SIMplemente Cerebus (parte 12)

Los Outsiders

Hay cosas de Cerebus fuera de los libros. Aquellos observadores, habrán notado que hay números que no entran en ninguna de las dieciséis recopilaciones. Entre High Society y Church & State, el nº 51 es una bisagra que no está reeditado en libro. Lo mismo pasa con los números 112 y 113 (epílogos de Church…II, antes de Jaka Story) y los que van entre Jaka… y Melmoth (nº 137 y 138). Estas cinco revistas conforman lo que se conoce como la Cerebus nº0, única publicación donde se han reeditado, infaltable para los cebados del aardvark. Además, hay un par de joyas extras. La primera reedición de los comics mensuales de Cerebus, fueron en una revista más cara llamada Sword of Cerebus, donde aparecieron interesantes back-ups. Estas páginas traen una aventura del aardvark jugando al Diamondback (un juego de cartas inventado por Sim, del cual llegó a sacar a la venta el mazo) con lay-outs de Marshall Rogers, una dibujada y entintada por Joe Rubinstein, la explicación de qué corno pasó entre los números 20 y 21 (el borrón de memoria, ¿se acuerdan?) y un ‘Sueño de Cerebus’ dibujado por Barry Windsor-Smith. Sumadas a las páginas que Sim realizó para la Comic Buyers Guide (Magiking y Silverspoon, una excelente parodia del Príncipe Valiente) y alguna cosita más, se conforma la revista llamada Cerebus World Tour ´95, cuya recaudación total fue entregada por el autor para financiar el evento Spirit of Independence en diez ciudades.

Si bien el TPB que recopila las primeras aventuras de Cerebus salió en 1987, en Diciembre de ese año salió también la revista Cerebus Bi-weekly, una colección quincenal que reeditó los primeros 80 números de la colección, todos con extras agregados por Sim, pero a manera de texto, comentando sobre el making of de cada número. Existe también una revista llamada Cerebus Jam, que contiene aventuras del aardvark en otros momentos de su vida- e incluso alguna puede que esté fuera de continuidad- dibujadas por grandes del comic como Scott y Bo Hampton, Murphy Anderson, Terry Austin y el maestro Will Eisner, en cuatro paginitas de Cerebus contra el Spirit magníficas.

Ahora vamos a repasar las dos apariciones más populares del cerdo hormiguero fuera de su revista. En primer lugar, en la Teenage Mutant Ninja Turtles nº8 (de Mirage), las tortugas son transportadas a Estarcion y luchan codo a codo con Cerebus y sus mercenarios. Sim escribió y rotuló los diálogos de su creación y él y Gerhard lo entintaron. Luego de muchos años, tuvieron problemas entre los autores por el dinero de los derechos, ya que las tortugas pasaron a ‘grandes editoriales’ y Sim no quería que ganaran ni un centavo con su personaje.

La aparición más conocida -y rara- del earth-pig es la famosa Spawn nº 10, en donde un Dave Sim disfrazado de Cerebus le explica a un Todd Mc Farlane disfrazado de Spawn que los artistas que entregan sus derechos condenan a sus personajes al Infierno. Nada de acción, nada simple. Es Dave bajando línea como a él le gusta. Sim donó hasta el último centavo de este trabajo (más de 10.000 u$s) al Comic Book Legal Defense Fund. Por supuesto, después de un tiempo, se peleó con su compatriota, y le prohibió seguir explotando a su personaje, cuando sintió que el Big Mac ya no era un rebelde independiente, sino uno de los grandes empresarios garquetas del medio.

Terminada su odisea de 300 números, el desquiciado artista se sumó, en agosto de 2004, al proyecto Following Cerebus, una revista trimestral de notas, discusión, correo y arte no publicado por Sim. Además, salió un libro titulado ‘Cerebus: Collected Letters’ que, oh casualidad, contiene las mejores cartas del público con las mejores respuestas del autor. Además, Dave trabajó en una base de datos online, el Cerebus Archive Project, y coordinó la publicación del libro Cerebus Cover Art Treasury, aparecido en 2016, con reproducciones más grandes y en mejor papel de las mejores portadas de SIm y Gerhard para la serie. ¿Quién dijo que Cerebus está muerto?