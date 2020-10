Magazines de Marvel (parte 4)

Ultimo tramo del mega-informe de los magazines dedicado a los títulos de horror. Se habrán dado cuenta y hasta no es novedad, que el género fue de lo más popular, pero no solo en este formato sino también en los comic-books. Y sin dudas la criatura terrorífica que mayor impacto causó desde el comienzo fue el Conde Drácula. Personaje literario creado por Bram Stoker a finales del Siglo XIX, basado en figuras históricas extravagantes de la alta alcurnia como Vlad Tepes (el Empalador) o Erzébet Báthory, la condesa sangrienta, siempre generó adaptaciones en diversos formatos de entretenimiento (la más recordada tal vez sea la película de Tod Browning con Béla Lugosi), y por supuesto, las historietas no fueron la excepción.

La primera idea que tuvo Marvel para adaptar a Drácula a la historieta data de 1970, cuando Martin Goodman se lo propone a Stan Lee, justo para cuando el bullpen trabajaba en el nº 1 de la revista Savage Tales. Goodman aprueba la idea para formar parte de una segunda línea de magazines, que Lee comienza a elaborar junto a Roy Thomas, Gerry Conway y Gene Colan. Sin embargo, quiso la casualidad (o Goodman) que el título formara parte de la colección de comic-books a color, cambiando por completo los planes originales. Tomb of Dracula fue un éxito que duró varios años, y los magazines con el personaje tendrían que esperar tres años más para comenzar a surgir.

DRACULA LIVES!

El primer magazine vampírico duró 14 revistas publicadas entre Junio de 1973 y Julio de 1975. Su contenido, como es costumbre, incluye reediciones de material de la era Altas/Timely e historias nuevas, coordinadas por Roy Thomas, que tenían al personaje clásico como protagonista, una diferencia notoria con el título a color donde el personaje era el villano. Como era costumbre en este tipo de revistas, complementaban a las historietas varios artículos de información, generalmente escritos por Chris Claremont o Doug Moench. Es interesante ver cómo había un intento de armar un universo compartido con algunos personajes aparecidos en otros magazines, como Simon Garth (protagonista de Tales of the Zombie) y Solomon Kane. Otra historia que lleva un giro particular es la que ocupa todo el nº 12, escrita por Doug Moench y dibujada por tres miembros de la mítica “Tribu” de dibujantes filipinos (Sonny Trinidad, Steve Gan y Young Montaño), titulada Parchment of the damned!, donde en un acto metatextual, una persona busca enfrentarse al conde sanguinolento. Para derrotarlo, consigue robarle el diario que decide esconder entregándolo a un librero. Dicho libro, termina varios siglos después en las manos de… Bram Stoker, que escribe una novela basada en tal horrendo descubrimiento.

Si bien comenzó con historias unitarias, a medida que avanzaban los números se trataba de expandir la historia de Drácula desde sus comienzos, para llegar a un punto cúlmine en el nº5, donde Roy Thomas junto a Dick Giordano comienzan una adaptación de la novela original, serializada hasta el nº11, luego del cual es sorpresivamente traspasada al único número de Legion of Monsters. Al haber sido cancelado ese título, la adaptación quedaría trunca hasta el año 2004, cuando es republicada (y completada por el mismo equipo) en una miniserie de cuatro números.

Los partícipes creativos de esta revista (y de las siguientes), además de los ya mencionados, fueron: Gerry Conway, Steve Gerber, Marv Wolfman, Tony Isabella, Gardner Fox (en uno de los pocos trabajos realizados para Marvel), Mike Friedrich, Len Wein y Rich Margopoulos en guiones; y Gene Colan, Alan Weiss, Rich Buckler, Neal Adams, Jim Starlin, Syd Shores, John Buscema, Alfonso Font, Mike Ploog, Dick Ayers, Vicente Alcázar, Frank Springer, Val Mayerik, George Evans, Tony de Zuñiga, Frank Robbins, un primerizo Paul Gulacy que había debutado en la Vampire Tales nº7 haciendo una historia corta con su eterno colega Moench, Alfredo Alcalá, Bob Brown, Win Mortimer, Tom Sutton y George Tuska en dibujos.

VAMPIRE TALES

Once revistas y un anual publicados entre Julio de 1973 y Junio de 1975. Como indica el título, los protagonistas son varios seres vampíricos en lugar de solamente Drácula. A fuerza de reimpresiones, el magazine sirvió para darle chapa a personajes ya existentes como Morbius, el villano de Spider-Man que había debutado dos años atrás y que estaría en buena parte de la serie. En el segundo número aparece el primer personaje creado exclusivamente para esta serie de magazines y que haría posteriormente su salto hacia los comic-books: Satana, hija del diablo, pensada por Roy Thomas y John Romita Sr.. Otro personaje clásico que también pasaría sobre el final del título fue Blade.

Como dato de gran relevancia, el Vampire Tales nº 1 tiene la primera y única contribución del maestro español Jordi Bernet para Marvel, dibujando una historia corta de Gardner Fox. Bernet regresaría al mercado estadounidense recién a fines de los ´90, en DC Comics.

THE TOMB OF DRACULA

Continuación directa del título a color (y apto para todo público), que solo duró seis números entre 1979 y 1980. Para este momento, los magazines publicados podían contarse con los dedos de una sola mano y los nuevos que aparecían funcionaban solo para continuar series ya canceladas. Además de eso, la gerencia había cambiado bastante: nos encontramos en la era del amado y odiado Jim Shooter, y mucho de los nombres que figuraban en la plana editorial a principios de los ´70 (como Isabella, por ejemplo) ya no cortaban ni pinchaban, aunque Roy Thomas figura como “consultant editor”.

El equipo creativo que había mantenido en pie la serie original, Marv Wolfman y Gene Colan, solo aparecen en el primer y tercer número (en el segundo están de fillineros nada menos que Frank Robbins y un inspiradísimo Steve Ditko en su regreso a Marvel, demostrando que el blanco y negro le sienta más que bien). Para el cuarto, Marv abandona el barco y es reemplazado por Roger McKenzie, que venía de colaborar en Daredevil junto a Frank Miller y que tenía cierta experiencia en títulos de terror, por haber trabajado años atrás en la editorial Warren. El bueno de Gene se mantuvo en el título hasta el final de la serie, cancelada obviamente por las bajísimas ventas. Sin embargo, Drácula volvería una vez más para otra aparición en la Marvel Preview, pero esa es historia para otro momento.

Hasta acá llegamos con los magazines de género terrorífico. Y si quedaron cebados con el material, hay una buena y una mala: todos los títulos con historietas fueron reeditados y/o recopilados en diversos libros en los últimos años, desde Essentials hasta Epic Collections y varios trade paperbacks. Pero lo malo, es que al ser comics originalmente apuntados a un público adulto, muchos dibujos con desnudos sugestivos o frontales fueron censurados en las reediciones. No deja de ser un detalle menor, pero es una lástima que no se pueda respetar el arte original. Al menos siguen estando ahí, como recuerdo de una época donde Marvel Comics quiso ser salvaje y terrorífica.

El mes que viene, Marvel coquetea con el comix underground y la parodia.