Magazines de Marvel (parte 3)

Sin ninguna duda el género que más explotó Marvel a principios de los ´70 fue el del terror. Tony Isabella lo dejó claro en una cita incluida en la segunda parte de este informe: ellos iban a seguir produciendo las revistas sin importar que se vendieran poco. Curiosamente, mientras se aglutinaban los magazines cancelados, los comic-book del género si gozaban del éxito, lo cual seguramente los animaba a seguir insistiendo.

Si bien el cierre de la EC Comics en los años ´50 dejó un vacío en las publicaciones del género, a principios de los ´60 la recién nacida Marvel publicó material de ciencia-ficción y terror de forma más “sofisticada” y blanda, teniendo en cuenta el nivel de truculencia característicos que tenían las historias pre-Code. Mucho de este material sería republicado en los magazines que vimos tanto en la entrega pasada como en esta y en algunos casos sería clave para rescatar viejas ideas y aggiornarlas un poco, con resultados desparejos. No sería hasta la llegada de la Warren Publishing y sus magazines Eerie, Creepy y Vampirella (para más información, busquen la nota sobre la Warren escrita por Roberto Barreiro) a mediados de los ´60, que las historias de horror violentas volverían al mercado, sumando adeptos adultos que le escapaban a la infantilización que sobrevolaba en las historietas gracias al Comics Code. Y por supuesto, el pensamiento de “si a ellos les funciona, ¿por qué a nosotros no?” de Stan Lee llevó a que, además de subirse al tren de los monstruos, los magazines debían subirse al tren del terror.

HAUNT OF HORROR

Originalmente la Haunt of Horror era un libro en formato “digest” compuesto únicamente por cuentos y novelas cortas de terror, publicado en Junio de 1973. Esto duró únicamente dos números que no compró nadie, lo cual obligó al Bullpen a reformular la idea y en Mayo de 1974, reaparece con otro número 1, ya en formato magazine y con historietas (y algún que otro relato). Aún así, esta reversión tampoco duró mucho, con solo cinco números.

Tras un segundo debut con historias cortas, a partir del nº 2, el magazine fue hogar de Gabriel the Devil Hunter (uno de las primeros personajes originales y exclusivos de este formato, creado por Doug Moench y Billy Graham) y Satana, la hija del Diablo que venía de debutar en la Vampire Tales (el mes que viene, más sobre ella). En el medio, más historias autoconclusivas y un artículo más divertido que interesante: a principios de 1974, siete miembros del Bullpen de Marvel y algunas de sus mujeres fueron a ver The Exorcist (William Friedkin, 1973), y al poco tiempo, se juntaron en la casa de Gerry Conway para debatir la película. Dicho debate fue documentado en una cinta y Chris Claremont se encargó de desgrabar su contenido. Una interesante visión de la película por parte del mejor plantel de escritores y dibujantes de la época, incluido en los números 2 y 3 de la revista.

Además de Moench (figura omnipresente a lo largo de estas cinco revistas y en varios de los magazines de esta nota) y Graham, también están Isabella, Conway (otra figura que se repite en esta y otras revistas), Roy Thomas, Steve Gerber, Larry Lieber, David Kraft y un recién ingresado Chris Claremont (además de la desgrabación, escribió una historia para Satana en la última revista) como guionistas, y Ralph Reese, Val Mayerik, Ernie Chan, Vicente Alcázar, Gene Colan, Enrique Romero, Pablo Marcos (peruano, de los pocos artistas latinoamericanos que habían llegado al mercado yanki), Pat Broderick, Frank Springer, Syd Shores, Yong Montaño, Sonny Trinidad, George Evans y Paul Kirchner.

TALES OF THE ZOMBIE

Diez revistas y un anual publicadas entre Julio del 73 y Marzo del 75, subidas a un género que para ese entonces no estaba tan explotado cinematográficamente hablando como son los zombies. El fenómeno comenzó tímidamente cinco años antes con el estreno de la seminal Night of the Living Dead (de George A. Romero), película que redefinió el concepto de no-vivos que resucitaban de sus tumbas para comerse a gente. Antes de este cambio paradigmático, el zombie era una persona controlada por magia vudú, como demuestra el clásico I walked with a zombie (Jacques Torneur, 1943). En este tópico se centran las historias de esta publicación.

Este magazine también marca las diferencias estéticas que existían entre los directores de los distintos títulos. A Roy Thomas, cabecilla de esta revista, no le gustaba la idea del magazine como publicación antológica únicamente, sino que quería que contara una historia larga, como los tradicionales comic-books. El personaje principal de esta serie es Simon Garth, creado por Stan Lee y Bill Everett para la revista Menace (de Atlas Comics) en 1953. Esa primera historia, Zombie!, fue reimpresa en el nº 1 del magazine mientras que Steve Gerber, Thomas, John Buscema y Tom Palmer (estos dos luego reemplazados por Marcos) crearon un universo nuevo alrededor de este personaje, con un origen ad-hoc. A la revista la complementaban reimpresiones e historias nuevas autoconclusivas, todas dedicadas a la magia negra centroamericana, además de haber sido hogar por dos números de Brother Voodoo, un personaje de reciente debut desde la Strange Tales.

GOTHIC TALES OF LOVE

El primero de los dos últimos intentos por mantener viva la llama del horror es una antología de relatos góticos de tintes románticos, apuntado tanto al público consumidor de ese tipo de novelas, como también a una hinchada femenina (además de la publicidad que iba dirigida directamente a ese target, cada revista publicaba un horóscopo), coordinada por Jean Ramer. La publicación duró solo tres números (de Abril a Agosto de 1975), aunque se había anunciado una cuarta publicación que obviamente jamás vió la luz y sus contenidos tampoco fueron rescatados a posteriori.

Las participantes eran escritoras populares en el género, como Victoria Holt (seudónimo de Eleanor Bruford), Norah Lofts, Monica Heath, Dorothy Daniels y Virginia Wells, entre otras menos conocidas pero con cierta popularidad dentro del fandom. Cada relato venía acompañado por dibujos que, al igual que las portadas, no fueron hechas por artistas del Bullpen de Marvel, sino por ilustradores que trabajaban para este tipo de libros (que, por cierto, no están acreditados). Un dato curioso: DC Comics también trabajó sobre este género algunos años atrás con dos títulos, pero en formato historieta: Sinister House of Secret Love y Dark Mansion of Forbidden Love. Ambos fueron un fracaso y al cabo de unos pocos números publicados, se les cambió el título y tono, más cercano a la House of Mystery.

MASTERS OF TERROR

El último intento que duró tan solo dos entregas (Julio y Septiembre de 1975) fue esta antología a cargo de Isabella que reeditaba historias de algunos títulos de terror que Marvel publicaba en formato comic-book a principios de los ´70. La particularidad es que los unitarios elegidos provenían de adaptaciones literarias de figuras tan importantes como las ya mencionadas Bloch y Disch (en la nota del mes pasado), sino como además H. P. Lovecraft, H. G. Wells, Theodore Sturgeon (clásico novelista de ciencia ficción, que además fue guionista en la serie de televisión Star Trek), August Derleth (discípulo y principal editor de Lovecraft) y Robert E. Howard.

Hasta acá llegan las publicaciones dedicadas al horror, pero el género se seguía explotando. Cierto mitológico personaje oriundo de Transilvania cosechaba gran éxito en las publicaciones convencionales, y era momento de traerlo a los magazines a que protagonice varios de ellos. Pero esto queda para el mes que viene.