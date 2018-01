Meteoro (parte 3)

No esta muerto quien pedalea

Luego del éxito obtenido por la emisión original de Meteoro, Trans Lux retuvo los derechos por un par de años (1967-1969) para dar paso más tarde a Alan Enterprises quienes ostentaron los mismos hasta 1986. Ese mismo año, Color System Technology toma la posta hasta 1989 cuando Broadway Video compra los derechos una vez más para editar la colección. Sin embargo, la cosa no prospera y en 1992 se funda Speed Racer Enterprises quienes se proponen volver a hacer conocido al personaje.

Paralelamente surge el hoy imprescindible Cartoon Network que, como muchos pueden recordar, en sus comienzos sólo transmitía dibujos animados de antaño. Meteoro obtiene un lugar privilegiado en la grilla de dicho canal y los ratings le dan la razón al ejecutivo que tuvo la idea. La filial local de Cartoon hace lo propio y Meteoro reaparece aunque la versión que se ve en pantalla es la yanki, con las traducciones “arrebatadas” de las que se veían en los años ´70 y ´80. La presentación es más corta y hasta aparece un logotipo de Speed Racer sobreimpreso que molesta bastante durante los títulos. El Cartoon también transmite de tanto en tanto, una sección en la que pasa las presentaciones originales de algunos animés con subtítulos en el idioma local y Meteoro (o Speed Racer o Mach Go Go Go) no es la excepción.

Otra gran idea del Cartoon es la producción del disco Saturday Morning en el cual aúnan los esfuerzos de varias bandas para hacer covers de los más famosos temas de los dibujos animados infantiles. Entre muchos temas se puede encontrar una versión hecha por The Ramones de Spider-Man (que incluso logró rankear alto a fines del ´95), otra de Sublime con el tema de Hong Kong Phooey y por supuesto una de Go Speed Racer Go a cargo de Sponge. El disco legó a venderse acompañado por un videocasete conteniendo los videoclips de cada una de las canciones.

Con el correr del tiempo, el Cartoon Network comienza a incorporar programación totalmente inédita que va desplazando progresivamente a los clásicos. De esta manera, hace su entrada en escena Boomerang que en sus inicios no era otra cosa que un canal clon del Cartoon Network que pasaba clásicos animados las 24 horas y donde se podían ver joyas como los Looney Tunes, El Oso Yogi, Kimba,el León Blanco y…. Meteoro.

Otros nostálgicos, en este caso empleados de MTV, decidieron colocar a Meteoro justo antes de un show que por ese tiempo acaparaba (inexplicablemente) la atención de los televidentes: Beavis & Butthead. Meteoro se anota otro pole position y una productora se interesa en revivir la franquicia.

Pesadilla Americana

Fred Wolf Films firma un contrato con Speed Racer Enterprises para poner al aire una nueva serie animada totalmente realizada en USA. La gente de Fred Wolf, que venía de obtener un singular éxito con el dibujo animado de las Tortugas Ninja creyó poder sacar un clásico de la galera pero las cosas no podían haberle salido peor.

Lamentablemente The New Adventures of Speed Racer adolecía de todo aquello que había convertido en un clásico a la original. Más allá de carecer de la famosa canción original y de tener completamente rediseñados a los personajes, las historias y la animación dejaban mucho que desear. Ni siquiera el Mach 5 se salva de este cóctel tóxico, con un diseño que no lo diferencia mucho de cualquier auto de competición común. Además, como cualquier remake yanki, la serie apunta alto y exagera todos los detalles que convertían a la serie original en algo más familiar, como el taller de la familia que ahora se ve convertido en un centro de investigación ubicado en una isla.

La serie debutó en EEUU en 13 de septiembre de 1993 y se mantuvo en el aire por espacio de tres meses. Apenas llegaron a producirse 13 episodios, a pesar de contar con una financiación proveniente de su venta a la televisión de otros países. En nuestro país fue emitida por Canal 7 de lunes a viernes por la mañana (incluso llegó a editarse una revista para promocionarla) y por el desaparecido canal Cablín. Fred Wolf se apresuró a sacar la serie en VHS antes de que se extinguiera la Meteoromanía y por eso la misma está compilada en cuatro volúmenes solo editados en EEUU.

Por su parte, Speed Racer Enterprises edita a través de Now Video la colección completa de la serie original en 25 videocasetes que contienen entre 2 y tres episodios cada uno.

Otro que se adhiere a los pastiches y reediciones es Carl Macek, conocido por ser el artífice de Robotech, quien, volviendo a lo suyo, unió algunos capítulos de la serie clásica para transformarlos en Speed Racer: The Movie, que llegó incluso a estrenarse en cines y campus universitarios en EEUU.

(Muy pronto, la cuarta parte)