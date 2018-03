Meteoro (parte 5)

Los Comics

Además del manga original, Meteoro también tuvo aventuras impresas en otros países. En 1975, Editorial Abril lanza el n° 1 de Las Aventuras de Meteoro, una revista que incluía notas de todo tipo y por supuesto historietas de Meteoro de manufactura nacional, algunas de ellas sumamente fieles al estilo del dibujo original. La revista, que duró cincuenta números, amplió libremente la galería de personajes con el tío Pow y el abuelo Centella (también afectos a los “fierros”) y llegó a incluir la presencia de figuras de la talla de Carlos “Lole” Reutemann en su faceta de corredor. También se crearon dos secciones humorísticas protagonizadas por Chispita y Chito, y por Trixy.

Paralelamente, la editorial MO.PA.SA. publica también durante la década del ´70 la revista Chispita con las andanzas del mocoso y su monito pero la calidad de la isma dejaba mucho que desear.

En 1985, la editorial Now Comics adquiere las licencias para publicar comics basados en series y películas como El Avispón Verde, Terminator y una docena de personajes famosos entre los que se encuentra por supuesto Meteoro. Tras una pequeña aparición en la revista Dai Kamikaze!, el piloto obtiene su propio título cuya publicación se prolonga entre Junio de 1987 y Noviembre de 1990 totalizando 38 números más tres especiales (uno de ellos en 3D) escritos todos ellos por Lamar Waldron y Diane Piron y dibujados por Joe Phillips, Norm Dwyer y Martin King. La serie comienza respetando tramas de la serie original pero luego naufraga, al igual que ocurrió con el manga, en plots que dejan de lado el ámbito deportivo en pos del melodrama.

El que sale mejor parado es el Corredor Enmascarado que tras un especial editado en 1988 consigue una serie que llega a durar once números. Now reincide con el personaje editando una segunda tanda de diez números entre septiembre de 1989 y junio de 1990 escritos por Chuck Dixon con dibujos de Todd Fox entintados por el argentino Enrique Villagrán.

Now también editó entre 1988 y 1989 los mangas originales de Tatsuo Yoshida en dos tomos bajo el título de Speed Racer Classics que al día de la fecha son prácticamente imposibles de rastrear.

Now vuelve a la carga en 1992 primero con una miniserie de nombre Speed Racer, más en el estilo grim ´n gritty (que en el del manga original; y más tarde edita junto a Eternity Comics un team up de cuatro números con Ninja High School, el amerimanga de Ben Dunn.

Ya en 1994, Now aprovecha el lanzamiento del animé The New Adventures of Speed Racer y lanza una nueva serie de tan sólo once episodios escritos por Steve Sullivan y dibujados por Oscar González Loyo. En un estertor final, Now también publica en ese año las dos partes de Speed Racer: Return to the GRX escrita por Lamar Waldron con dibujos de George Broker.

En 1999, Wildstorm (el sello editorial de Jim Lee) edita la miniserie Speed Racer escrita y dibujada por Tommy Yune (uno de los cerebros detrás del revival de Robotech) quien con su estilo de dibujo recaptura la magia de la serie original al tiempo que actualiza los diseños de los personajes y los autos. El éxito de esta miniserie derivó en otra dedicada al Racer X, dibujada por Jo Chen, y en una fiebre de licencias comiqueras de series animadas de antaño que incluyeron a Transformers, Robotech y Thundercats y G.I. Joe entre otros.

La última novedad es el lanzamiento por parte de la editorial IDW de una miniserie de cuatro ejemplares intitulada Speed Racer: Chronicles of the Racer. La misma no merecería siquiera mención por el sólo hecho de introducir en la historia del personaje toda una dinastía, procedente de tiempos inmemoriales, de corredores de todo tipo. Papá Meteoro le cuenta a su hijo que todos los antepasados de la familia fueron grandes corredores y gracias a eso la serie propone un viaje al pasado visitando la antigua Roma, la Edad Media, la de la piratería y el Lejano Oeste. Si bien es cierto que Meteoro no es un canto a la seriedad, tampoco se podría permitir tomarse tan a la ligera su historia como lo hace el guionista Arie Kaplan y los dibujantes Robbie Musso y Germán Torres.

Pero no todo son pálidas ya que IDW también tiene en carpeta reeditar las miniserie de Wildstorm como Speed Racer/ Racer X: The Origins Collection y también todos los comics realizados por Now en cinco tomo recopilatorios.