Oesterheld en Columba (parte 2)

Para detallar las obras de Héctor G. Oesterheld en su segundo período en Columba, voy a dividirlas en tres grupos: a) los personajes creados por él; b) los personajes creados por otro que gracias a él cobran relevancia y un vuelo nunca antes (ni después) alcanzado; y c) los unitarios, dentro de un cuadro sintético.

Cuando hago referencia a Primer Capítulo, me refiero al primero escrito por Oesterheld, al igual que cuando cito la extensión de la serie, me refiero a cuántos capítulos escribió él, sin importar cuántos se hicieron antes o cuántos después. De igual modo, cuando me refiero a los dibujantes, sólo considero los episodios que nos atañen

a) Personajes Inventados

Roland, el Corsario: El joven Gaspar, justo antes de encauzarse en una vida ordenada de estudios, visita a su primo Roland , quien bajo el padrinazgo del navegante aventurero Neville, se ha convertido en un hábil timonel y conoce de memoria todo el Caribe. Los acontecimientos llevan a Roland a tomar un bergantín y Gaspar se une a la tripulación tras la muerte del tío Neville. Ellos dos, junto a un grupo de piratas surcarán los mares a bordo del Caimán Negro, encontrando aventuras y muertes por doquier.

El joven Gaspar, justo antes de encauzarse en una vida ordenada de estudios, visita a su primo , quien bajo el padrinazgo del navegante aventurero Neville, se ha convertido en un hábil timonel y conoce de memoria todo el Caribe. Los acontecimientos llevan a a tomar un bergantín y Gaspar se une a la tripulación tras la muerte del tío Neville. Ellos dos, junto a un grupo de piratas surcarán los mares a bordo del Caimán Negro, encontrando aventuras y muertes por doquier. Nombre original: “Gan de la Martinica”. Primer Capítulo: El Caimán Negro (25/4/72). Publicado en: Fantasía Anual 13 (1/73). Extensión: 63 episodios. Dibujantes: José Luis García López (1-27), David Mangiarotti (28-55 y 61-62), Javier Andrada (56-60) y Enrique Roura (63).

Killroy: En este western el protagonista es un cowboy honrado que no gusta de lujos y se hace amigo de un navajo de nombre Numokh y un trampero llamado Reno. Sus aventuras empiezan en el pueblito de Flecha Town donde a pedido del pueblo se quedan para ayudar y se convierten en los segundos del sheriff van Dyck. Por como vienen los títulos –y la onda general de esta etapa de HGO-, especulo que tanto el indio como el trampero deben haber muerto para salvar a Killroy en algún episodio.

En este western el protagonista es un cowboy honrado que no gusta de lujos y se hace amigo de un navajo de nombre Numokh y un trampero llamado Reno. Sus aventuras empiezan en el pueblito de Flecha Town donde a pedido del pueblo se quedan para ayudar y se convierten en los segundos del sheriff van Dyck. Por como vienen los títulos –y la onda general de esta etapa de HGO-, especulo que tanto el indio como el trampero deben haber muerto para salvar a en algún episodio. Primer Capítulo: Los Senderos de Manitú (24/5/72). Publicado en: El Tony Anual 11 (1/73). Extensión: 53 episodios. Dibujantes: Carlos Vogt (1-3, 5-19, 22 y 32), Francisco Pascual (4, 27, 31, 33-39 y 41-53), Horacio Merel (20-21, 23-26 y 28-30) y Barrera (40).

Brigada Madeleine: Durante la Segunda Guerra Mundial, adentrados en las líneas enemigas en el desierto nor-africano, un pelotón de valientes defiende su posición a costa de sus vidas. En el primer episodio cae uno de ellos y pide antes de morir que alguno le escriba a su amada Madeleine; todo el regimiento empieza a mandarle cartas y reciben el apodo de “ Brigada Madeleine ”. Los principales personajes son el sargento Pierre “Firpo” Mannier, el “Gran Massu”, “Marsella”, Pernod, “Esqueleto”, Raimu, el teniente Leroux y otros, aunque en este clima bélico de resistencia desesperada, tarde o temprano, casi todos son boleta.

Durante la Segunda Guerra Mundial, adentrados en las líneas enemigas en el desierto nor-africano, un pelotón de valientes defiende su posición a costa de sus vidas. En el primer episodio cae uno de ellos y pide antes de morir que alguno le escriba a su amada Madeleine; todo el regimiento empieza a mandarle cartas y reciben el apodo de “ ”. Los principales personajes son el sargento Pierre “Firpo” Mannier, el “Gran Massu”, “Marsella”, Pernod, “Esqueleto”, Raimu, el teniente Leroux y otros, aunque en este clima bélico de resistencia desesperada, tarde o temprano, casi todos son boleta. Primer Capítulo: Morir Así (18/4/74). Publicado en: El Tony nº342 (9/74). Extensión: 35 episodios. Dibujantes: Enrique Villagrán (1-24, 27 con Zaffino), Miguel Angel Verón (25-26, 28-35).



Haakon: El doctor Erik Stig cuida a los heridos en un dojo de kung-fu y a la vez estudia aikido a pesar de sus casi cincuenta años. Su ayudante Dennis es un joven experto casi cinturón negro y ambos se ven envueltos en la recuperación de una momia en el Himalaya: Haakon . Hace más de mil años, un vikingo llegó caminando a esa zona, estudió todas las técnicas de combate y filosofía oriental y “murió”. La momia de Haakon despierta en la plenitud de su vida, en perfecto estado, cuando unos asesinos tratan de destruirlo y Dennis se interpone y cae muerto. Ahora Erik y Haakon tratan de destruir a la organización del temible Kresus y se involucran en aventuras de espías y asesinatos, con las artes marciales como únicas armas.

El doctor Erik Stig cuida a los heridos en un dojo de kung-fu y a la vez estudia aikido a pesar de sus casi cincuenta años. Su ayudante Dennis es un joven experto casi cinturón negro y ambos se ven envueltos en la recuperación de una momia en el Himalaya: . Hace más de mil años, un vikingo llegó caminando a esa zona, estudió todas las técnicas de combate y filosofía oriental y “murió”. La momia de despierta en la plenitud de su vida, en perfecto estado, cuando unos asesinos tratan de destruirlo y Dennis se interpone y cae muerto. Ahora Erik y tratan de destruir a la organización del temible Kresus y se involucran en aventuras de espías y asesinatos, con las artes marciales como únicas armas. Primer Capítulo: El precio de la victoria. (9/8/74). Título Original: “El Hombre del Kung-Fu”.Publicado en: El Tony nº 345 (11/74). Extensión: 25 episodios. Dibujantes: Lito Fernández (1-2, 10-23), José Massarolli (3-7,9, 24-25).

Caballeros del Desierto: Nuevamente las historias se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial en el desierto africano, pero esta vez los protagonistas son los alemanes de la división blindada a cargo del general Rommel. Los ingleses son el enemigo y los nazis los protagonistas, con el mismísimo Erwin Rommel, Wilfred von Horn, su ayudante que narra las aventuras, y otros miembros del Afrika Corps, que, a bordo de sus tanques Panzer, van muriendo episodio tras episodio.

Nuevamente las historias se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial en el desierto africano, pero esta vez los protagonistas son los alemanes de la división blindada a cargo del general Rommel. Los ingleses son el enemigo y los nazis los protagonistas, con el mismísimo Erwin Rommel, Wilfred von Horn, su ayudante que narra las aventuras, y otros miembros del Afrika Corps, que, a bordo de sus tanques Panzer, van muriendo episodio tras episodio. Nombre original: “Hidalgos”. Primer Capítulo: Hidalgos de los Panzer (16/6/75). Publicado en: Fantasía Súper Color nº 1 (10/75). Extensión: 12 episodios. Dibujante: Carlos Meyer (1-12).

Vikings: De muy pequeño, Corval es educado en un convento y a los 18 años sale y descubre que su padre era un verdugo. Él ha estudiado latín, griego, astronomía, medicina, sabe hacer artesanías, es excelente herrero, gran músico y ferviente creyente en dios. Su regreso a palacio coincide con un ataque vikingo en donde muere su padre y un nuevo Señor le ofrece a él el cargo vacante. Horrorizado, deja libre a los vikingos capturados y es acusado de traidor. Los mismos vikingos liderados por Tromsö lo rescatan y se lo llevan a vivir aventuras como pirata de los mares. Corval tratará de llevar a los vikingos por una senda lejana a los saqueos y el crimen, se hará de una familia, pero la guerra y la muerte estarán siempre cerca.

De muy pequeño, Corval es educado en un convento y a los 18 años sale y descubre que su padre era un verdugo. Él ha estudiado latín, griego, astronomía, medicina, sabe hacer artesanías, es excelente herrero, gran músico y ferviente creyente en dios. Su regreso a palacio coincide con un ataque vikingo en donde muere su padre y un nuevo Señor le ofrece a él el cargo vacante. Horrorizado, deja libre a los vikingos capturados y es acusado de traidor. Los mismos vikingos liderados por Tromsö lo rescatan y se lo llevan a vivir aventuras como pirata de los mares. Corval tratará de llevar a los vikingos por una senda lejana a los saqueos y el crimen, se hará de una familia, pero la guerra y la muerte estarán siempre cerca. Nombre original: “Corval”. Primer Capítulo: La muerte viene del mar (25/8/75). Publicado en: El Tony Súper Color nº1 (12/75). Extensión: 10 episodios. Dibujantes: Alberto Saichann (1-7, 9-10 con Uzal), Gianni Dalfiume (8).

b) Personajes Adoptados

Kabul de Bengala: A grandes rasgos es un Nippur de Lagash haciendo otro recorrido, y al igual que él, sin otra motivación que el viajar y meterse en problemas. A lo largo de su etapa, Oesterheld le daría a Kabul diversos acompañantes, pero así como aparecían, a los pocos episodios se iban… generalmente al más allá.

A grandes rasgos es un haciendo otro recorrido, y al igual que él, sin otra motivación que el viajar y meterse en problemas. A lo largo de su etapa, Oesterheld le daría a diversos acompañantes, pero así como aparecían, a los pocos episodios se iban… generalmente al más allá. Creado por: Jorge Morhain (1971). Dibujado originalmente por: Horacio Altuna. Primer Capítulo: La serpiente y la alondra (episodio 21, del 29/2/72). Publicado en: Fantasía nº 194 (Mayo 72). Extensión: 75 episodios. Principales Dibujantes: Altuna y Saichann.

Argón, el justiciero: Otro símil de Nippur , esta vez oriundo de Macedonia y ubicado más que nada territorio heleno y aledaños. Desde su primer episodio, Oesterheld le agrega un compañero inseparable, un ladrón mal llevado de nombre Karfás, que, extrañamente, llegará vivo a su último episodio. Cabe remarcar al narrador omnisciente, que le va relatando al mismo Argón , en presente, en un giro narrativo inusual y extraordinario.

Otro símil de , esta vez oriundo de Macedonia y ubicado más que nada territorio heleno y aledaños. Desde su primer episodio, Oesterheld le agrega un compañero inseparable, un ladrón mal llevado de nombre Karfás, que, extrañamente, llegará vivo a su último episodio. Cabe remarcar al narrador omnisciente, que le va relatando al mismo , en presente, en un giro narrativo inusual y extraordinario. Creado por: Jorge C. Morhain (1971). Dibujado originalmente por: Sergio Mulko. Nombre original: “Argón el Temible”. Primer Capítulo: Los dedos torpes de los dioses (episodio 18, del 27/11/72). Publicado en: El Tony nº311 (Julio 73). Extensión: 60 episodios. Principales Dibujantes: Enrique Villagrán y Miguel Castro Rodríguez.

3 x la Ley: Willy Ferraro es el jefe de Investigation Service, una agencia de detectives muy cara, para casos de extremo peligro. Sus ayudantas son la rubia pecosa Patty y la morocha Lizzy, con quien él tiene un romance platónico. Las aventuras siempre involucran muertes, disparos, y peligros, pero los protagonistas se las arreglan para resolver los casos y salir ilesos y –a veces- sonrientes.

Willy Ferraro es el jefe de Investigation Service, una agencia de detectives muy cara, para casos de extremo peligro. Sus ayudantas son la rubia pecosa Patty y la morocha Lizzy, con quien él tiene un romance platónico. Las aventuras siempre involucran muertes, disparos, y peligros, pero los protagonistas se las arreglan para resolver los casos y salir ilesos y –a veces- sonrientes. Creado por: Armando Fernández (1971). Nombre original: “W.P.L.I.S.” Dibujado originalmente por: Rubén Marchionne. Primer Capítulo: La rueda del tormento (episodio 24 del 23/4/73). Publicado en: Fantasía nº 235 (Enero 74). Extensión: 43 episodios. Principal Dibujante: Marchionne.

c) Unitarios (en orden de entrega)