SIMplemente Cerebus (parte 10)

Seguimos recorriendo Form & Void y volvemos a la historia ‘verdadera’ justo cuando todos se van a dormir. Por la madrugada los despierta un disparo. Según Mary, Ham agarró un rifle y se voló la cabeza. Cerebus entra en un ataque de pánico –su ídolo muerto, la mujer fría ante el cadáver de su marido, un olor a asesinato- y agarra a Jaka y huyen por la montaña nevada, sin importarle que el invierno ya está a pleno. Saltamos unos días y los encontramos a Cerebus y Jaka en una carpa, tapados por la nieve, entre el congelamiento y el hambre, sin raciones (Jaka se desesperó y se las comió todas juntas), perdidos en la nada. ‘‘Si sonríes toda tu vida, la tendrás a tu lado por siempre’’. Cuando parece el final, Rick se le aparece a Cerebus en un sueño. Le dice que las cirinistas lo han ejecutado y le revela que Mary los estaba guiando en círculos para que no cruzaran las montañas a tiempo. Cerebus estaba tan copado con Ham, que pensó que era él el que los guiaba correctamente. Finalmente, le cuenta que está por llegar un breve alto en la nevada y que lo tienen que aprovechar sin demora, dejar todo atrás y correr hacia un risco. El aardvark despierta a Jaka y trata de sacarla corriendo, pero ella los cree muertos, y no quiere saber nada. Cerebus la logra sacar a base de chantajearla con unas galletitas de reserva y tras el risco encuentran un sendero de lava seca, calentito, sin nieve, que los lleva hasta una ciudad al pie de la montaña (que en realidad es un volcán). Se hospedan un toque en un hotel cirinista, pero debido al peligro que representa Cerebus para ellas, reemprenden la marcha a pie, unos pocos kilómetros hasta el pueblo natal del cerdo hormiguero. Cuando llegan a Sand Hills Creek, todo está cerrado y descubren que los padres de Cerebus han muerto hace poco. El calentón se la agarra con Jaka y la caga a pedos mal, largando toda la bronca acumulada. Es el final. Las cirinistas llegan hasta ella y se la llevan, mientras dejan en claro que saben que alguien murió en la montaña y sospechan del aardvark. Tal como predijo el Juez, nuestro peludo amigo se quedó solo, triste, sin nadie que lo llore. Y bien podría ser un final de la saga, si te gustan los finales tristes. Y si no querés comerte los últimos libros, envueltos en la locura religiosa de Sim, fuera de control.

Dave sabía que iba a usar a Hemingway, aún antes de analizar su obra y cuando lo hizo, ‘descubrió’ que era un fraude, un berreta agrandado por los medios, un elemento de la dominación feminista, como un Picasso de la literatura, inventado, sin talento (según Sim, aclaro). Quizás por eso, el grueso del texto de este libro se basa en el diario de Mary en lugar de las obras del escritor. Para rematarla, el número 265 presenta ‘Tangent’, un manifiesto ideológico muy fuerte contra el eje feminista-gay, en donde expone que las mujeres malvadas se saben en segundo lugar porque les falta el pene. ‘Nadie quiere ser mujer’ dice Sim, porque el Hombre es primero, entonces, para bastardear al primer lugar, quieren equiparar todos los niveles. Todos somos iguales, intercambiables- dice Dave que ellas dicen- las mujeres, los homosexuales, los negros, los bebés, los animales, entonces al no haber ‘puestos’, no importa que el hombre sea primero y debe equipararse con los otros (les juro, está como loco). Y lo peor es que si lo leés escrito por él, no suena tan demencial, el tipo te lo vende y te lo explica desde su óptica, y parece tener sentido, aunque parte de premisas distorsionadas por su visión personal.

Latter Days

Llegamos por fin al anunciado tramo final de la obra, ‘Últimos Días’ que también está separado en dos libros: ‘Latter Days’ propiamente dicho (nºs 266 a 288) y ‘El Último Día’ que recopila del 288 al 300. Los dos primeros números son como un prólogo cómico, en el que Cerebus se pasa más de treinta años realizando dos trabajos: pastor de ovejas (arruinado por la lujuria de una mujer) y campeón de un deporte local (satirizando elementos del hockey sobre hielo). Durante este tiempo, nuestro aardavark pudo ir bajando los niveles de la depresión del final del libro anterior, pero después de un tiempo, descubre que no vale la pena vivir y decide su muerte. Como mejor forma de irse de este mundo, el cerdo hormiguero vuelve a territorio cirinista y monta un cabarulo-prostíbulo para que lo liquiden de una vez. Pero en lugar de la muerte, encuentra que la palabra de Rick se ha estado expandiendo por el mundo y hay una secta de ‘cerebitas’, dementes religiosos que lo secuestran por suponerlo el profeta de Nash. Son los Three Wise Men (los Tres Reyes Magos o los Tres Sabios), Curly, Larry y Moe. Sí, los Tres Chiflados tienen cautivo al cerdo gris y le leen la Biblia de Rick una y otra vez, hasta que él demuestre que es el verdadero profeta. El aardvark es mucho más piola que los fanáticos religiosos chiflados y pronto es aceptado como el Verdadero y Único Cerebus, a cargo de la situación: sin más, ordena un ataque total contra las cirinistas. Todos los hombres juntos, con armas de fuego, para matarlas a todas. A él mucho no le importan los resultados y se sorprende al descubrir que su plan ha dado resultado.

El único que ahora puede discutirle el liderazgo es Todd ‘Far Lane’ Mc Spahn, una parodia cruel de Mc Farlane, con acento de canadiense grasa iletrado y remeras de Miracleman incluídas. Este personaje interpreta las palabras de Rick de otra forma y comanda una secta que no reconoce a Cerebus. Sin dudarlo, el aardvark se disfraza de Spore, el Rey del Infierno (una excelente sátira de Spawn) y con el poder que le confiere esta identidad, rearma el mundo a su antojo. Como primer acto, arroja a la hijita de Todd por sobre una cordillera y ordena a todos que abandonen a sus mujeres e hijos. Así, arma un nuevo ejército y van pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, matando a las mujeres que son elegidas como ‘víboras y escorpiones’ y a los tipos que son votados por mayoría como unos nabos. En una escena que pasa del humor negro, un pelotón de fusilamiento acaba con un grupo de mujeres, todas caricaturas de las más famosas dibujantes de comics femeninas. ¿No es eso ganarse amigas? Cerebus se hace cargo del poderío cirinsta y lo da vuelta como un guante con su visión machista, llevada a cabo por los Tres Chiflados. En unas escenas memorables, Sim entrelaza los días finales de estos personajes con la verdadera decadencia de Curly, Larry, Shemp y Moe de nuestro mundo. Impactante, revelador y emocionante.

(el lunes, la undécima parte)