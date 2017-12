Meteoro (parte 2)

Rápida emisión

Tras conseguir ayuda por parte de la agencia Yumiko Productions para llegar a los canales más importantes de Japón, los responsables de la productora Tatsunoko logran interesar al canal 4 de Tokio, más conocido como Nipón TV, para que ponga al aire la serie animada de Mach Go-Go-Go. Sin embargo, las características que la serie requiere y el hecho de hacerla en colores, no termina de cerrar en las negociaciones y por eso el proyecto termina recayendo en el canal 8 -Fuji TV- donde, tras retocar al presupuesto, el mismo encuentra la ansiada luz verde.

Con la ayuda del director Hisayuki Toriumi, los hermanos Yoshida logran que el Mach 5 arranque y salga al aire el domingo 2 de abril de 1967 a las 19:00hs. Las historias están adaptadas directamente desde el manga con gran fidelidad (no en vano la productora Tatsunoko hacía ambas cosas) aunque el limitado presupuesto dejó al Mach 5 equipado con sólo siete trucos que se activan desde las teclas del volante.

Al igual que ocurrió con el manga, las historias giran alrededor del mundo de las carreras mientras Go Mifune se ve inmiscuido en gran cantidad de hechos policiales, intrigas políticas y dramas de todo tipo. Se nota a veces que las carreras son simples excusas para contar una historia de cualquier género ya que las mismas a veces no llegan a terminar y eso sólo le resta puntos a un producto bastante superior a las series de esos tiempos.

La serie se divide en historias de entre uno y dos episodios aunque hay uno triple donde Go Mifune se enfrenta por primera vez al equipo acrobático. Con el correr de los episodios se hace cada vez más necesaria la presencia del Fukumen Racer, algo que los productores comprenden a la perfección y por eso le dan todo el protagonismo que éste requiere.

La serie se cancela el 31 de marzo de 1968 tras totalizar un total de 52 episodios. Las razones del final son las mismas que aquejan a cualquier serie animada japonesa: la repetición. Si bien la historia avanza, los personajes se estancan en los mismos guiños de siempre al punto de hacerlos sumamente predecibles. Por esta razón, se puede decir que, en Japón, Mach Go Go Go es un animé más. Distinta es la historia en otra parte de la aldea global.

Cabeza de playa

En 1967, contrariamente a lo que ocurre en la actualidad, no hay casi animé en la tv norteamericana. El recelo de los estadounidenses para con sus antiguos enemigos de la Segunda Guerra Mundial no ha esfumado y la indiferencia parece ser la moneda corriente ante la emisión de ese tipo de dibujos animados de ojos grandes y exagerada expresividad. Pero tras la “importación” de Astroboy y Kimba el León Blanco, las cosas cambian y los niños van pidiendo más y más animé hasta que éstos terminan devastando la programación televisiva del gran país del norte.

Con la intervención de K Fujita Associates Inc (que habían “metido” a Kimba y Astroboy en USA), Tatsunoko entra en negociaciones con la empresa Trans Lux para que ésta distribuya la serie en EEUU. Trans Lux encarga a su vez a la productora Zavala-Riss la adaptación de la serie al lenguaje y costumbres de la sociedad local. En Zavala– Riss , el coordinador Peter Fernández, un neyorkino hijo de un cubano y una norteamericana, se encarga él solito –y tijera en mano- de “adaptar” la serie a yankilandia, al igual que había hecho anteriormente con Astroboy, Gigantor (Tetsujin 28) y Marine Boy (Kaitei Shonen Marien). Muchas de las escenas de lucha o tiros son rebanadas al ser consideradas muy violentas para los niños al igual que algunos detalles que sólo se pueden notar viendo la versión japonesa. Esto explica los numerosos “saltos” que tienen algunas escenas de acción de la versión occidental de Mach Go Go Go.

El siguiente paso que da Fernández es rebautizar a la serie como Speed Racer, título que además se utiliza para denominar a Go Mifune. También el resto del elenco recibe nuevos nombres: Daisuke y Aya Mifune pasan a ser Pops y Mom Racer, Kurio y Senpei son ahora Spritle y Chim Chim en tanto que Michi y Sabu adquieren las denominaciones de Trixie y Sparky.

El hermano mayor de Meteoro adquiere el acertado nombre de Rex Racer, en tanto que su alter ego pasa a tener uno no menos interesante, Racer X.

La versión norteamericana consigue también un nuevo tema musical con letra compuesta por el mismísimo Peter “Todo por $2” Fernández que interpreta Danny Davis y The Nashville Brass. El doblaje esta a cargo de un grupo de tan sólo cuatro personas: Corinne Orr, Jack Grimes, Jack Curtis y… Peter Fernández.

Speed Racer se estrena oficialmente el 23 de septiembre de 1967 y, contrariamente a lo que sucedió en su país de origen, se transforma en un éxito inmediato, generador de toda una legión de seguidores entre los que se encuentran varios pilotos de carreras; y demostrando una vez más que nadie es profeta en su tierra. Yoshida, un gran admirador de la cultura yanki, había conseguido su cometido: conquistar Norteamérica.

De Hollywood en castellano

Tras el monumental éxito obtenido en Norteamérica, Speed Racer llega a Latinoamérica dispuesto a repetir la experiencia. La serie obtiene varios doblajes, de los cuales los más recordados serán el mexicano, el español y el argentino. Si, Speed Racer fue la primera serie de dibujos animados doblada al español según los registros existentes.

Claro que la versión para Latinoamérica de la serie no podía escapar de una constante de esos tiempos: la “adaptación” al castellano que trastocaba los nombres de los personajes originales. Sabido es el caso de Batman y su alter ego Bruno Díaz y su ayudante Ricardo Tapia, sin contar en esta ecuación al villanesco Guasón, motes que se siguieron utilizando por décadas en cualquier tipo de traducción a pesar de contar con nombres propios.

En el caso de Speed Racer, el protagonista pasó a llamarse Meteoro, inspirado seguramente en la letra “M” que figura en su casco asociándolo con la velocidad propia de esos fenómenos espaciales. El automóvil pasó a denominarse Mark 5 en lugar de Mach mientras que los Pops y Mom pasaron a ser Papá Meteoro y Mamá Meteoro, algo que llevó a más de uno a preguntarse cómo eran las leyes de registro nacional de las personas en la tierra natal de estos personajes. La lista de cambios continuó con la castellanización de Trixy por Trixie y Bujías por Sparky. En esta carrera de improvisación cayeron también los indomables Senpei y Kurio que pasaron a llamarse Chito y Chispita.

La traducción al castellano perdía definitivamente el juego de palabras del título y dio más de un dolor de cabeza a los doblajistas que debieron improvisar al por mayor para tratar de que las letras del auto y de las ropas de los protagonistas coincidieran en algo, algo en lo que muchas veces no tuvieron éxito. Como compensación, la presentación de la serie estaba intacta con respecto a la yanki, a la que habían cercenado para editarla junto con el pegadizo tema de apertura.

La serie se estrenó por Canal 11 (hoy Telefé) el 7 de enero de 1969 los martes a las 18:00hs. Posteriormente, Meteoro pasa al nunca bien ponderado Canal 2 de La Plata, en esos tiempos de antena de aire en los que nunca se lograba sintonizarlo, donde la ubican los días miércoles a las 18:00 hs. La serie queda en lista de espera unos años hasta que finalmente Canal 13 la rescató del ostracismo reprogramándola en su grilla a partir del 1° de julio de 1974 de lunes a viernes a las 12:00 hs. La serie superó ampliamente las mediciones que había alcanzado en las anteriores emisoras y se convirtió en una especie de caballito de batalla del canal que la fue ubicando allí donde necesitaba atraer la atención del público infantil. Finalmente, a principios de los ´80, Meteoro se fue corriendo hacia las horas de la tarde, en primer lugar a las 18:00 y más tarde a las 19:00 hs hasta que finalmente salió del aire reemplazada por otras atracciones. Sin embargo, ningún lector que hoy tenga entre 30 y 40 años podrá olvidar los mediodías y tardes pasados en compañía de tan espléndidos aventureros.

(Muy pronto, la tercera parte)