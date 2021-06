C orría el año 1989, y CLAMP era un grupo de 12 chicas hasta el momento desconocido. Ni en sus sueños más locos se imaginaban que estaban a punto de convertirse en uno de los grupos de mangakas más famoso a nivel mundial. Tras serializar su primera obra en las páginas de la antología shojo Wing, estas muchachas darían el paso inicial hacia la consagración, para arrasar en el mercado, y generar éxito tras éxito. Así es como comienza un manga titulado RG Veda, una historia de épica y religión de diez tomos publicados en un lapso de 7 años y titulado así por el Rigveda, uno de los cuatro antiguos textos (vedas) que sirve como base para el hinduismo.

EL JUEGO DE LOS DIOSES

RG Veda nos sitúa en un mundo donde existen un cielo y una tierra, protegidos cada cual por distintos dioses, comandantes o servidores, y por sobre todo ellos un Emperador celestial. En pocas palabras, la premisa inicial de la obra es que hay cientos de personajes poderosos. Uno de estos es Ashura, el dios de la guerra, encargado de mantener la paz en el cielo. En un giro shakesperiano, su esposa se alía con el dios del trueno para asesinarlo y así entre ambos tomar control total del mundo, instaurando un reinado de terror.

Las cosas no son tan sencillas para los nuevos gobernantes ya que existe una profecía que -algo resumida- dice que seis estrellas caerán en este plano y se juntarán bajo el mandato del único sobreviviente de un clan para destruir el cielo. Por supuesto que este clan es de los Ashura, y serán 300 años después de los eventos recién narrados cuando Ashura, el hijo de Ashura (no sé cuántas veces más voy a decir Ashura en esta nota) despierte para comenzar a agrupar a las estrellas y desbaratar los planes de su madre, cargándose al cielo entero con tal fin.

MITOS Y LEYENDAS

A medida que avanza la historia, iremos conociendo a una infinidad variopinta de personajes importantísimos para la trama, entre ellos las cinco estrellas restantes (Ashura es una de las 6 estrellas). Pero quién a mí gusto más sobresalta será Kujaku, un ser indefinido con personalidad ambigua. Este tipo de personajes abunda en la obra de CLAMP, y como suele suceder, siempre terminan cumpliendo un rol clave en algún momento de la serie. En cierta medida es la forma en que las autoras tienen de mostrar que no todo es blanco o negro, y a la vez jugar un poco con la sexualidad de sus personajes. Un recurso sencillo pero efectivo a los fines de la obra.

Es interesante remarcar que muchas de las cosas que vemos en esta obra serán reutilizadas en el futuro transformándose en artilugios cuasi cotidianos para las CLAMP. Uno de ellos es el uso de armas exageradamente poderosas como la mítica Shurato (la espada de Ashura), que prácticamente es capaz de partir la Tierra al medio, y es una clara antecesora de la Shinken que se ve en el exitoso y nunca finalizado X/1999.

A pesar de ser un manga extremadamente lineal, RG Veda cumple, con alguna que otra vuelta de tuerca en su trama y con un arte fabuloso (Mokona Apapa se luce con sus lápices). Hay un uso -y abuso- del splash-page, utilizado en general para enfatizar peleas, o para plasmar los hermosos escenarios y paisajes que ofrece este mundo ficticio.

Analizando objetivamente la obra, tener tantos personajes para introducir en tan poco tiempo era un alto riesgo para las autoras, pero al llegar al segundo tomo, la lectura es tan ágil que realmente cuesta parar. Una de las grandes fallas del manga es la tendencia a repetir la profecía durante toda la historia. Es posible que debido al largo tiempo que tomó su publicación original, las CLAMP decidían refrescarle la memoria a sus lectores pero aún así se hace cansador y hasta cierto punto tedioso, y genera la sospecha de que estaban robando páginas para llegar a tiempo con las entregas.

Más allá de ser un manga publicado en una antología shojo, la crueldad y la acción que tiene esta historia es sorprendente, y a pesar de que el final no está a la altura del resto de la historia (aunque no por eso sea malo), es una excelente ópera prima, y una gigante puerta de entrada a la obra de este grupo de japonesas.

Como era de esperar, el éxito llegaría rápido y ya en 1991 se lanzaría la primera -y única- adaptación animada de RG Veda, una serie de dos OVAs.

Para empezar, el primero de ellos cuenta con una animación decente para la época, unos diseños bastante bien respetados, adapta dos tomos del manga (no los primeros dos, cabe aclarar), y a pesar de tener ligeras diferencias, la esencia es la misma; en ningún momento se ve a un personaje fuera de tono, lo cual no lo hace placentero pero lo hace pasatista. Recordemos que para ese año, la serie apenas llevaba 2 años siendo publicada y solo contaba con 3 tomos recopilatorios.

El segundo es un misterio absoluto. Se produce un año después, con otro estudio de animación y equipo creativo, los diseños varían constantemente en las escenas, los personajes deliran cualquier cosa, y la historia, se va por las ramas. Creo que lo único rescatable es que el final es tan malo, que al menos sirvió para marcar cancha a las CLAMP y decirles “por acá no es”. Todo lo que no tenía que pasar pasa, y la serie termina siendo una telenovela en vez de un relato épico. Está de más decir que los OVAs cuentan con una autocensura, por lo cual si bien hay muertes, no veremos la crudeza del manga, y menos aún cualquier vestigio de sangre.

En pocas palabras, evítense la mala hora y pico que tuve viendo eso, y vayan directo al manga, que es una joyita.