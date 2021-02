Magazines de Marvel (parte 8)

Surgidos a comienzos de la década del ´30, Conan the Barbarian y Doc Savage son tal vez los personajes más icónicos de la era pulp, años antes de que llegara el Action Comics nº1 y se iniciara una Edad Dorada en los comics, llevada a cuestas principalmente por los superhéroes. Pero vale empezar preguntándonos: ¿qué es el pulp?

Lo primero que puedo decir es: el pulp NO es un género, el error más común que existe al momento de hablar de historietas, junto con la definición de qué es (o no) una novela gráfica. Pulp no es otra cosa que pulpa, más concretamente la pulpa de la madera y todavía más concretamente, los residuos de dicha pulpa, la manera más barata posible de hacer papel y que obviamente se aprovechaba para publicar material al menor costo posible. De hecho, algunas de las nomenclaturas hoy conocidas para denominar a ciertas publicaciones, como ”dime novels” o ”penny dreadful” tenían más que ver con el costo de venta que con el contenido, aunque los penny dreadful sí terminaron por determinar cierta idiosincrasia.

En este período de abundante publicación, en su mayoría de corte literario, es donde aparecen las figuras hoy comentadas. El primero en aparecer, en 1932, es Conan el cimmerio, creado por Robert E. Howard. Un año después surgiría el Hombre de Bronce, creado por Henry Ralston, John Nanovic y Lester Dent.

El éxito de estos personajes trascendió los diversos formatos y desembocó (obviamente) en los comics. De Conan ya hay más data en la primera entrega de esta saga de notas, pero vale recordar fugazmente que, desde 1971 y casi hasta la fecha, sus historietas se publican en Marvel, primero en comic books y luego en magazines, a partir de la Savage Tales nº1, de 1971. Ahora le llegó el momento de su propia revista a blanco y negro. Y por el lado de Savage, su camino fue más largo y comienza en la Golden Age, en la editorial Street & Smith. Tras dos décadas de silencio, en 1966 le tocó el turno a Gold Key, que publica una única revista que adapta una de sus historias.

SAVAGE SWORD OF CONAN

El magazine más longevo de Marvel, con la friolera de 235 ediciones desde Agosto de 1974 hasta Julio de 1995. Algo que no debería sorprender, si tenemos en cuenta la popularidad del personaje, y que su serie de comic books a color duró casi lo mismo que los magazines, y hasta fue una tira sindicada para diarios durante dos años. Por supuesto, la estrella principal de la publicación es Conan, pero en la revista había espacio para historias cortas de otros personajes de R.E. Howard, como Red Sonja o Kull, que habían quedado huérfanos de publicaciones tras la desaparición de Savage Tales.

Los primeros 60 números estuvieron a cargo a nivel editorial de, por supuesto, Roy Thomas, aquel primer guionista del personaje. Tras un primer número que incluía una reedición del comic book a color y una vieja historia de Gil Kane y Archie Goodwin, Thomas se encargó de de generar una gran curaduría a nivel historias y de contenido extra, acompañado por el maestro John Buscema y el siempre omnipresente plantel de dibujantes y entintadores filipinos conocidos como “La Tribu”. Para ese momento, Marvel vivía una “howardploitation”, con varios personajes barbáricos (conocidos e inventados) en otros magazines como el Marvel Preview, o incluso con Conan ramificando su alcance con más comic books. Por su lado, DC Comics también explotaba como podía las ganas del lector de leer más aventuras de espada y hechicería, con títulos como Claw, Beowulf y Warlord.

Las cosas con Thomas venían de parabienes hasta la llegada del polémico Jim Shooter a las más altas esferas de la Casa de las Ideas, quien veía con buenos ojos (y con ganas de abultar la billetera) la idea de llevar a Conan a la modernidad del Universo Marvel. Presionado, Thomas escribe el What If…? nº13, una pésima historia que sería el primero de distintos choques con Shooter, que desembocarían en el alejamiento del guionista y coordinador de Savage Sword of Conan. Su sucesora editorial fue Louise Jones, hoy conocida como Louise Simonson, y los guiones los toma Michael Fleisher, para emprender una etapa más bien floja del cimmerio, donde los veteranos Buscema y Kane se dedican a crear nuevos personajes barbáricos para darle más contenido al magazine, pero no los acompañan ni el éxito ni la calidad).

Pasan los años y los editores (Larry Hama, Mike Higgins, Craig Anderson, Mike Rockwitz y Richard Ashford), y a Marvel lentamente se le va escapando la tortuga. Los comic books de Conan se cancelan (y en vanos intentos, se abrían otros títulos), hasta que para 1993 sólo seguiría en pie este magazine, que termina por albergar historias planeadas para las revistas a color que habían quedado inéditas.

Así llegamos a Julio del 1995 con la cancelación del magazine más longevo de Marvel Comics. El último intento, de todos modos, llegaría un mes después con Conan The Savage, que si bien duró solo 10 ediciones, nos permitió ver a nuestro talentoso paisano Quique Alcatena, dibujando historias del cimmerio escritas por Chuck Dixon e Ian Edginton.

Hablar de esta serie en una sola nota es una tarea inabarcable, pero por suerte, si el fanático o el neófito quieren indagar más a fondo al respecto, el nivel de reediciones de este material (y el de los comic books también) es tan infinito como estas casi 300 revistas, sea cual sea el idioma o formato de preferencia. Conan, hoy en 2021 sigue siendo furor.

DOC SAVAGE

Por el contrario y casi por costumbre, la serie del Hombre de Bronce duró unos cortos ocho números entre 1975 y 1977, misma cantidad que tuvo el comic book del año 72 (con guiones de Steve Englehart y dibujo de Ross Andru) que también publicó la Casa de las Ideas. Los directores fueron Marv Wolfman para los primeros dos números (que en su primera editorial deja en claro su fanatismo por el personaje), Archie Goodwin los dos siguientes y John Warner del 5 al 8.

El guionista encargado de adaptar las novelas pulp en las ocho revistas es Doug Moench, acompañado casi principalmente por Tony DeZuñiga (que dibuja dos números, mientras que en el resto es entintador), además de John Buscema, Rico Rival, Marie Severin, Val Mayerik y Ernie Chan. La principal diferencia entre este título y su contraparte a color es que Moench adopta una postura más conservadora, al hacer adaptaciones al pie de la letra en lugar de darle un vuelo propio como ocurría con Conan. La revista, además de contar con las historieta, tenía -como era habitual- artículos de interés, pero estos estaban más enfocados en la cuestión multimedial con entrevistas a actores, a excepción de una entrevista a la viuda de Lester Dent a cargo de David Anthony Kraft.

El magazine corrió el mismo triste destino que el comic book a color y sería rápidamente cancelado, en un momento en el que la línea de los magazines estaba sufriendo varias bajas. Esto llevó al editor John Warner a bajar el humo y aclarar que esto no era el fin de la línea de magazines de Marvel… aunque en la realidad, sólo perduraban cuatro títulos en este formato (Conan, Crazy, Marvel Preview y Hulk) y faltaba poco para que se sumara uno más.

Tras esta cancelación, Doc Savage desaparecería por un tiempo de los comics, hasta que en 1987 DC Comics adquiere los derechos del personaje y lo relanza con una miniserie a cargo de Denny O’Neil y los por entonces jóvenes hermanos Andy y Adam Kubert. Incluso todo el material de Doc Savage producido por Marvel en los ´70 fue recopilado en 2011 por DC.