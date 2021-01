Magazines de Marvel (parte 7)

Nueva entrega del informe de los magazines de Marvel y sí, adivinaron: vamos a seguir hablando de exploitation, de subirse a modas, etc. La moda de hoy (o de ayer, más bien) es mucho más breve, pero aún así generó, además de personajes y títulos en la línea de comic-books a color, un magazine de larga duración y un unitario especial. El culpable de la moda de hoy no es ni un movimiento cultural, ni una leyenda ficcional histórica, sino más bien un hombre real, nacido en San Francisco y muerto en circunstancias dudosas en Hong Kong: Lee Jun-fan, mejor conocido como Bruce Lee.

No existe ser vivo que no reconozca la figura del actor de cine/artista marcial, incluso sin haber visto alguna de sus pocas películas. Su muerte, en el año 1973, se dio justamente cuando comenzaba a figurar cada vez más como estrella, tras el estreno de Enter the Dragon (1973).Si bien las películas de artes marciales existían desde hace un tiempo, fue para ese momento que podía salir de un circuito más de nicho para ser un cine de exportación, llamémosle. Muerto Lee, la necesidad de que la ola siguiera en lo alto fue enorme, y por ende comenzaron a brotar por debajo de las baldosas innumerables bruceploitations: películas con imitadores y nombres ridículamente parecidos al de Bruce Lee se estrenaron por kilo. Y por supuesto, Marvel no se iba a quedar de brazos cruzados en esta.

Pero hay que ser honestos. Antes de comenzar el repaso de hoy, la influencia del kung-fu (a la que también se le puede adosar la serie de televisión del mismo nombre, protagonizada por David Carradine) no comenzó en estos magazines, sino en la Special Marvel Edition nº15, de finales del ´73, donde Steve Englehart y Jim Starlin presentan a Shang-Chi, el maestro del kung-fu y heredero del mítico villano Fu Manchú. Un par de meses después, en la Marvel Premiere nº15 haría su debut Iron Fist, creado por Roy Thomas y Gil Kane. Las artes marciales entonces, tenían quién los representara en las historietas a color. Veamos qué pasaba en las revistas a blanco y negro.

THE DEADLY HANDS OF KUNG FU

Otro magazine de larga duración, con 33 revistas entre 1974 y 1977. Este magazine continuaba expandiendo los mitos de Shang-Chi (el número dos incluía un reprint de su primera aparición), y sumaba a The Songs of the Tiger, un trío de karatecas creados por Gerry Conway y Dick Giordano exclusivamente para esta serie; el ya mencionado Iron Fist y las Daughters of the Dragon, Colleen Wing y Misty Knight.

Para esta altura en la saga de notas, su nombre ya no es un misterio, pero el amo y señor de esta revista (y del one-shot que sigue) es Doug Moench, quien se encarga de Shang-Chi a partir del tercer número, mientras en paralelo escribía la serie regular acompañado de su habitual colaborador Paul Gulacy. Acá su aliado es el magnífico dibujante filipino Rudy Nebres, que se haría cargo de ilustrar al Maestro del Kung Fu (y hacer la gamba en alguna que otra historia)

A las historietas se le suman los artículos de rigor sobre las películas de género, y algo interesante: clases y consejos de artes marciales, dibujados y escritos por Frank McLaughlin, artista marcial y creador de Judomaster para la Charlton. Y como Marvel en sus primeros año, no tenía historias de este género que pudieran reimprimir, las revistas solían tener sólo dos o tres historias. Pero en el quinto número, por una cuestión de relleno, pusieron una historia del Captain America de Stan Lee y Jack Kirby. Otra de las curiosidades viene justamente por la falta de mucho material historietístico. Los magazines son más cortos, y también se da una cosa que no ocurre en casi todos, que son historias que se van continuando número a número. Son pocas las historias autoconclusivas, y estas se reservan para personajes que no serían ni Shang-Chi o Iron Fist, sino personajes ignotos que tendrían su única aparición en dichas historias.

El resto del equipo creativo lo conforman: en guiones Mary Skrenes, Denny O’Neil, Mike Vosburg, Bill Mantlo (quien se haría cargo de Sons of the Tiger por casi toda la duración del magazine), Tony Isabella, David Kraft, John Warner, Chris Claremont (que encara las apariciones de Iron Fist con Nebres, además de dos historias de las Daughters of the Dragon con Marshall Rogers) y Martin Sands, que escribe una historieta biográfica sobre Bruce Lee. Los dibujantes son Alan Weiss, Mike Vosburg, Don Perlin, Keith Pollard, Sanho Kim, Pat Broderick, Keith Giffen, Gil Kane, James Sherman, Tony de Zuñiga, Joe Staton, Sonny Trinidad, Ron Wilson y un debutante George Pérez, cuya primera aparición en el firmamento marvelita fue en el número 5, y acompañaría durante un buen tramo a Mantlo con The Sons of the Tiger. Si bien no tiene participación dentro de las historias, Neal Adams destaca como uno de los varios portadistas que dejan la vida en esta revista.

THE DEADLIEST HEROES OF KUNG FU

Único número publicado en 1975. Definido por su editor, John Warner, como un “experimento” ya que no incluye historietas. Si bien la tapa es ilustrada por un artista (Earl Norem) y Don McGregor figura en los créditos, este magazine está dedicado exclusivamente al cine oriental, enfocado obviamente en las artes marciales, pero también hay espacio para las películas de yakuzas. John Warner es el encargado de casi todo el contenido de la revista, que -para engordarla un poquito más,-republica los consejos y técnicas dibujadas de Frank McLaughlin mencionadas más arriba. Una extraña rareza.

El mes que viene, llega el momento de visitar a los héroes de la era pulp.