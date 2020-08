Magazines de Marvel (parte 2)

Segunda parte de este recorrido por los magazines para adultos publicados por Marvel en la década del ´70. Las próximas tres entregas (contando a esta) están todas dedicadas al género de terror, probablemente el tópico con mayor cantidad de títulos publicados (tanto en formato magazine como comic-book) junto con el de espada y hechicería. El por qué de la fascinación con estos personajes es de larga data y viene de otro medio narrativo: el cine. En honor a la verdad, el medio original es la literatura, que es de donde vienen Frankenstein (Mary Shelley) y Drácula (Bram Stoker), pero estos personajes tomarían dimensiones más grandes en la década del ´20 cuando Universal Studios, de la mano de James Whale y Tod Browning respectivamente, lanzan las versiones cinematográficas de ambas criaturas.

El éxito de estas películas fue absoluto, generando infinitas secuelas, otros personajes como el Hombre Lobo o el Hombre Invisible, e incluso parodias (protagonizadas por Abbott y Costello), hasta que llega el eventual descenso en el interés por parte del público. Dicho interés volvería, primeramente de forma contracultural, a finales de los años ´50, cuando Forrest J. Ackerman funda la Famous Monsters of Filmland, revista de información impulsora del primer revival de este tipo de películas. De a poco, la televisión, los autocines y hasta la radio se verían colmadas por el retorno de Drácula y compañía. Además, para esta época (los ´70, claro) y del otro lado del Atlántico, la productora británica Hammer hacía sus propias versiones cinematográficas, más violentas. Estos personajes volvían a la popularidad, que obviamente impactaría en las historietas, primero en formato comic-book, y luego en magazines. Comencemos pues, con esta parte del informe dedicado a los monstruos.

MONSTER MADNESS

Tres revistas publicadas entre el ´72 y ´73 donde Stan Lee insiste por segunda vez con un concepto ya probado en Non-Pariel Publishing Corp (otra de las editoras que Martin Goodman tenía a su cargo, dedicada a revistas de humor) con la revista Monsters to Laugh With (re bautizada Monsters Unlimited a partir del quinto número): toma fotogramas de películas y series de televisión de terror y ciencia ficción, y les agrega un globo de diálogo con frases graciosas, una mezcla de fotonovela y humor gráfico de una única viñeta. La última revista presenta un leve cambio, al agregar reseñas serias de películas y un informe sobre Robert Bloch, autor de la seminal novela Psycho (inmortalizada en una película de Alfred Hitchcock). La intención de un cambio de enfoque estuvo, pero para el momento de la salida de este número, el destino final ya estaba sellado.

MONSTERS UNLEASHED

De los pocos magazines que superaron la decena de revistas publicadas (once revistas y un anual, que de todas maneras no deja de ser un número menor). La Monsters Unleashed fue una antología de historias breves (algunas pensadas para la ocasión y otras reimpresiones de viejos títulos de Marvel) que incluía artículos sobre cine e informes sobre los monstruos clásicos y sus diversas adaptaciones. Muchas de estas historias servían como un testeo de futuros personajes o conceptos para explotar en otros magazines. Por ejemplo, el nº1 incluye una historia sobre vampiros (una reimpresión), que les sirvió de excusa para anunciar el debut de la revista Vampire Tales. Así como la Savage Tales tenía su pata literaria al adaptar historias y personajes de Robert E. Howard (que dicho sea de paso, en el nº 1 de esta publicación, debutó en Marvel Solomon Kane, otro personaje del creador de Conan), la Monsters contó con adaptaciones de novelistas del palo, como el ya mencionado Bloch o Thomas M. Disch.

También, a modo de presentación de cada historia, se incluyen imágenes de películas clásicas con diálogos graciosos, continuando el legado de la Madness. La única historia serializada (según la editorial del segundo número, “a pedido de la gente”) es una de Frankenstein a cargo de Gary Friedrich, que venía de escribir al personaje en los comics a color; con John Buscema en dibujos. Esta dupla luego sería reemplazada por Doug Moench y Val Mayerik. Otro personaje del Universo Marvel que tuvo su participación fue Man-Thing.

Entre los autores involucrados tenemos un All-Star Squadron de nombres que marcarían a fuego la Marvel unos pocos años después: a los ya mencionados se suman Gerry Conway, Marv Wolfman, Roy Thomas, Gardner Fox, Chuck Robinson, Kit Pearson, Tony Isabella (quien a su vez era asistente de dirección en este y en casi todos los magazines de terror), Steve Skeates, Steve Gerber, Chris Claremont y Don McGregor en guiones, y Syd Shores, Ralph Reese, Gene Colan, John Buscema, Frank Brunner, Win Mortimer, George Tuska, Gil Kane, Dave Cockrum, Don Perlin, Ron Wilson, Ernie Chan, George Perez, Rich Buckler, Arvell Jones, Yong Montaño, Tony de Zúñiga y Billy Graham entre los dibujantes. Y si las publicaciones mencionadas el mes anterior dieron cuenta de la avanzada filipina, en estas páginas la avanzada es ibérica: desde España, se suman al bullpen Jesús Blasco, Vicente Alcázar, Joan Boix, Carlos Freixas y Alfonso Font. Y también Pablo Marcos, ícono de la historieta peruana.

La revista duró casi dos años, entre Julio de 1973 y Abril de 1975. El anual fue publicado durante el verano del ´75, pero incluía solo reimpresiones de historietas unitarias.

MONSTERS OF THE MOVIES

La versión marvelita de la Famous Monsters of Filmland. Publicado entre junio de 1974 y agosto de 1975, este magazine contó con nueve revistas (ocho más un anual). Los portadistas son Bob Larkin, Luis Domínguez y Gray Morrow. El contenido lo conformaban artículos, entrevistas, relatos de ficción y algunas historietas (algunas ad-hoc y otras reimpresiones). Pero lo curioso de esta publicación, y uno de los factores que la llevó hacia un estrepitoso final, era que el staff lo conformaban dos grupos de personas, una ubicada en la Costa Este (donde estaban los editores) y otra en la Oeste (donde estaban el grueso de los colaboradores). La distancia erosionaba fuerte las diferencias creativas entre ambos grupos, lo cual terminó por lograr que la revista se tornara insostenible. Obviamente, la baja de ventas también dió el golpe final.

LEGION OF MONSTERS

El último intento editorial por realizar un magazine de monstruos (y de terror en general), publicado en Septiembre de 1975, con una gran portada de Neal Adams. Tony Isabella, coordinador de este one-shot, lo deja bien claro en su editorial: estas publicaciones no venden, pero como se deben a su público, van a intentarlo una vez más. Para este momento, las publicaciones mencionadas antes, The Haunt of Horror, Tales of the Zombie, Dracula Lives y Vampire Tales ya estaban canceladas, y la razón de ser de este último intento, es evitar que historias ya producidas queden cajoneadas por la falta de revistas. Legion of Monsters ofrece una historia del monstruo de Frankenstein por Moench y Mayerik; la primera aparición del Manphibian (tributo a la Criatura de la Laguna Negra, película de Jack Arnold), creación de Wolfman e Isabella junto a Dave Cockrum y Sam Grainger; y una truculenta historia de horror con el Pinhead de protagonista a cargo de Conway y el maestro Paul Kirchner en una de sus primeras publicaciones para Marvel (fue figura de la Crazy Magazine dos años antes).

Curiosamente, y para cerrar esta revista, se incluye el sexto capítulo de la adaptación del Drácula de Stoker, que Roy Thomas y Dick Giordano venían publicando en Dracula Lives!, pero dicho magazine aún no se había cancelado. Una página de humor a cargo de Stu Schwartzberg, un informe sobre películas de terror a cargo de Don y Maggie Thompson (que venían de la Monsters of the Movies) y varios pin-ups completan la revista que prometía un segundo número con Morbius, Satana y más del Drácula de Thomas y Giordano. Pero nada de esto llegaría a imprenta, al menos no bajo este título, ya que estos sobrantes se recogerían en otro magazine, la Marvel Preview.

(el mes que viene, la tercera entrega)