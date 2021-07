Savarese (parte 3)

Antes de que su cabeza estalle, Johnny Savarese debe encarar la misión de su vida cuando el FBI lo envía de viaje tras las huellas de un peligrosísimo asesino que cuenta con el apoyo de un viejo capo mafia. La persecución termina en Graziano, Sicilia, y viene a saberse que el protector del asesino no es otro que Don Fabio, el ejecutor de los Savarese. En un antológico tiroteo en unas pintorescas callecitas -John había llevado consigo a Mario Turri y un par más de durísimos federales-, el criminal y algunos de sus cómplices son abatidos. Pero el último de los Savarese decide no retornar a América; prefiere quedarse a meditar si es conveniente o no ejecutar vendetta en contra de Don Fabio. Cuando por fin asume que tal acción es indigna del hombre de bien en que se ha convertido, las circunstancias lo llevan a ser involucrado en una guerra mafiosa de sucesión que termina con Don Fabio siendo degollado ante sus ojos.

De vuelta en EEUU, dos acontecimientos -uno que conoce y otro que ignora- cambiarán su vida para siempre: Anne-Mette elige casarse con un veterano al que le sobran los billetes y Al Capone, desde la cárcel, ordena el asesinato de John Savarese. En el peor día de su vida, el siciliano -triste, solitario y final- presencia la boda de la mujer que ama al tiempo que los sicarios de Capone llenan de plomo a Mario Turri al confundirlo con Savarese.

Loco de furia, de pena y de culpa, John se contacta con gente del mafioso «Lucky» Luciano para que, a cambio de la cabeza del zar del crimen Salvatore Maranzano, se haga cargo de voletear a los autores materiales del asesinato de su amigo Mario.

Tras esto, el FBI licencia a Savarese y lo envía como alguacil a Lincoln, un pueblito perdido en Nuevo México. De muy mala gana, el tano acata la decisión de sus superiores y ocupa su nuevo cargo. A esta altura del partido se ha convertido en una piltrafa humana, un borracho desaseado y sin voluntad. Sin embargo, tras frustrar un robo al banco del pueblo y solucionar un par de problemas locales, inicia un lento proceso de resurrección moral.

Pasa el tiempo, el FBI lo olvida, Lincoln desaparece y Savarese no tiene otra que largarse a vagar nuevamente por el sur yanqui y el norte mexicano. Se emplea como changarín, como lavacopas, como minero; sobrevive. Y esto también representa para él una suerte de limpieza física y mental, porque cuando regresa a New York para reintegrarse al FBI ya ha abandonado el alcohol y el tabaco: es un hombre nuevo.

Estamos a fines de los ’30 y «El Siciliano Incorruptible» une fuerzas con otra leyenda de los federales, Sean Falcone, «El Irlandés Fantasma». Se admiran mutuamente y juntos trabajan a la perfección atormentando, especialmente, a los cada vez más populares traficantes de heroína.

Decidido a rehacer también su vida privada, John se casa con la fiel y paciente Ingeborg. Al principio, todo marcha inusualmente bien y hasta traen al mundo una hija, Alessandra, pero un Savarese plenamente feliz no es Savarese: Ingeborg se hace adicta a la morfina y su adicción la lleva a una larga agonía, al manicomio y, finalmente, a la muerte.

El siciliano tiene un callo en el alma; su viejo amor, Anne-Mette -que también ha conocido la impiedad de los años y la infelicidad- se pone las pilas y comienza a ayudarlo a criar a su huerfanita. Savarese ha descubierto que sólo es bueno para combatir al hampa, así que decide dedicarse exclusivamente a eso… y a esperar que una bala, una bomba en el coche o los años le pongan fin a sus desgraciados días.

Y eso es todo lo que sabemos de él.

CONTAME UNA HISTORIA

Savarese es una obra que, por su calidad, pide a gritos una reedición definitiva completa, seria y en blanco y negro. Mientras tanto, los lectores impacientes pueden intentar la titánica tarea de completar su colección rastreando las viejas D’Artagnan en las cuales la serie se publicó originalmente.

Reediciones parciales y de dudoso buen gusto existen a montones: en los números pares de la revista Nueva Aventura (suplemento columbero que salía en algunos diarios del interior), en la revista Nippur Magnum (entre 1994 y 2000 se reeditaron poco más de una centena de episodios, incluido un apócrifo número cinco, armado con pedazos del capítulo uno y del cuatro; joya bizarra), en la Colección Clásicos de Columba (se le dedicaron tres libros con diez episodios cada uno), en la revista PluSelección (reedición de los primeros episodios de la serie) y en los seis números del comic book Intervalo presenta Savarese (en blanco y negro, con portadas inéditas y un rotulado más potable que el original, nos volvemos a encontrar con los doce primeros episodios).

Tal vez la mejor edición que conoce esta historieta hasta la fecha sea la de la española Detective Story, una antología policial que, desde su primer número (Diciembre de 1989) albergó a Savarese, a Dick Tracy y a Harry Nash (otro producto columbero pero de Mazzitelli, Ottolini y Pedrazzini) en un formato amplio, en blanco y negro, con rotulado manual e impreso en un papel respetable. Lastimosamente, y al igual que las antes mencionadas, esta aventura editorial no funcionó y la colección se canceló al poco tiempo… Tampoco llegó a buen puerto la compilación en tomos de toda la obra que encaró en 2011 la editorial ítalo-hispánica 001 Ediciones: haciéndole honor a su nombre, sólo llegó a sacar a la venta el primero.

Ahora que lo pienso bien, ¿este tipo no será yeta?



(Se agradece la colaboración de Horacio Mors y Cacho Mandrafina)