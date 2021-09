Magazines de Marvel (parte 15)

Último tramo del repaso por las grandes serie que aparecieron en las páginas de Epic.

LAST OF THE DRAGONS (Epic Illustrated nºs 15 al 20)

Justo arriba hablamos de artistas japoneses, y ahora toca hablar de Carl Potts, cuya historia tiene una fuerte influencia del arte japonés. Con ayuda de Dennis O’Neil como co-guionista (y con Terry Austin en tintas y Marie Severin coloreando), Last of the Dragons es una historia ubicada en el Japón del siglo XIX que mezcla de manera elegante varios tópicos que occidente supo tomar como propios en diversas expresiones artísticas como ya vimos cuando hablamos de los magazines de kung-fu: hay artes marciales, ninjas, mitología oriental y por supuesto, dragones.

El centro de la historia pasa por una rebelión dentro de un templo, donde un monje busca conquistar occidente con la ayuda de los dragones, asesinando a aquellos que se le oponen. Last of the Dragons tiene unas buenas intenciones en su relato y con una estética acorde a la historia, aún así, es imposible no notar una óptica muy occidentalizada en lo que se cuenta que quizá le juega en contra, como por ejemplo la idea de Japón queriendo invadir Norteamérica. En el 88 la serie fue recopilada en la colección de novelas gráficas del sello Epic, donde se le agregaron páginas.

LA INFANCIA DE CEREBUS (Epic Illustrated nºs 16, 26, 28 y 30)

Me tomo una pequeña licencia poética al incluir esto, ya que elijo hablar de serializaciones en lugar de personajes (lo que dejó afuera a las criaturas bizarras de Arthur Suydam, Cholly y Flytrap que figuraron varias veces en Epic), pero el aadvark se lo merecía. Para 1984, Dave Sim era toda una “celebridad” dentro del mundo de los artistas que se auto-publicaban (un sistema que, en cierta manera, él ayudó a iniciar) en el mercado del magazine independiente en blanco y negro que ya había explotado, en cierta manera. Sim, dentro de su “lógica” le mostró al mundo que cortarse solo era posible, e incluso con un pequeño problema que pudo haberse convertido en algo legal con la Casa de las Ideas, aceptó participar en la antología con cinco historias, donde cuatro de ellas están protagonizadas por el mítico aardvark.

Son varias las diferencias que hay entre los magazines originales y estas historias publicadas a mitad de los 80. Por un lado, el trabajo artístico de Sim y su fiel fondista Gerhard está a full color, algo que nunca ocurrió en las 300 revistas que produjo la dupla, si dejamos de lado el mítico Spawn n° 10. Además son historias mudas (solo la primera tiene globos que en lugar de diálogos hay símbolos) que se ubican cronológicamente antes del número uno, donde vemos a un cerdito hormiguero en su infancia cometiendo travesuras y mostrando las puntas de la personalidad que se descubre a partir de la primera saga publicada a finales de los 70. Estas historias nunca se recopilaron por fuera de las Epic.

THE LAST GALACTUS STORY (Epic Illustrated nºs 26 al 36)

Al igual que el ya mencionado Claremont, John Byrne era otro artista en estado de gracia a mitad de los 80. Venía de ser dibujante y co-guionista de los mejores momentos de X-Men, convirtió a los Fantastic Four en una revista imbatible, le dió mucho peso a She-Hulk… y encima era un dibujante prodigioso. Le faltaba una coronita más, y casi que pudo obtenerla con su participación en Epic, solamente se lo impidió la cancelación del título, que dejó pendiente nada más y nada menos que ¡el final! Un cliffhanger imposible que el maestro canadiense quiso resolver dentro de Fantastic Four… pero en el medio de eso, renunció a Marvel por lo imposible que era trabajar con Shooter. Byrne se encargó de revelar en una auto-entrevista que se hizo para su sitio web como terminaría esta historia, pero no es lo mismo.

¿Por qué no es lo mismo? Porque Last Galactus Story es la épica clásica de la Silver Age marvelita modernizada. Más kirbyano que nunca, con una lírica superadora a la del querido Stan Lee, Byrne le ganó por un par de años a Miller con el concepto de “historia crepuscular”, si se me permite esta pequeña herejía. Hay algo que destruye galaxias, algo tan extraño como poderoso y que deja perplejo al devorador de mundos y a su heralda Nova. Por primera vez, hay una fuerza que puede enfrentar y hasta someter al poderoso Galactus que se encuentra incrédulo ante una nueva amenaza en los bordes del fin del mundo. Si quieren una sola muestra de por qué John Byrne es tan clave en los ochenta, está acá, por más inconclusa que esté la obra. El acompañamiento de Terry Austin y Glynis Wein en tintas y color resalta con exquisitez los paisajes espaciales y retro-futuristas del maestro, que pone todo de sí en un guion dramático.

Hasta acá llegamos con los magazines de Marvel. Para Febrero del ´86, mes en el que salió el último número de Epic, sólo perduraba Conan. La otra revista de amplia trayectoria fue la Crazy, que había cerrado tres años antes, y tres años después solo saldría un nuevo título, el ya mencionado magazine de Punisher. Si bien cada nota cerraba con una suerte de trago amargo por la poca durabilidad de casi todos los títulos repasados, lo que importa al final del día es que Marvel fue más allá que otras editoriales e intentó revolucionar el mercado con ideas más arriesgadas, con otro vuelo lírico y gráfico, exprimiendo todas las posibilidades que dejaba el papel. Si fracasaron las publicaciones o no es una cosa, pero el mérito de haberlo intentado es una medalla que no le puede sacar nadie. Y además coronó la épica comiquera, justamente, con un título Épico que hizo gala de eso.