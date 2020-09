SIMplemente Cerebus (parte 15)

La Historia SIM Fin

Cuando ya pensaban que estaba todo dicho, o que en esta entrega íbamos a salir a robar con cosas que nos quedaron colgadas como el one-shot Aardvark Vanaheim in 3D que tiene «Cerebus Dreams» para ver con anteojitos 3-D, o ese número 3 de Anything Goes con tapa de Cerebus por Neal Adams y la historia de tres páginas «Breaking Up is Hard to Do», sacamos de la galera más de la misógina magia de Dave y las maravillas que realizó después de haber terminado la saga oficial del aardvark parlanchín.

Tras terminar Cerebus en 2004, Sim realiza algunos trabajitos como invitado ocasional, asiste a convenciones y concurre regularmente a las reuniones de la municipalidad de Kitchner. Cuando le concede un extenso reportaje a una revista con base en Texas, esto se convierte en Following Cerebus, una revista que desde julio de 2004, pasa a publicar Aardvark-Vanaheim. Con 40 páginas de ensayos, entrevistas (a Sim y Gerhard) y dibujos nunca antes vistos, Following Cerebus nº 1 trae también un mini-cómic y tapas nuevas de Cerebus. Se ve que a Sim la idea le gustó porque hubo once números más de Following Cerebus, hasta el último de Agosto de 2011.

Ya en 2006, Sim empieza a trabajar en el Cerebus Archive Project, una base de datos online con toda la data del aardvark y su mundo. Pero ese año vuelve a dibujar mucho con el comic online que presenta la biografía de la actriz canadiense Siu Ta, llamado Siu Ta, So Far. En esa época y principios de 2007, Dave realiza lecturas públicas de la Biblia (versión King James de 1611), en un teatro de su ciudad para juntar fondos para el Banco de Alimentos de la región de Waterloo. A fines de ese año anuncia dos nuevos proyectos: el primero sólo era conocido como ‘Proyecto Secreto Uno’, resultó ser Judenhass (‘odio a los judíos’ en alemán), una reflexión personal sobre el Holocausto y el antisemitismo en 56 páginas, lanzado en mayo de 2008. A través de citas de personajes históricos dibujados con estilo fotorrealista a partir de fotografías de la época, Sim encuentra una forma de expresar sus ideas y dibujar menos.

El otro proyecto es ‘glamourpuss’, así, con minúscula, una serie que combina la parodia a las revistas de modas (Sim calca fotos de modelos de revistas de diferentes períodos), un estudio histórico del estilo fotorrealista en las tiras de los diarios y un comic surrealista de una superheroína parodiando a Zatanna. En Febrero de 2008, Sim hace una especie de gira virtual en foros promocionando este comic, que arrancó en Abril de 2008 y aguantó 26 números, hasta Julio de 2012. Una de las historias que pululaba por las 24 páginas bimensuales de glamourpuss contaba la historia de la muerte del gran dibujante de historietas clásicas Alex Raymond, y desafortunadamente quedó inconclusa. Ya van varias veces que se anuncia la historia completa como The Strange Death of Alex Raymond, pero aún no se publicó.

El nº 18, de Marzo de 2011 marcó el regreso de nuestro cerdo hormiguero. Sí, Sim vuelve a la carga con Cerebus después de siete años de descanso. Esto si no tenemos en cuenta la serie de webisodios que Sim produjo desde Octubre de 2009 llamados Cerebus TV, donde cada viernes Dave realizaba entrevistas y mostraba detrás de cámara del proceso creativo de su editorial. Duró hasta 2013 con más de 115 ‘emisiones’. Pero volvamos a 2011 cuando la gente de Boom!Town anuncia que publicará Dave Sim’s Last Girlfriend, una colección de cartas entre nuestro demente favorito y Susan Alston, que originalmente estaba preparado para Kitchen Sink Press.

Con el anticipado fin de glamourpuss por bajas ventas, Sim se deprime y quiere colgar los guantes. Pero IDW le ofrece publicar la historia de Raymond, una colección de portadas de Cerebus y una versión audio-digital de Cerebus High Society. Además, IDW se compromete a editar The Complete Zootanapuss Artist’s Edition, la parodia de Sim, escaneando los originales y a todo culo.

Cuando parecía que la estrella volvía a brillar en Dave, sucede lo impensado. En Febrero de 2015 sufre un accidente en su muñeca y debe lentamente comenzar un tratamiento de recuperación que le impedirá dibujar fuerte hasta entrado el 2017. Pero la de ideas que va a ir anotando…

Aguantá que falta un último capítulo y terminamos.