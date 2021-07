Savarese (parte 2)

En el barco que lo trae de Europa a América, el joven Savarese trabaja duro y es adoptado como mascota de la tripulación. Sin perder tiempo, demuestra por primera vez una habilidad que hasta ahora no había tenido ocasión de manifestar: su capacidad de aprendizaje; toma lecciones aceleradas de inglés y les saca mucho provecho.

Eternamente meado por los perros, el desembarco en América es poco auspicioso para Giovanni, que no tiene documentos y, para colmo de males, se topa con un empleado de inmigración altamente xenófobo. Providencialmente, tiene ocasión de salvarle la vida a un hombre muy poderoso, un obeso napolitano que, en agradecimiento, no sólo lo apadrina en su entrada a los USA, sino que le otorga la ciudadanía estadounidense (¡¿?!) y le da un nombre nuevo: John. Sin embargo, en el futuro ambos se arrepentirán de sus sendas buenas acciones: Savarese de haber evitado la muerte de Al Capone, y Al Capone de haber creado a John Savarese.

Son años difíciles los primeros de Johnny en América. Sobrevive como puede merced a empleos de poca monta: vende diarios, hace deliverys para una carnicería… Pero también son años de cierta estabilidad emocional, ya que es muy querido por casi toda la gente de la Little Italy newyorquina y, especialmente, por Mike O’Rourke, un legendario policía irlandés que le brinda su protección y que lo alienta para que siga progresando en sus estudios.

La tragedia se desata cuatro años después cuando la Mafia ordena el asesinato de O’Rourke. El episodio es sumamente traumático para el pobre John, quien debe nuevamente huir tras verter su primera sangre, la del asesino de su amigo.

Tras un tiempo en el exilio por el durísimo sur yanki, donde se topa inevitablemente con la Mafia en todas sus formas, Savarese retorna a New York desconsolado por su total inutilidad para cualquier actividad de importancia y con los ánimos por el suelo ante el avance incontenible de delincuentes de la misma laya de los que mataron a su familia y a tantos amigos. Son los turbulentos años de la Ley Volstead que prohibe la fabricación y venta de bebidas alcohólicas y que abre todo un nuevo campo de acción para la Mafia, indirectamente favorecida por ciudadanos comunes que se atienen a la omertá, al silencio, al no te metás.

Empleado en el almacén de un alemán que pretende casar al enclenque siciliano con su obesa hija, traba amistad con Carlo Cuccio, un policía encubierto que lo impulsa a dar el paso más importante de su vida: hacerse yuta.

En la Academia de Policías impresiona a algunos y asquea a otros. Es astuto, inteligentísimo, práctico, pero es también un pésimo tirador y su destreza física es lamentable. Sin embargo, su inquebrantable fuerza de voluntad le permite en poco tiempo salir a la calle con su flamante uniforme policial.

Poco a poco comienza a destacarse. Hace caso omiso a las iniciales burlas de sus pares, se sobrepone a su desastrosa vida privada -las minas no le dan ni la hora-, y asesta un buen par de terribles golpes a la Mafia. Su foto adorna los titulares de todos los diarios, y tal vez por eso no es rechazada su solicitud de ingreso al FBI, la Oficina Federal de Investigaciones que, a las órdenes del joven John Edgar Hoover, presenta guerra sin cuartel al crimen organizado.

Kevin Barrymore, mano derecha de Hoover, se interesa inmediatamente en John Savarese y en otro agente de origen itálico, Mario Turri, quien no tarda en convertirse en el mejor amigo de nuestro antihéroe. La pareja se complementa a la perfección y, por sus conocimientos de primera mano acerca de los métodos de los amici di l’amici, se convierte en pieza fundamental en la lucha contra la Mafia. Asesinos, secuestradores, vendedores de licor y drogas, todos comienzan a odiar y temer al «Dúo Italiano».

George y Kathryn Kelly, Frank Nash, Albert Anastasia, Bonnie y Clide, «Lucky» Luciano, Meyer Lansky, Joe Masseria, Salvatore Maranzano y un enorme etcétera, todos ilustres criminales, a su tiempo van a parar a la cárcel, al cementerio o simplemente ven naufragar sus negocios sucios gracias al impecable accionar de Savarese, más dado al laburo de inteligencia y de prevención que al de distribución de balazos. Sin ir más lejos, es el pequeño siciliano quien, con ayuda de Elliot Ness y sus «Intocables», mete tras las rejas a su viejo conocido e involuntario benefactor, Al Capone. Pero el napolitano no olvida y comienza a madurar su venganza dentro de Alcatraz.

Su éxito como agente estrella del FBI no es gratuito: lo paga con una vida privada lamentable para la que apenas tiene tiempo libre. Si bien nunca tuvo demasiada suerte en asuntos de polleras, todo se va al infierno cuando conoce a su despampanante vecinita danesa Anne-Mette Hojgard, altísimo yiro de los años ’30, soberbia calienta braguetas y dueña de una completísima colección de chongos cuyas filas Savarese rápidamente pasa a engrosar. Pero el petiso tiene algo -canta, oh Ricky Maravilla- y la pérfida europea termina enamorándose de él patas y todo. Se inicia así una relación enfermiza, con un John que bebe, fuma y labura más de la cuenta para intentar sacarse de la cabeza a su amada, y con Anne-Mett, confundida y furiosa consigo misma por haberse enamorado de tamaño perdedor, tratando de matar de celos al sentimental agente federal, quien debe presenciar el incesante desfile de machos que entran y salen de la casa de la blonda. La cosa empeora cuando llega a instalarse a casa de Anne-Mette su deliciosa primita, Ingeborg, otra beldad que también enloquece por el enano y entra en el círculo vicioso para convertirlo en un divertido triángulo amoroso. Matemática aplicada, que le dicen.

(el lunes, la útima entrega).