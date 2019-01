Nuevos superhéroes argentinos

Un día cualquiera en la ciudad de Buenos Aires a comienzos de 2019: nos topamos en la calle con un afiche de la película de Capitana Marvel, discutimos con compañeros de trabajo sobre las bondades y defectos de la última de Aquaman, escuchamos al pasar, en el subte, un comentario sobre la próxima Shazam!, la página principal de YouTube nos recibe con el avance de Spider-Man: into the Spider-verse… Desde hace, más o menos, unos 15 años –y tal vez como nunca antes en la historia- los superhéroes se han vuelto parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas. Seamos o no aficionados a los personajes, entre los objetos cotidianos, las herramientas de la mesa de trabajo o la ropa para ir al gimnasio, se han colado el Mjolnir de Thor, el guantelete (¿alguna vez alguien usó esa palabra fuera de este contexto?) de Thanos o el anillo de Green Lantern. En definitiva, el género superheroico –aunque más no sea en su versión cinematográfica- ha cobrado una importancia fundamental dentro de la cultura popular y, lejos de extinguirse, parece muy poco propensa a abandonarla. La pregunta del millón es cómo repercute eso en los comics, el medio que los vio nacer, crecer y desarrollarse hace casi un siglo. Y, más aún, como se refleja en los fanas y los creadores en este rincón al sur del planeta. Con mejores o peores acercamientos al canon –cuando no directamente el plagio- y, principalmente, desde la parodia, los superhéroes criollos han tenido una presencia intermitente en nuestras páginas y pantallas; sin embargo, desde hace algunos años, una serie de publicaciones y proyectos editoriales están en la búsqueda de cambiarle la cara al género en nuestras pampas. ¿Alcanza como para hablar de un movimiento? Repasemos, primero, algunos de sus exponentes y veamos con qué nos encontramos.

¡A luchar por la justicia!

Hablábamos hace unos años de Tótem cómics (http://www.comiqueando.com.ar/notas/totem-comics/), el hermoso proyecto colectivo que capitanean Fernando Calvi y Quique Alcatena, y que sigue en la actualidad a toda máquina y con nuevas incorporaciones: Patricio Olivier con Los Potenciales, un multitudinario grupo de superhéroes estilizados y rebosantes de color, con historias que homenajean a varios clásicos del género y hacen pie con fuerza en la temática LGTB+; Paula Andrade firma Amnistía, la historia de una joven heroína que va a aprendiendo sobre la marcha los altos y bajos de tener superpoderes; y, desde el Uruguay, Fiorella Santana nos trae Mayet, un relato que abreva en distintas mitologías y en el que una Diosa de la Justicia decide abandonar su plano para utilizar sus poderes en el mundo de los humanos. Además, Luciano Vecchio y Lea Caballero siguen con sus historias (Sereno y Ragnar of Myth, respectivamente), Calvi suma a la misteriosa figura de Sombre (mientras sigue su exploración del género en los dos números de Ser Súper, editados por Szama ediciones) y Dr. Paradox, el fantástico personaje creado por Alcatena, llega a su primera recopilación en libro, editada recientemente por Comiks Debris.

Otro proyecto de webcomics con fuerte presencia superheroica es el de StoneBot, comandado por Matías Timarchi. Entre sus exponentes encontramos a Rancat –a quien los memoriosos recordarán de las páginas de Bastión comics-, con guiones de Matts y dibujos de la dupla Germán Erramouspe/ Sergio Monjes, y Machine girl, una cyborg luchadora también con guion de Matts y dibujos de Monjes. Entre su catálogo, StoneBot reúne parte de la producción de Salvador Sanz y Mauro Mantella, y allí encontramos su trabajo más reciente, Monarch, con dibujos de Martín Túnica. La historia –probablemente una de las más ambiciosas del creador de El Hombre Primordial– nos muestra una compleja trama futurista, de sexo, conspiraciones y realidad virtual, en donde proliferan los superhéroes con devastaciones psicológicas, supeditados a una corrupta élite política. Sin dudas, uno de los exponentes del género más interesantes de los últimos tiempos y lectura obligada para los seguidores de Mantella.

Por fuera del ciberespacio uno de los proyectos que más fuerte apuesta por el género es el de Capitán Barato. Creado –e incluso encarnado en algunas convenciones- por el rosarino Daniel Müller, este personaje surgió durante la convención Crack Bang Boom de 2015, con un comic-book (una rareza en el panorama argentino actual) de distribución gratuita. Allí se presenta el origen del personaje, un cruzado a favor de los precios bajos que obtiene poderes luego de robarse la peluca de Stan Lee, y lo que en un principio arranca en tono de comedia –como vimos en las tiras publicadas aquí mismo en Comiqueando– paulatinamente vira hacia una aventura superheroica con todos sus ingredientes. En los siguientes números se presentan otros superhéroes (Alto Voltaje, Miss Capi, Guaraní, Nómada) que se enfrentarán a un villano conocido como Demoledor y terminarán por conformar el supergrupo Libertadores.

El año pasado se publica, ya en formato libro, Proyecto Tifón Vol.1, en el que regresan varios personajes de este universo (el Capitán, Alto Voltaje y Miss Capi) para hacerle frente a la amenaza del título. En las primeras historias participa Lea Caballero (co-creador del personaje) en guiones y dibujos, secundado por el guionista Pedro Pasquale y los dibujantes Kristian Rossi y Pablo Ayala. El nº1 de Libertadores aparece firmado por Fede Sartori en guión, y Germán Erramouspe, Andrés Ponce y Juan Frigeri en dibujos, mientras que en Proyecto Tifón se suma al team el uruguayo Rodolfo Santullo, junto a Rossi y Ayala en la faz gráfica. Pero las aspiraciones de Müller no parecen conformarse solo con el comic porque ya hay en marcha un proyecto de serie web del Capitán, presentado con un breve teaser el año pasado.

Otra de las editoriales que sorprendió en los últimos años con una propuesta atractiva es Libera la Bestia. La primera de sus publicaciones, Iceberg, con la historia de Bruno y su tragedia, atrapado en un oceanario, es el puntapié inicial para este universo superheroico. Continúa en el primer volumen de Manta, que desarrolla a uno de los personajes que vimos en Iceberg y sienta las bases para lo que vendrá después (ya están anunciados los tomos 2 y 3). Ambos libros están escritos Jonathan Crenovich y Martín Mazzeo, con dibujos de Alesio Rossino (Iceberg) y el tándem Cristian Cassani, Daniel Mendoza e Ignacio Lázaro (Manta).

Por otro lado, los cordobeses del colectivo Buen Gusto vienen publicando desde 2017 varios relatos breves que conforman el universo de Birdman. La historia principal, creada por Nicolás “el Negro” Viglietti y Ziul Mitomante, nos cuenta de un grupo de personas víctimas de una suerte de agujero negro en el cielo que les irradió una serie de extraños poderes. Lejos de ser beneficiosos para sus vidas, la gran mayoría sufrió mutaciones de todo tipo y color (como la del protagonista, que un día se despierta con cabeza de gallina) y cargan con ese padecimiento sin una solución a la vista. Solo unos pocos obtuvieron superpoderes, y son recultados para trabajar para el gobierno. Lo interesante de la propuesta es que, por sus características, permite abrir el juego a una gran variedad de historias; es así como se publican unos cuantos spin-offs, con diferentes personajes, en los que participan autores como Calvi, Nicolás Lepka, Juan Bertazzi y Hernán González, entre otros.

Vale la pena mencionar, para cerrar, el trabajo de Franco Viglino en Jellykid, publicado por Purple Books, el sello dirigido por Lea Caballero y Leo Scarano. En los -hasta el momento- dos tomos que recopilan las aventuras de este extraño superhéroe con poderes de aguaviva, Viglino llama la atención con un dibujo y una narrativa muy sólidos (sobre todo si pensamos que es su ópera prima), e historias que, aunque sencillas y con poco margen para las sorpresas, tienen mucho potencial para explotar en futuras entregas, sobre todo entre lectores más jóvenes.

El gen argentino

La enumeración anterior está lejos de ser exhaustiva y seguramente –abrimos el paraguas de antemano y pedimos las disculpas del caso- faltarán algunos proyectos, fanzines o publicaciones puntuales que se metan con el género. Pero sí es una muestra representativa para profundizar en el estado actual del comic de superhéroes y reflexionar sobre algunos de sus puntos en común.

Desde el vamos, queda en evidencia el gradual alejamiento del tono irónico, e incluso de cierta exploración sobre los tópicos del género que se planteaban anteriores paladines (Cazador y Sónoman serían los ejemplos más representativos), en pos de una mayor búsqueda del realismo y de enfatizar los valores tradicionales que debería representar un superhéroe. Por supuesto hay excepciones, que en algunos casos denotan la carga afectiva que tienen los personajes, la tradición del género y hasta el placer de su lectura (Ser Súper, de Calvi, o el Dr. Paradox, de Alcatena llevan bien alto ese estandarte), pero en general, las historias están inscriptas dentro de los cánones clásicos de narración.

Es notable también la presencia de la idea de continuidad, de universo compartido y de unión entre los héroes (¿el “héroe colectivo” de Oesterheld?), que se evidencia casi desde comienzo mismo de cada uno de estos proyectos. Y también el carácter más bien universalista de la mayoría de los títulos, con historias que podrían ocurrir en cualquier gran capital del mundo, sin referencias puntuales a la actualidad o la vida cotidiana de los argentinos.

¿Se vendrán los team-ups, los crossovers entre superhéroes de distintas editoriales? Habrán notado que varios autores se repiten, aunque es probable que aún falte tiempo para eso. Por lo pronto, ahora mismo tenemos los primeros pasos de una movida que, a fuerza de talento y personajes atractivos, tiene todo para crecer, afianzarse y seguir generando héroes con ADN 100% argentino. En estos días, en los que cada vez es más difícil encontrarlos de carne y hueso, en el mundo real, sin duda los vamos a necesitar.