está a la altura de las circunstancias, con un drama existencial que va más allá de la cuestión galáctica. No recae en una burda metáfora del mal que hace la Humanidad, pero en cierta manera, Metamorphosis Odyssey trata sobre esto. Starlin aborda el tópico de una manera probablemente insuperable, y con un halo de extraño optimismo, algo que capaz otras obras de esta tónica no tengan.

ALMURIC (Epic Illustrated nºs 2 al 5)

Por supuesto, no podía faltar un personaje del mítico Robert E. Howard dentro de un magazine marvelita. Y claro que sí, el guionista no es otro que Roy Thomas, acompañado en este caso por Tim Conrad en las cuestiones de dibujo. Almuric es una novela originalmente serializada en la Weird Tales de manera póstuma en 1936. El protagonista es Esau Cairn, un salvaje que termina involucrado en un crimen del cual le es muy difícil zafar. Busca escondite en el laboratorio de un científico que resuelve… enviarlo a otra galaxia donde consigue una suerte de redención al convertirse en el héroe Iron Hand.

Una historia simple, cuya adaptación a la historieta es bastante lograda, donde todo está dado para el lucimiento del arte de Conrad, muy en sintonía con este tipo de revistas de ciencia-ficción para adultos, con un enorme manejo de climas, gran representación del planeta Almuric y sus criaturas, todo con un nivel de detalle que solo se podía apreciar en este tipo de revistas cuidadas. Al igual que en Metamorphosis Odyssey, la historia comienza en blanco y negro (y en el caso de esta, con grises) y después se “coloriza” cuando Esau huye hacia el espacio, con un despliegue de color directo completamente estridente. Todo un avance si tenemos en cuenta que las anteriores colaboraciones de Conrad en Marvel fueron para los magazines que solo salían a blanco y negro. Más sobre el final de la Epic, el artista tomaría vuelo propio en solitario con Toadswart D’Amplestone, una serie sobre magia negra y terror.

ELRIC OF MELNIBONÉ (Epic Illustrated nºs 3, 4 y 14)

No sería un magazine de Marvel sin un personaje de espada y hechicería, ¿no? En este caso, la elección es un poco más moderna, si nos situamos en tiempo y espacio. En el tercer número de Epic debuta el personaje de Michael Moorcock, el guerrero albino Elric. La dupla encargada de llevarlo a la historieta es la de Roy Thomas y P. Craig Russell, quienes adaptan las dos primeras historias del personaje: The Dreaming City y While the Gods Laugh. La primera saga apareció incompleta en los números 3 y 4 de la antología, para ser completada dentro de la colección de novelas gráficas que la editorial había comenzado. Así que para ser lo más justo con la reseña, me voy a basar en esta edición (While the Gods Laugh por su lado, fue publicada íntegra dentro de la revista 14).

The Dreaming City es, básicamente, el clímax entre el conflicto que enemistó a los primos Elric e Yrkoon, el actual rey de la “Dreaming City”, Imrryr. Si bien esta es la primera aparición de Elric, cronológicamente se ubica más adelante (es parte de la tercera saga del personaje, The Weird of the White Wolf. While the Gods Laugh es secuela inmediata de esta obra), lo cual resulta algo confuso al momento de su primera lectura, si no se conoce nada sobre el universo de Moorcock. Una historia donde Russell deja la vida para ilustrar las habilidades mágicas del albino errante con una maestría inusitada: los diseños del reino de Imrryr, las imágenes pesadillescas que se presentan en el combate final, esta historia sencilla (un exiliado pelea contra aquel que lo exilió) está pensada para el lucimiento absoluto del dibujo. Por el lado de While the Gods Laugh, donde se repite la dupla artística, Elric se adentra en la búsqueda de un libro perdido. Al ser una continuación de la obra anterior, se explora más en los sentimientos turbados del personaje principal, después de los acontecimientos en la ciudad de los sueños. A diferencia de Conan, Elric es un héroe al que el triunfo se le escapa todo el tiempo de las manos, las resoluciones son todas amargas, sin un sentimiento de victoria absoluta.

CHILDREN OF THE STARS (Epic Illustrated nºs 8 al 10)

Hoy es mucho más recordado por sus ilustraciones para Neil Gaiman o como portadista de Swamp Thing en los ´90, pero todo artista tiene su comienzo, y el de Charles Vess es muy similar al de varios nombres que repasamos a lo largo de estas notas: un inicio cuasi fanzinero para saltar a las ligas de los magazines como National Lampoon o Heavy Metal y por supuesto, acá en Epic.

Vess aprovechó fuerte sus visitas al mítico The Studio que compartían Jeff Jones, Barry Windsor-Smith, Bernie Wrightson y Mike Kaluta (que vivía con Vess) para animarse a ser historietista, y a finales de la década 70 dentro del fanzine Comic Times publicó Children of the Stars. Ya en los ´80, logra convencer a Goodwin para que le compre sus historias, cuya primera aparición figura en el quinto número. Para el octavo, Vess presenta una nueva versión de Children… donde despliega todo su amor por la mitología celta, con una historia de una raza de pseudo-elfos extinguidos, excepto por dos hermanos que se enfrentan a un mundo plagado de magia y demonios.

(Muy pronto, la continuación).