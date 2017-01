Shokugeki no Soma

Hoy voy a escribir sobre otra obra popular en la actualidad. Un manga que tiene una trama bastante particular y extraña, pues la idea que nos plantea es sobre jóvenes estudiantes de cocina que resuelven cualquier conflicto que puedan llegar a tener con un duelo de cocina donde se demuestra quién es el mejor chef. Y claramente, los delirios japoneses van a entrar en acción.

Esta serie es titulada Shokugeki no Sōma (食戟のソーマ – Las guerras de comida de Sōma), también conocida como “Food Wars”. Con 197 episodios publicados a la fecha, el equipo creativo detrás de este shonen está conformado por Yūto Tsukuda (guión) y Shun Saeki (dibujo).

Serializada en la revista Shonen Jump, Shokugeki no Sōma nos cuenta la historia de Sōma Yukihira, un joven de 15 años que está por terminar la secundaria (recordemos que primero va la secundaria y después la preparatoria), y trabaja en un restaurant de barrio con su padre. Sōma tiene un gran talento para la cocina, y siempre se enfrenta a su padre en desafíos para ver quién es el mejor. Digamos simplemente que jamás le gana al padre, pero con su buen carácter, siempre intenta superarse y aprender cosas nuevas sobre la cocina, experimentando con los ingredientes y demás.

Para hacerlo breve, digamos que por cosas del destino, nuestro protagonista va a terminar yendo a la escuela más prestigiosa de cocina de Japón, la Academia Tōtsuki, famosa por su severidad y excelencia. Si te va mal, expulsado. Si no aprobás cierto examen, expulsado. Si no tenés futuro para ser de los mejores, expulsado. Con su personalidad confiada, simpática y despreocupada, nuestro encantador protagonista se va a hacer muchos amigos y enemigos por igual. O sea, la trama es básicamente ver a Sōma sobrevivir a su vida estudiantil y ver su camino en busca de volverse el mejor.

¿Te aburrí? ¿No te interesa la cocina? ¿Preferís buscarte una pareja que cocine por vos porque no tenés idea ni de cómo prender una hornalla? Tranquilo, además de hacerte salivar, este manga parece más de pelea que de otra cosa. ¿Cocina? Sí, tiene mucha cocina, pero los Shokugeki (guerras de comida) que utilizan los personajes para imponer su voluntad sobre otro, desafiar, humillar o simplemente competir, tienen niveles épicos de tensión, dignos de un shonen. Yo vivo el semana a semana de Shokugeki como uno de mis mangas de peleas favoritos.

Dejame retomar y contarte un poco más sobre detalles de la historia, y aspectos varios.

Empecemos por esa cosa loca que inventó este manga, llamado Foodgasm (Sí, un juego de palabras entre Food y orgasm, comida y orgasmo). Los Foodgasm entran en acción cuando los personajes prueban la excelente comida que preparan los personajes. ¿El protagonista hace un plato inventado de comida fusión japonesa-francesa, con carne de pato y salsa tonkatsu? El personaje que pruebe dicho platillo para evaluarlo, va a aflojarse de ropa, sentir un placer brutal, y sentirse transportado a otra realidad, donde la metáfora y la parodia entran en escena. Quizás veamos una persona disfrazada de pato golpeando al extasiado degustador, mientras se baña en una salsa agridulce y se siente en el paraíso. Sí. Eso es un Foodgasm.

¿Y las evaluaciones? Cuando los jueces tienen que evaluar entre los platillos de dos personajes, además de presenciar el Foodgasm, vamos a ver alguna parodia en otro plano para ilustrar la conclusión de los jueces, mientras el participante explica cómo usó los ingredientes y cómo logró ciertos sabores. Así, por ejemplo, podemos ver a los contrincantes caracterizados como personajes de JoJo no Kimyō na Bōken con sus respectivos Stands batallando (no, si no leyeron JoJo lo siento, van a tener que esperar a otra nota o googlear). Los niveles de cebamiento nerdístico que se pueden generar son altamente elevados.

Otro dato interesante para mencionar es el peso que tiene realmente la cocina en esta obra. Si de verdad les interesa cocinar, van a volverse locos. Ey, particularmente a mí me encanta, pero conozco gente horrenda que no sabe ni hacerse una hamburguesa vuelta y vuelta y sin embargo se sumerge y disfruta mucho la trama. La teoría y explicaciones detrás de los platos que cada personaje desarrolla tienen fundamentos. Las recetas son originales y también tienen coherencia. Y es que Yuki Morisaki, una famosa chef y figura del entretenimiento en Japón, sirve de consejera para esta obra. Mejor imposible. Hay canales de YouTube de fans intentando recrear las recetas, algunos con resultados maravillosos (sí, he visto algunas y quizás he probado otras tantas).

¿Y qué hay de los personajes? Tenemos todos los clichés posibles y cada uno con una especialidad distinta. Los hermanos Aldini son expertos en la cocina Italiana. Megumi es un alma noble que puede plasmar esa gentileza característica en sus platos. Ibusaki puede hacerte hasta zucaritas y dulce de leche ahumados. Erina es una chica prodigio cuya lengua puede reconocer cualquier gusto, incluso puede distinguir entre de decenas de tipos de sal. Hayama tiene un olfato privilegiado que le permite distinguir cualquier especia en un plato sin siquiera probarlo. La Academia Tōtsuki tiene un grupo de 10 estudiantes (La Elite Ten) que -dicho de forma simple- manejan la escuela en casi todo aspecto. Ser el número 1 implica ser el primer asiento en la Elite Ten. Digamos que nuestros protagonistas son caballeros de bronce y la Elite Ten son los caballeros dorados. Estoy dejando fuera a 20 personajes mínimo, pero se entiende el punto.

Y no conforme con esto, para seguir agregando interés a la trama… entre torneos, exámenes, vínculos de amistad, desafíos y peleas, vamos a ir viendo que la inscripción de Sōma en la academia quizás no fue algo tan surgido de la nada. Mucho más de la trama, sin entrar en spoilers groseros, no puedo contar.

El guión está muy bien llevado y mantiene un excelente balance entre el argumento, el ritmo rápido, el cebamiento generado en el lector y las explicaciones de los platos. Y el arte de Shun Saeki, conocido por hacer mangas Hentai (eróticos), cuadra perfecto. Claramente los foodgasm son lo suyo. Tiene un estilo dinámico, prolijo y bien cuidado. Pero cada vez más se va notando una documentación sobre utensilios, comidas, cuchillos, peces y preparados que realmente resulta admirable.

¿Te recomiendo Shokugeki?

Sin duda, es una de las series que sigo semanalmente y la paso bárbaro leyéndola. Dentro de lo más “mainstream”, digamos, está genial. Hay dos temporadas de animé que adaptan el manga y tampoco puedo dejar de recomendarlas. La animación es un medio que puede sacar a relucir muchísimas cosas que son más difíciles de expresar en viñetas, como lo son los platillos y ver propiamente dicho plato a color o la comida cociéndose. Algo animado, en movimiento, da más hambre (soy testigo) que algo estático. Esto es algo que lamentablemente termina siendo una limitación en las viñetas, por más virtuoso que sea el artista. Pero no por eso la calidad de las viñetas es menor, eh.

¿Noticias para el posible futuro lector? Actualmente se recopilaron 20 tomos en Japón, y Viz tiene la licencia en Estados Unidos (donde va por el tomo 15), mientras que Panini lleva editados 3 tomos en España. ¡Buen provecho!