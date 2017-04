Mage (parte 2)

EL FUTURO QUE NO VIENE…

Durante una larga temporada, no hubo entrevista a Matt Wagner en la que no le preguntaran cuándo iba a salir la segunda tanda de episodios de Mage. Pero Wagner realmente no tenía tiempo para ponderar semejante pregunta.

Luego de la mini de Demon, acepta ilustrar las portadas de Lone Wolf and Cub para la editorial First. DC lo engancha en 1989 para el crossover Batman/ Grendel, pero justo en 1990 se funde Comico, con lo cual el proyecto se empantana, se activa y se frena 50 veces, y mientras tanto Wagner agarra otros laburos, como para subsistir. Escribe hasta el final la serie mensual de Grendel (que Comico cancela en 1990), desarrolla ideas para Dark Horse (donde la rompe con un prestige de Terminator y deja inconclusa The Aerialist, presentada en 1991), pela una saga magistral para Legends of the Dark Knight y hasta dibuja numeritos sueltos de Sandman y Demon. Todo esto hasta 1992, cuando finalmente se publica Batman/ Grendel y, ya solucionados todos los problemas legales, contractuales y de copyrights con la extinta Comico, Wagner se lleva a su “personaje” estrella a Dark Horse.

La editorial del caballito le da rienda suelta (caballito… rienda… ¿la pescan, no?) a Grendel, y Wagner se involucra cada vez más, a pesar de no dibujar la serie y ni siquiera escribir las miniseries que empiezan a surgir con el título genérico de Grendel Tales. En el ’93, DC lo convoca para lanzar al Sandman de la Golden Age en una de las series fundacionales de la línea Vertigo, y de a poco, Wagner se convierte en un gran guionista que de vez en cuando dibuja. ¿Y Mage?

TIEMPO DE DEFINICION

Finalmente, en Julio de 1997, Image anuncia el n°1 de la segunda “temporada” de Mage, The Hero Defined. Ese mismo mes, American Entertainment ofrece un n°0, 12 páginas que deben leerse justo antes del n°1.

¿Por qué Image, si Wagner la estaba descosiendo en Dark Horse y DC? Porque no le rompían las bolas con las fechas de entrega. The Hero Defined se anunció como una serie de 15 episodios mensuales, pero tardó 27 meses en completarse, sin que a nadie se le moviera un pelo. Image además reeditó los 15 números de la “temporada” anterior en ocho libritos, íntegramente recoloreados por Jeromy Cox y James Rochelle. Cox, además, sería el colorista que acompañaría a Wagner a lo largo de The Hero Defined.

Acá no sólo Wagner está mucho más afianzado como autor; también Kevin aparece mucho más canchero en su rol de paladín. Así como en la primera saga los títulos de los episodios estaban tomados de Hamlet (ese príncipe pusilánime que se cuestionaba todo y no hacía nada), esta vez los títulos provienen de otra obra de Shakespeare: Macbeth, una tragedia acerca del poder. The Hero Defined también gira en torno al poder. Kevin creció y ahora es líder. Otros héroes lo rodean, le responden y lo siguen. Como le pasó a Wagner a fines de los ’80, cuando se consagró y comenzó a liderar a un grupúsculo de artistas que a veces lo asistían y otras gestaban sus propios proyectos, apadrinados por Matt, que era el que tenía la chapa.

Por eso, Joe Phat está basado en Joe Matt (el de Peepshow) y Kirby Hero tiene los rasgos de Bernie Mireault (el de The Jam). Isis tiene los rasgos de la coordinadora y amiga de Wagner, Diana Schutz. Y al igual que hiciera Diana en la vida real, en Mage es Isis quien le presenta a Kevin al amor de su vida: Magda en la ficción, Barbara Schutz en la realidad. También el Dragon Slayer tiene rasgos y tira frases que recuerdan a Dave Sim, mientras el Ulster Hound se parece bastante a Alan Moore. Wagner se había sentado en el Olimpo del comic y de allí sacó no sólo experiencias, sino también apariencias para el abultado elenco que acompaña a Kevin Matchstick en su segundo arco. Esta vez no está Mirth, pero ese rol lo ocupa Wally Ut, una especie de viejo ciruja, que en realidad no es otro que… nah, ni en pedo les quemo el final.

El n°15 (Oct.1999) y último de este arco es otra aplanadora de 55 páginas, con un cuádruple splash desplegable, toneladas de revelaciones shockeantes y la derrota definitiva de la Umbra. Memorable broche de oro para una saga más compleja e introspectiva que la anterior, pero para nada exenta de machaca.

NO HAY DOS SIN TRES

Y ahora falta el final. The Hero Denied, el tercer arco de 15 episodios que esperamos 18 años y finalmente se anuncia para mediados de 2017. “No los quiero hacer esperar otros diez años”, dijo allá por el ’99, al finalizar The Hero Defined… pero se nos cagó de risa en la cara. En algunas entrevistas, wagner anticipó que Magda va a ser la co-protagonista (como reflejo de la vida de casado que Wagner lleva hace ya muchos años), que la iba a publicar Image y hasta que Zack Snyder estaba decidido a filmar The Hero Discovered (posta, Snyder viene amagando con la adaptación de Mage desde 2003, cuando no lo junaba ni el loro).

Esta impresionante cruza entre epopeya y autobiografía iniciada hace 33 años, se merece un final a toda orquesta. Y los fans de Matt Wagner nos merecemos otras 400 páginas escritas y dibujadas por este monstruo del Noveno Arte, pocas veces valorado en toda su (gigantesca) dimensión. Parece que finalmente en Julio vuelve Kevin Matchstick a darnos nuestro merecido…