Meteoro (parte 4)

Venganza a la japonesa

Ante el horrible esperpento producido por Fred Wolf Films, la gente de Tatsunoko no pudo dejar que nadie mancille su honor japonés y puso manos a la obra para producir una nueva serie de Meteoro. La nueva Mach Go Go Go es una renovada versión de la serie original que hace gala de una gran sofisticación y memorables secuencias de acción. Los diseños del auto y los personajes están perfectamente aggiornados a los años ´90 y éstos últimos también tienen incorporados en sus personalidades ciertos toques de oscuridad, muy propios de cualquier revisión hecha por esos años.

Otra cosa que cambia extrañamente son los nombres: Meteoro se llama Go Hibiki y su novia Mai Kazami. El resto de la familia (Daisuke, Aya y Kenichi) también obtiene su nuevo apellido y se convierte a Chispita en hermano de Trixy rebautizándolo como Wataru Kazami en tanto que Chito pasa a ser Pochi.

La historia se reescribe cuando Kenichi (o Rex para Occidente) muere en un accidente que deja traumada a su familia. Claro que, en secreto, Kenichi ha fingido este accidente para no perjudicar a su familia con su nuevo trabajo como el agente 9. Esto ocasiona que Meteoro busque en cada carrera cobrarse venganza por la muerte de su hermano y tiñe a la serie de una onda un poco más rígida, violenta y menos ingenua que la anterior. Por el lado del automóvil, el Mach 5 tiene todos sus artilugios y su aspecto es, salvo pequeños retoques aerodinámicos, muy similar al de la serie original.

El estreno se produjo en Japón en el año 1997 para aprovechar el 30º aniversario del lanzamiento de la serie original y se prolongó hasta comienzos del ´98. Extrañamente, esta nueva versión de Mach Go Go Go recién se emitió en la TV norteamericana en el año 2002 cuando Dic Entertaiment compró los derechos para transmitirla a través de Nickelodeon bajo el nombre de Speed Racer X. Pero al poco tiempo de comenzada la transmisión, Nickelodeon debió quitarla de la grilla debido a conflictos legales entre Dic y Speed Racer Enterprises quienes se disputaban los derechos de emisión de la serie. Al parecer, Dic había pagado un cánon para poder distribuir a nivel mundial tanto la serie nueva como la vieja pero Speed Racer Enterprises no quería perderse el asadito y metió presión para cancelar todo o al menos para dilatarlo mientras los derechos volvían a sus manos. Esto ocasionó que la mayoría de los 34 episodios de los que consta la serie quedaran inéditos y que nunca se produjera una tanda de 18 episodios que Dic tenía pensado encargar.

El siguiente paso en la carrera mediática de Meteoro fue algún tiempo después cuando apareció en internet Speed Racer Lives, unos webisodios realizados para promocionar una línea de juguetes.

La novedad llega en el 2008 con Speed Racer: The Next Generation, una serie producida por Animation Collective y creada por Larry Schwarz. Esta nueva serie que se emitirá en USA por Nicktoons tiene lugar varios años después de la original y hace foco en los hijos de Meteoro que, como era previsible, también se dedican a las carreras. Speed Junior estudia en una suerte de academia para pilotos de carreras donde descubre que es el hijo del legendario Meteoro y que además tiene un hermano que también adopta la personalidad del Corredor Enmascarado. Ambos jóvenes evitan que unos ladrones roben el prototipo del Mark 6 y encaran la misión de desentrañar el misterio que rodea la desaparición de su padre.

El director de la academia no es otro que Chispita (que tiene la vos de… ¡Peter Fernández!) quien a su vez tiene como mascota a un chimpancé robótico. Esta serie será el debut de la productora Lion´s Gate en el ámbito de los dibujos animados y según el productor Ken Matsumoto la misma cuenta con efectos generados por computadora y está dividida en historias de tres capítulos que se pueden ver como mini películas.

Carburando

En 1994, con el lanzamiento de la nueva serie animada, surgen rumores de una película con actores de Meteoro dirigida por Alex Proyas (El Cuervo) y protagonizada por Tom Cruise (Meteoro), Charlie Sheen (Rex), Alyssa Milano (Trixie), Dweeb Zappa (Sparky), William Conrad (Papá) y Gates McFadden (Mamá) que nunca llega a realizarse. En 1998, el proyecto pasa a manos de Alfonso Cuarón quien también da un paso al costado.

Recién en el año 2008 alguien vuelve a interesarse en el piloto. Los hermanos Larry y Andy Wachowski (responsables de la trilogía Matrix) ofrecieron su visión del popular personaje con una película llena de acción y colores.

El reparto de la misma contó con Emile Hirsch en el rol de Meteoro, Christina Ricci como Trixy, John Goodman y Susan Sarandon como Papá y Mamá, y Matthew Fox como Rex, entre otros.

El grado de fidelidad con el que los directores (hoy directoras) han retratado la serie deja ver el profundo fanatismo que profesan hacia la misma. La película presenta una constante sensación de surrealismo producto de su alto contenido digital. Los actores hicieron sus escenas frente a una gigantesca pantalla verde mientras dejaban en manos de un ejército de programadores la confección de los escenarios.

El guión se interna en un mundo imaginario llamado Cosmópolis, una ciudad inundada de inmensos rascacielos donde abundan los colores chillones y los avisos publicitarios. En esta aparente utopía, el deporte por excelencia es el automovilismo y cuenta con tantos adeptos que convierte a las a las carreras en los programas más vistos del mundo.

Meteoro, uno de los pocos pilotos independientes de la Liga Mundial de Carreras, descubre que todos los eventos están arreglados por las grandes corporaciones que dominan ese deporte. Decidido a cambiar las cosas, el joven piloto se alía con el Corredor Enmascarado para exponer este fraude aunque ello suponga arriesgar su vida cada segundo que permanezca en la pista. En el medio se las verán con asesinos de poca monta, sigilosos ninjas y pilotos con pocos escrúpulos que sólo quieren ganar las carreras a cualquier precio.

El traspaso de la pantalla chica a la grande es impecable tanto en el plano técnico como en el conceptual. Es una película de Meteoro con todos los ingredientes que contiene el animé de los ´60 potenciados por la tecnología del Siglo XXI. Las carreras provocan un vértigo inimaginable en el espectador al punto de mantener la atención acaparada de principio a fin en unas pistas diseñadas a partir de recorridos de skaters.

Las caracterizaciones de los personajes no podían ser más acertadas. Cada actor (algunos de ellos fanáticos del animé) interpreta su parte a la perfección y en este punto se destacan Paulie Litt, Willie y Kenzie, quienes interpretan a Chispita y Chito respectivamente. Cabe destacar la vuelta de tuerca dada por los guionistas sobre el papel del corredor enmascarado, que mantiene el foco sobre el personaje y lleva a muchos a preguntarse quién es realmente el hombre tras la máscara.

Un film muy recomendable, al que en su momento no le fue bien en la taquilla y dio enormes pérdidas a sus productores.

(Muy pronto, la quinta parte)