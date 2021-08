Magazines de Marvel (parte 14)

ABRAXAS AND THE EARTHMAN (Epic Illustrated nºs 10 al 17)

Una de las grandes figuras de la Epic Illustrated es sin dudas Rick Veitch, presente en una enorme cantidad de números de la revista con historias unitarias, muchas recopiladas en el libro Shiny Beast. Sin embargo, el maestro peló toda su chapa con esta historia larga. Un submarino es atacado por una criatura marítima que en realidad era una nave comandada por Abraxas, que secuestra a dos de los militares que ejercían dentro de la embarcación. La misión de Abraxas, es atrapar una gran ballena… roja.

No solo es una lectura lisérgica más que interesante de Melville, sino que también, fiel a la generación que representa, Veitch da cuenta de las influencias contraculturales que mamó en su adolescencia, el rock progresivo y las religiones orientales. Así como J.M. DeMatteis habla de lo mismo pero de una manera más relajada o solemne, la “psicodelia” de Veitch es salvaje, lejos de ser un lugar cómodo como si de un mal viaje se tratara. Ese color directo tan particular que usa el maestro hace todavía más onírica varias secuencias, como el trip que tiene el protagonista junto a una mantis religiosa gigante. Y para tener en cuenta: todo esto además de las historias cortas, son la antesala a su primera obra maestra: The One.

MARADA THE SHE-WOLF (Epic Illustrated nº 10 al 12, 22 y 23)

Para febrero del ´82, nadie dudaba de que Chris Claremont era un maestro. Uncanny X-Men era el título líder de los charts, y todos querían tener un comic como el suyo, tanto en Marvel como en DC (y sobre todo en DC). Pero lejos de mostrarse como un escritor dispuesto a morir en una sola cosa, el guionista se alía al maestro John Bolton (gran importación británica que llegó a Marvel de la mano de Ralph Macchio para Kull) para mostrar su épica de espada y hechicería personal. Originalmente, Claremont había pensado una historia para Red Sonja, justo cuando la Casa de las Ideas había perdido los derechos del personaje. La dupla se quedó con un par de páginas sin poder publicarse hasta que, tras un cambio de look y una charla con Goodwin, la heroína barbárica encontró casa además de un nuevo look y nombre.

Marada tiene aquello que hizo grande al guionista en los ´80: kilométricos textos (sean diálogos y/o descriptivos) cargados de información, grandilocuentes desarrollos de personajes y por supuesto la infaltable aventura con machaca… todo esto en muy pocas páginas, a diferencia de la década y media al mando de los X-Men. Una historia de redención donde la She-Wolf fue alguien fuerte que alguna vez fue derrotada y ahora tiene que hacerse cargo de su derrota para volver a triunfar dentro de una situación desesperada. Todo esto con un Bolton recontra primerizo (literalmente su tercera historia después de dos números de Kull) que ya mostraba chapa infinita apoyado en la mejor impresión que ofrecía la Epic. Al igual que Elric, las dos historias de Marada tuvieron su recopilación dentro de la colección de novelas gráficas de la editorial.

LA (BREVE) AVANZADA ORIENTAL (Epic Illustrated nºs 10, 18 y 26)

Es bien sabido que, quizás por su cuestión insular, la historieta producida en Japón tardó muchísimo en salir del país. Una verdadera ironía, si pensarmos que el ídolo máximo del manga era un enamorado absoluto de Disney (y que su personaje más recordado, AstroBoy, logró conquistar el mundo). Pero aún así, en tierras occidentales se sabía poco y nada de manga. Para muchos, un punto clave en la penetración cultural fue el seminal libro de Frederik Schodt “Manga! Manga! The World of Japanese Comics” publicado en 1983. Pero un año antes, en las páginas de la Epic se publicó una historia corta de Kaze Shinobu.

“Heart and Steel” es una historia corta con una sensibilidad idónea para este tipo de magazines para adultos, un relato de ciencia-ficción sobre un robot que sueña con ser humano. Salvo el particular nombre del mangaka, nada de esta obra demuestra al 100% cómo es el manga en general (Shinobu muy fan de Druillet, lo deja en evidencia en la puesta de páginas de esta historia). Pero bueno, supongo que esto sería pedirle demasiado a cualquier obra que le escape a la demografía shonen.

Al que mejor le sale la representación del arte oriental es el ídolo Go Nagai, que ocho números después llega con Oni, una historia corta escrita por Jo Duffy, que se encarga de “introducir” al artista a los lectores norteamericanos con unas sentidas palabras. Como su nombre lo indica, la historia explica qué es este demonio propio del folklore nipón, acompañado por supuesto de un brutal arte que incluye una transformación a lo Devilman.

El último foráneo de oriente en figurar es el maestro de la ciencia-ficción Keiichi Koike, que presenta “Landed”, una historia muda sobre un astronauta que queda varado en el espacio. Otra elección que no es del todo representativa del manga, debido a las influencias europeístas que presenta Koike. Otra historia con sintonía para la Heavy Metal y que tiene todo el sentido del mundo.

(Muy pronto, el final de la mega-nota).