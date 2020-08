SIMplemente Cerebus (parte 14)

SIM CITY

– Dave Sim es un rebelde nato, mantiene una pésima relación con los padres a quienes considera unos ateos liberales feministas. Ha llegado a abandonar a la madre enferma en el hospital por una discusión con el padre. Miren qué chapita está, cómo acomoda todo a su visión, que él cree que el Mandamiento ‘honrarás a tu madre y a tu padre’ no se le aplica a él, porque sus padre son ateos. No es así. No se le aplica a ellos por ser ateos, pero vos si seguís los mandamientos, tenés que cumplirlos, Dave. Dejá de tergiversar todo a tu conveniencia, chabón.

-Si Cerebus se hubiese mantenido en los rieles de la aventura, la crítica, la reflexión y el arte como venía hasta… digamos, Going Home para ser buenos, sería una obra mucho más coherente, mucho más entretenida y menos influenciada por los delirios de un Sim que a su propia locura le sumó el mambo religioso. Tal vez a Cerebus le sobren unas… doscientas, trescientas páginas (de 6.000, no está tan mal).

-Sim basó todo su triunfo inicial en las distribuidoras chicas, pero en cuanto tuvo éxito y editó el primer ‘phone book’, lo vendió primero por correo, ganando más de 150.000 dólares. Poco después, empezó a asistir a las convenciones y a los negocios donde firmaba ejemplares… en limusina (¡durante su gira de autógrafos de 1992 gastó 25.000 dólares de limusinas!), y gastó en suites de hoteles caros donde daba fiestas a todo trapo para dejar bien en claro que estaba triunfando (y que no sabe manejar la guita).

-El anti-feminismo de Sim llevado a extremos explica que las teorías feministas son iguales a las marxistas, en donde nada se explica por la razón y la lógica, sino por los sentimientos y los deseos. Así conforma un eje del mal ‘feminista-gay-izquierdista’ que está pudriendo nuestra sociedad a través del matrimonio, los derechos de las divorciadas, y otros asuntos de géneros, en donde la visión feminista logró imponerse con una ‘igualdad de resultados’ en vez de ‘igualdad de oportunidades’. Según él, el marido debería tener derecho a fajar a la mujer, ya que estas son ‘seres inferiores’.

-Cuanto más se metía en el tema, más artistas lo esquivaban, más lo criticaban y más público perdía. A pesar de haber sido la figurita de miles de convenciones de los ’80 y principio de los ’90, ahora casi no sale de su Kitchener y el final de Cerebus, en lugar de ser una fiesta, fue casi ignorado por sus pares y el mercado. Sim aclaró que el número 300 vendió el doble de lo que venía vendiendo, pero eso no es más de 15.000 ejemplares, ya que las ventas venían en bajada desde mediados de la serie.

-Su carácter necio y rebelde lo llevó a enfrentarse contra todos y todo, sin importarle nada más que sus propias ideas (llegó a decir que su religión es más importante que hacer Cerebus) y tuvo choques públicos con Terry Moore y Jeff Smith a quien llegó a retar a un round de boxeo. Además, su archienemigo fue Gary Groth, el editor del Comics Journal, una revista conocida por informar y criticar cómics, apoyando principalmente a lo que no es del mainstream. Si bien en un principio el Journal bancó a Cerebus, cuando aparecieron las críticas, Sim no las toleró y empezó su campaña contra Groth, quien a su vez intentó destruir la reputación del canadiense hablando pestes de él en el medio y relegando a su revista a un hecho histórico en decadencia. En Latter Days, el reportaje al ‘Garth Ennis’ de Estarcion lo lleva a cabo un falso Groth, parodiado despiadadamente por Sim en la ‘Reads Journal’. Odio y más odio.

-Mucha gente dejó de comprar la revista porque a) la historia ya no avanzaba para donde alguna vez prometió que lo iba a hacer y b) porque Sim no paraba de abrir la boca y ahuyentarlos gritando “Estoy loco y el que no está de acuerdo conmigo es mi enemigo”, no sólo en los textos y correo, sino a través de Cerebus, perjudicando la trama. Mi pregunta es: el Dave Sim veinteañero drogón y ateo… ¿qué pensaba hacer en los últimos números en los que ahora Cerebus se la pasa analizando y explicando la Biblia? No hay respuesta. Lean Cerebus al menos hasta el final de Going Home. De verdad, ¡háganme caso o los condenaré al infierno por ateos gays feministas de izquierda! Perdón, leí mucho Sim.

(el lunes que viene, ¿la última entrega?)