Meteoro (parte 1)

La línea de largada espera. Los motores rugen. Los pilotos despiertan sus sentidos. Es hora de subirnos al Mark 5 y vivir las mejores aventuras de nuestras vidas junto a un clásico de clásicos. Esta es la vertiginosa historia de

Bandera a Cuadros

La historia de Meteoro comienza en la década del ´30 en la ciudad de Kyoto, Japón. El joven Tatsuo Yoshida nace en el seno de una familia compuesta por tres hermanos, su madre y un padre militar.

A los pocos años, la madre fallece y Tatsuo debe cuidar de sus tres hermanos ya que su padre debe recorrer el océano Pacífico combatiendo en los múltiples frentes que Japón abre en la Segunda Guerra Mundial.

Tatsuo comienza a trabajar como caricaturista en diarios de su ciudad y muy pronto se dedica a dibujar mangas. Sus dos hermanos, que a esta altura eran como hijos para él, lo acompañan allí donde va y muy pronto los tres deciden fundar los estudios Tatsunoko, nombre que significa por un lado hipocampo (que a su vez es el logotipo de la empresa) y por el otro “Los chicos de Tatsu”, en obvia referencia a la situación familiar.

Siempre atento a las tendencias, Tatsuo ve un gran futuro en el animé y por eso decide fundar una división dentro de Tatsunoko dedicada a este tipo de entretenimiento. Tras unos primeros trabajos realizados para Toei Animation (la misma de Mazinger Z), la empresa con base en la ciudad de Tokio decide encarar sus propios proyectos y estrena en 1965 Ninja Squad Moonlight y Space Ace, una serie como un parecido más que sospechoso con el exitoso Astroboy.

Paralelamente, Tatsunoko no deja de producir mangas y ahí comienza a buscar Yoshida las historias para sus nuevas producciones animadas.

Por esos tiempos, uno de los éxitos de Tatsunoko es Mach Shanshiro, una historia sobre motociclistas que había comenzado a serializarse en la revista Shonen Gaho y que contaba con guión de Minoru Kume y arte a cargo del propio Yoshida y de Ippei Kuri que era el seudónimo utilizado por su hermano Toyoharu.

Mach Shanshiro va en camino a convertirse en una serie animada cuando ¡Ay!, Yoshida se da una vuelta por el cine más cercano y ve dos películas que cambian su vida: Viva Las Vegas (1964) y 007 Dedos de Oro (Goldfinger, 1964). Fascinado por el jopo de Elvis Presley, el American Way of Life y los artilugios del Aston Martin de James Bond, el autor decide darle una vuelta de tuerca (y demás engranajes) a la historia.

Pilot Ace, tal el nuevo nombre de la serie, lleva al protagonista a participar de peligrosas carreras. La historia sufre radicales cambio y se acerca un poco a lo que hoy se conoce como Meteoro aunque hay serias diferencias: el protagonista no duda en arreglar sus problemas a puro navajazo y las carreras son generalmente picadas en las que se ponen en juego premios como chicas y autos.

Rápido y Glorioso

Para la época en la que Yoshida se decide a llevar Pilot Ace a la pantalla chica, se sucedían una serie de acontecimientos que iban a beneficiarlo en forma indirecta. El Dios del Manga, Ozamu Tezuka logra vender a Astroboy (Tetsuwan Atom) y Kimba El León Blanco (Jangaru Taipei), dos animés de su autoría, a las cadenas norteamericanas logrando un reconocimiento inusitado. Este hecho marca un punto de quiebre en el animé. Ahora todas las productoras quieren exportar sus dibujos animados al gran país del norte aprovechando la universalidad de sus historias.

Yoshida entiende esta movida y se decide a adaptar Pilot Ace para la pantalla chica pero se da cuenta de que algo no cierra. La historia tiene muchos ribetes de violencia y algunos conceptos sobre el bien y el mal muy diferentes a lo que los que los televidentes japoneses están acostumbrados a ver. Y ni hablar de lo que pasaría si los pacatos yankis llegasen a verla.

De esta manera, Yoshida logra hacer la gran Ultimate Marvel y empezar desde cero creando un nuevo manga. Así las cosas, Mach Go Go Go (presentado en 1966 en la revista Shonen Book) relata la historia de Go Mifune (un homenaje a Toshiro Mifue, el actor preferido de Yoshida), un corredor de autos que tiene a su cargo el Mach 5, un maravilloso automóvil creado por su padre Daisuke quien supo ser un ex luchador devenido ahora en brillante ingeniero automotriz. El resto de la familia Mifune la componen la mamá del protagonista –Aya Mifune-, su hermano Kurio y su chimpancé Senpei y su novia Michi Shimura. También está Sabu, el mejor amigo de Go que se convierte en el mecánico del Mach 5 tras asociarse con Daisuke para fundar Mifune Motors Company y a quien todos consideran un miembro más de la familia.

Con miras a exportar la serie, Yoshida tuvo el buen tino de llamarla Mach Go Go Go a sabiendas de que la palabra Go también tiene un significado en inglés. En Japón, Go significa número 5 y Yoshida la utilizó para nombrar también al protagonista. De esta manera, el título de la serie se puede entender como un grito de aliento para el automóvil y el protagonista en ambos idiomas.

Con el correr de los episodios, van apareciendo diferentes competidores que le complican cada vez más las cosas a Go como el equipo acrobático y su líder Snake Oiler o el indestructible auto de oro (otra inspiración de Goldfinger) pero ninguno tan enigmático como el Fukumen (Masked) Racer, una identidad bajo la que se esconde Kenichi Mifune, el hermano mayor de Go que se fue de la casa varios años atrás. Sin embargo, el Mach 5 tiene siempre tiene un truco bajo la rueda para enfrentar todos esos peligros sin que su piloto siquiera pestañee.

El manga mezcla de manera efectiva el género deportivo de las carreras de autos con otros totalmente disímiles como el policial, el tecnológico, el drama y la comedia, lo cual permite el lucimiento no sólo del protagonista sino también de todo el elenco de personajes. Se impone así el oesterheldiano concepto de héroe grupal, algo bastante novedoso por esa época aunque en el día de hoy se utilice en la mayoría de las series (ya sean animadas o con actores) japonesas y yankis.

En 1967, con la historieta ya convertida en un éxito comercial, a Yoshida sólo le resta dar la orden de comenzar a producir la serie y así lo hace.

(Muy pronto, la segunda parte)