Robin Wood: la biografía

Hoy es cinco de Mayo y acabo de recibir el libro ROBIN WOOD Una Vida de Aventuras de Editorial El Ateneo. Todavía no se distribuyó en todos sus puntos de venta ni tuvo promoción alguna. No sé si va a ser un éxito o un fracaso. Tampoco me importa mucho. No lo escribí ni para hacerme rico ni famoso. Y digo “lo escribí”, pero la biografía aparece firmada por tres personas. Bueno, aprovecho este espacio que me ‘cede’ la Comiqueando para contar cómo fue el proceso de creación de este libro que me acompañó a lo largo de veinte años.

Todo empieza en el 2001, cuando arranco mi trabajo en Columba y encuentro el nombre Robin Wood por todos lados. Incluso una persona que entraba allí para ayudarme venía de parte de Robin: era Juan Felipe Gutiérrez, amigo del guionista desde su adolescencia. Con él empecé a charlar sobre Wood y su espectacular vida, hasta que un día de primavera me dice “Robin viene a Buenos Aires, ¿querés charlar con él?” y de ahí surge mi primer reportaje extenso donde el personaje de Robin Wood me fascinó. Salí convencido de que la vida de Robin merecía ser contada, que era más interesante que muchas de sus historietas. A cada persona que le contaba fragmentos de ese reportaje se interesaba por la vida del guionista y me instaba a escribir su biografía.

Recién 10 años después me dejo convencer por Leandro Paolini de llevar adelante este proyecto, y para ello arrancamos con ese reportaje como base. Fuimos tratando de armar una línea de tiempo, ubicando todo lo que Robin contara durante la entrevista, pero claro, nada es tan fácil. Había muchos huecos, contradicciones, datos confusos, entonces comencé a bucear en la web en busca de cuanto reportaje a Wood existiera. Incluso escaneé algunos, para convertirlos en un archivo enorme de Word. Pasaron muchos meses y nos seguían faltando piezas en el rompecabezas; enterado de que el guionista volvería a Buenos Aires, arreglé una entrevista con él. Yo trabajaba de webmaster de su sitio oficial y tenía un trato casi diario con Graciela Sténico, su mujer. Ella me contó que a Robin le había gustado mucho la biografía de Armando Bo y quería algo así. Sin dudarlo, rastreé el agotado libro hasta su mismísima autora, Denise Nagy, que con mucha buena onda me prestó un ejemplar, que aún conservo. Poco después, en un hotel céntrico, le pregunté a Robin todo lo que necesitaba saber para completar esos huecos. O eso creí. Volvimos a tratar de armar la línea temporal y seguían faltando piezas.

Wood estaba en Mar del Plata, invitado por Julio Nevelef para una gran muestra sobre la carrera del autor y cuando volvió y le pedí vernos para seguir charlando. Me dijo que no tenía tiempo, que hablara con Julio que lo había reporteado durante toda su estadía en la Feliz. Yo ya tenía una buena relación con Julio y lo llamé para preguntarle por ese material y me dice “ya lo estoy desgrabando para escribir una biografía sobre Robin; tengo un contacto en una editorial de Buenos Aires que está interesada”. Sin dudarlo, le comenté a Lea y decidimos que sería una boludez salir a competir entre dos biografías y aunamos esfuerzos con Julio. Me mandó todo lo que tenía desgrabado (un 80% de las charlas con el guionista) e incorporé todo eso a ‘nuestro’ corpus. Aunque no terminaba de cerrar del todo, junté un par de reportajes online más y pasamos a la siguiente fase. Dejé sólo las respuestas de las entrevistas, eliminé las repeticiones y Leandro imprimió ese Word. Ahí me aboqué a recortar cada repuesta y armar pilas de papelitos en el piso de acuerdo a la temática: infancia, adolescencia, Columba, mujeres, viajes, personajes, etcétera. Después eso lo pasé al archivo de texto, montando los párrafos de acuerdo a la selección previa, tratando de respetar la línea temporal que habíamos armado.

Ahí descubrí que toda la primera parte se podía narrar, era bastante lineal, dentro de todo, pero a partir de su consagración como guionista, era mucha opinión personal, muy interesante, pero muy difícil de ficcionalizar, de narrar, de llevar adelante como la vida de Armando Bo en el libro de Nagy y Rodrigo Fernández. Pero no podía quedar afuera. Ahí se me ocurrió que así como la vida de Robin tiene un antes y un después de su entrada a Columba, el libro podía tener dos partes muy claras y diferentes: una primera parte narrada como una historia con la familia, su niñez, adolescencia, primeros laburos, hasta llegar a Columba, y una segunda parte, armada directamente con las declaraciones de Wood sin procesar, textual. Y ahí de nuevo mandando partes del archivo para un lado y para el otro. Nos juntamos con Leandro para empezar a escribir la ficción mientras por otro lado yo armaba los grupos lógicos de declaraciones para la segunda parte.

Después de un arranque a dos manos bastante provechoso, yo seguí con la narración de partes de la vida de Robin y Leandro con otras. El tono de la narración lo marqué yo, y le corregí todo lo que entregó.

Terminé la narración de la primera parte, Tino, y la uní con la segunda, Robin, que ya estaba armada bajo los títulos conceptuales temáticos. Todo el ‘libro’ fue para Mar del Plata donde Julio metió mano para pulirlo, corregir algunos errores y meter algún título más en Robin, separando alguna sección demasiado heterogénea.

La biografía estaba lista y ahora queríamos que Robin Wood la autorizara para que tuviera más sustento que nuestra palabra. Envié el bloque de hojas a Encarnación y al toque Graciela me contó que les había encantado, que se rieron y lloraron. Robin tachó algún que otro párrafo, a veces palabras, pero agregó cosas para completar el libro. Teníamos el OK.

A todo esto, a mí me seguían haciendo ruido algunas cosas, había datos que se nos escapaban y desde hacía meses estaba tras la persona con la memoria más impresionante sobre la vida y obra de Robin: Johnny Gutiérrez. Y ahora aparecía y aceptaba charlar conmigo. El muy jugoso reportaje sobre la vida de Robin tenía información que podía sacudir nuestra biografía, que obligaba a una segunda lectura por parte de Wood y que- enemistado desde hacía unos años con Johnny,- ponía en riesgo la autorización para la obra. Sin más, guardé violín en bolsa, tomé unos pocos datos que coloreaban lo ya aprobado (algún nombre, detalles menores que no necesariamente sólo Juan Felipe me podría haber dado) y los agregué. El resto, quedó oculto hasta que lo saqué a la luz en los Reportajes Inéditos de mi otro libro, Periodismo de Aventuras.

Con el libro terminado Julio, me contactó con una editorial chica de Capital donde le publicaron otros libros suyos y eran amigos, y tras una presentación del material convenimos en firmar un contrato de publicación. Ya estaba todo listo para la edición de la biografía de Robin Wood. Pero con el triunfo de la derecha en 2015, vienen meses de incertidumbre económica y debacle cultural, a lo que la gente de la editorial reacciona cancelando el contrato. “Estamos por cerrar. Vamos a reeditar éxitos agotados para subsistir, pero no podemos arriesgarnos con nada. Disculpen”. Y los papeles firmados, a los upites.

Tiempo después estoy charlando con Andrés en un evento en el Palais de Glace y me dice: “¿Ves ese tipo alto, allá? Es Antonio Scuzzarella, el editor de Robin en Italia con la 001 Edizione”. Ni lerdo ni perezoso me fui a chamuyar al tano y le encantó la idea. A los pocos meses teníamos contratos firmados para la publicación en italiano de la biografía de un Robin Wood víctima de una enfermedad degenerativa neuronal. ¿Y qué pasó con el libro italiano? Bueno, nada. Scuzzarella no tuvo más que buenas intenciones y excusas, y si bien el contrato sigue vigente, veo muy difícil que se publique. Quizás ahora se envalentona con la edición local y “la traduttora” le termina el libro para poder editarlo allá. Pero en el interín, pasan meses, años, y yo ya daba el proyecto por muerto en ambas costas del Atlántico.

Durante el invierno de 2020- ya con la fuckin’ pandemia-, un día me escribe Leandro porque había seguido mandando la propuesta a editoriales y una le había respondido. Como tanto él como Julio viven en la Costa, a más de 400 kilómetros, me fui a la Editorial El Ateneo y les empecé a contar la vida de Robin. Con eso sólo bastó para que se interesaran por el proyecto y firmáramos nuevos contratos- que excluyen Italia. Ahí me pidieron que les enviara el libro completo y todas las fotos e ilustraciones que tuviera. Después vinieron demoras, después una idea de diseño, después una prueba de galera, después necesitaban más imágenes porque para imprenta las de menor tamaño no servían y hoy el libro está en la calle.

Con sus aciertos y sus errores, “Robin Wood- Una vida de Aventuras” es una obra a la que le metí mucho laburo hace mucho tiempo y ojalá les guste, no por mi trabajo sino por la fabulosa vida de un grande de la historieta mundial que merecía ser contada.