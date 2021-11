Robin Wood: el homenaje (parte 2)

Andrés Accorsi: ¿Cómo ve al mercado del comic? ¿Para dónde le parece que va la cosa?

Robin Wood: Creo que en los últimos años la historieta ha crecido y se ha diversificado. Yo ahora hago mi trabajo masivo, pero al mismo tiempo puedo darme lujos, como cuando hice con Alberto Salinas la vida de Drácula, el verdadero príncipe de Valaquia, no el vampiro de Stoker. Ahora puedo hacer cosas como lo que estoy haciendo con Zanotto o lo que hago con Alcatena sobre leyendas irlandesas o la vida de Merlín. Ahora puedo dividir mi producción entre mi trabajo popular, masivo, y el trabajo al que yo llamo exquisito.

AA: ¿Por qué le parece que su obra no cuaja en Estados Unidos, que es un mercado tan grande para la historieta?

RW: Porque ellos tienen otro tipo de cultura historietística. La cultura historietística sudamericana y europea es muy diferente a la americana. En mi opinión, es superior. Hay una historieta mucho más evolucionada, mientras que la americana se basa simplemente en la producción masiva y en los superhéroes, en su mayor parte. Hay excepciones, pero la gran masa es eso. Es un trabajo hecho por grandes compañías, no hay un individuo. El individuo no existe. Son docenas de dibujantes y guionistas concentrados en un personaje.

AA: ¿Cómo ve a Japón como mercado para este tipo de cosas?

RW: Japón tiene una producción historietística monstruosa. Nunca podríamos competir con ellos. Primero porque tienen artistas muy buenos, tienen una producción colosal y es un mercado muy, muy cerrado. Aparte tienen una cultura diferente y un sistema de producción de historietas diferente. Es un mercado fantástico, pero precisamente por eso lo tienen dominado ellos. Tienen todo, ganan millones, los guionistas allá son gente muy rica. Está muy bien, pero es la ciudad prohibida. Ni los americanos pueden entrar ahí.

AA: Y el mercado argentino, ¿cómo lo ve?

RW: Acá hay un gran mercado, lo que pasa es que ha sido muy mal manejado. Este último giro de Columba ha sido, en mi opinión, un disparate total. Es algo que todavía no consigo entender cómo lo han hecho. Se puede ir agregando, cambiando, pero todo tiene que ser un proceso paulatino. No se puede cambiar todo de un día para el otro como hizo Columba. Además, han convertido a las revistas de Columba en algo más bien parecido a Fierro.

AA: ¿Le parece? Para mi se parecen mucho mas a Skorpio que a Fierro.

RW: O a la Skorpio, digamos…

AA: Pero convengamos en que hay una diferencia enorme entre Fierro y Skorpio.

RW: Mmm…si. Entonces digamos que se parece más a Skorpio. Y Skorpio es una revista de pequeña tirada. Y esto fue hecho un poco con el juicio de la Capital. El gran público de Columba no está en la Capital, sino en el Interior. Esa es la gran masa. Y el cambio es totalmente ilógico. Le pusieron muy buen papel, todo muy lindo, pero las revistas son muy caras. Siete dólares es caro hasta en Europa.

AA: Además, parece que la respuesta del público fue sumamente hostil.

RW: Totalmente hostil. Furiosa, directamente. Y las ventas bajaron espantosamente. El que compra la revista…es como si se sintiera estafado. Eso no es lo que ellos compraban. Compraron una cosa y, de un día para el otro, recibieron otra. Les dieron otro producto, que será todo lo bueno que quieras, pero no es el producto que ellos querían. Y por eso lo que yo critico es que se haya hecho un corte brutal de un día para el otro. Habría que ir filtrando el nuevo material, que es muy bueno, pero conservando las fuentes de popularidad y las fuentes de venta. Y no cerrar todo y largar todo el material nuevo, para el cual el público no estaba preparado…

AA: Yo tengo entendido, medio a partir de rumores, que Columba se decidió a hacer los cambios y a romper con el esquema tradicional en un intento por parar una baja en las ventas que se venía haciendo muy evidente en los últimos años…

RW: Los cambios materiales de las revistas eran necesarios. Necesitaban un cambio, una mejoría. Lo que no necesitaban era un cambio así, del 1000%. Necesitaban que la casa fuera repintada, arreglada, mejorada, etc. No necesitaban tirar la casa abajo y levantar otra. Eso es lo que se debió haber hecho, en mi modesta opinión. Cada cual maneja sus cosas, pero de una baja paulatina en las ventas, pasamos de repente a una hecatombe. Esa no es la idea. Esa no es la lógica.

AA: Cambiando de tema…¿sigue leyendo historietas?

RW: Si, si. Yo leo todo. Revistas, libros, historietas, la Biblia… no soy religioso pero me encanta leerla.

AA: ¿Qué guionistas más jóvenes que usted lo emocionan?

RW: Honestamente…ninguno. No. A mí, por ejemplo, me fascinaba Goscinny. Lucky Luke y Asterix me parecen obras maestras. Me gusta Hugo Pratt como guionista. Es un buen guionista. Me gusta Eleuteri Serpieri, que además es un dibujante genial.

AA: Como guionista…¿cómo se siente trabajando en un medio orientado mayoritariamente a lo visual?

RW: Bueno, yo fui dibujante. Lamentablemente fui un dibujante… correcto. No brillante, no muy bueno. Un dibujante mediocre. Yo quería ser dibujante de historietas. Hasta hoy en día, Presa, de Columba, sigue teniendo la única historieta que dibujé en mi vida, que me la rechazaron, pero él se la guardó. Y como dice él, hoy en día es un objeto de colección, así que se niega absolutamente a devolvérmela. Yo le mandé amenazas, de todo… pero no. Se la guardó. (risas) Es un amigo, Presa. Y… yo visualizo lo que escribo mientras los escribo. Creo que es uno de los secretos de mi resultado. Yo cuando escribo, estoy viendo en mi cabeza el cuadro dibujado. Y el que sigue y el que sigue. Estoy viéndolo rápidamente, a toda velocidad, ya dibujado. Así que para mí, es perfecto. Es como ir dibujando al mismo tiempo. Lo malo es que muchas veces ocurre también que esa visualización me hace sufrir después, cuando lo veo dibujado. Porque, claro, a lo mejor los resultados no están a la altura de mis expectativas.

AA: ¿Qué dibujantes no lo defraudaron nunca?

RW: Alcatena…con Zanotto recién empezamos, pero…Carlos Vogt…hay unos cuantos. Y no hablemos de defraudar. Hablemos de muchachos que han estado atrapados en una mecánica de trabajo que no les permitía hacer todo lo que podrían haber hecho. Por ahí tenían que hacer una historieta en una semana y entonces no se les puede pedir nada del otro mundo. No es una cuestión de defraudar.

AA: ¿Cuáles son sus dibujantes favoritos?

RW: En este momento, mis dibujantes favoritos son Zanotto, Alcatena, Carlitos Vogt, Lito Fernández, Alberto Salinas…

AA: Todos los tipos con los que trabaja…

RW: Si. Si no, no trabajaría con ellos.

AA: ¿No hay alguno que diga «Cómo me gusta este tipo, qué ganas de escribir una historia y que la dibuje él»?

RW: Si, si. Me gustaría tener a Hugo Pratt, a Serpieri, a Milo Manara… hay unos cuantos a los que les echaría mano con un garfio, si pudiera. Hay muchos. Pero ahí estamos en un nivel de artistas top y la mayor parte de ellos ya tienen su propio sistema y es raro que colaboren juntos, excepto en el caso de Manara y Pratt. Pero yo llego agarrar a uno de esos y lo encadeno al suelo y no lo dejo ir hasta que no me haya hecho un libro.

AA: Para ir terminando, cuénteme un poquito de qué se trata Starlight…

RW: Starlight es una saga de basureros del espacio. Los basureros son un lumpen, viven separados del resto de la Humanidad. Walker, el protagonista, acaba de salir de la cárcel. El mundo está regido por compañías comerciales, dado el fracaso de los políticos. Africa es un desierto. Hay planetas-prisión. La radiación de basura ha creado mutaciones y seres nuevos. Hay mundo-basural donde viven sólo niños, apartados del mundo adulto con el que están en guerra. Son muchos, muchos mundos paralelos.

AA: ¿Qué extensión le planea dar a la serie?

RW: Lo que vaya. Yo no planeo esas cosas. Lo largamos y vemos. Las sagas del Ulster tampoco tienen un límite, porque la historia de Cuchulain es infinita. Así que, vamos a ver. Por el momento, hacemos mini-sagas de tres capítulos. Y luego…luego veremos.

AA: ¿Sigue Martin Hell?

RW: Si, si. Ahora va a salir la revista Martin Hell y la revista Dago, también. 90 páginas cada una, con un sólo capítulo. Es el formato que ya probaron con Cybersix, que parece ser la nueva movida. Tengo la impresión de que este tipo de revistas es lo que va a traer el nuevo boom. Primero, porque para la editorial es muy comódo. En vez de estar peleando con siete u ocho historietas, con dibujantes que no entregan y demás, hay una revista, 90 páginas de un sólo personaje, que impresa en off-set blanco y negro, no es una revista cara. Y Dylan Dog vendió montañas, Cybersix creo que está vendiendo muy bien, así que, si estas revistas resultan, se va a acabar prácticamente el dibujante solitario y va a llegar el equipo. Creo que esa puede ser la próxima moda. Equipos de dibujantes trabajando con un personaje.