SIMplemente Cerebus (parte 6)

Flight

Ese arco argumental está compuesto por las revistas del número 151 al 162 y arranca con tres revoluciones fallidas: la que se lanza tras la ‘revuelta’ de Cerebus, la que lidera el Roach en su nueva personalidad del Punisheroach y la de la secta de los pigts (los adoradores de los cerdos hormigueros que vienen rondando al aardvark desde los primeros números). Cualquier excusa es buena para tratar de zafar del yugo de las opresoras madres cirinistas. Y mientras Cirin comienza a planear su propia ascensión hacia Terim, con una gigantesca esfera dorada, cosas de los primeros números de Cerebus desaparecen y cambian. En gran parte, es como si el autor decidiera sacar de ese mundo todo lo fantástico y mágico de su época de parodia de Conan y preparara al mundo para ser más una alusión directa al nuestro. Entre tanto, Cerebus está jugando al ajedrez con Suenteus Po en otra realidad, en un plano diferente, donde aprende sobre el impacto de su vida en otras personas y Po le cuenta de sus anteriores encarnaciones. El título del libro no sé si es porque Cerebus debe volar para que no lo agarren las aguerridas feministas o porque Sim volvió a experimentar con drogas alucinógenas.

Women

La segunda parte de la novela corre entre los números 163 a 174 y como lo indica su título, las mujeres de la vida de Cerebus serán las indiscutidas protagonistas. Astoria es rescatada por sus seguidoras que tienen de base el Hotel Regency, mientras Cerebus se encuentra con una matrona que le explica que, en cierto grado, las mujeres leen las mentes (Women Reads Minds se llaman, casualmente, tres libros de esta aventura). El Roach, tras la destrucción de su ilusión romántica, se convierte en Swoon (parodia de Sandman) y viste a Elrod como ‘su hermana’ Snuff (Death). De hecho, Elrod es parte de las cosas de humor de la época bárbara y también encuentra una ‘explicación’ y un final… Bueno, no se puede joder con Death y quedar vivo. Vuelve a crecer la Torre Negra, pero cae sobre el Regency y el cuartel de la líder aardvark. Estando inconscientes, Astoria y Cirin comparten un sueño profético que les avisa que las ansias de poder de ambas las llevará a la destrucción, ya que las creencias de ellas se enfrentan (madres contra hijas). Cerebus regresa para asesinar a Astoria, pero es detenido por el otro cerdo hormiguero, Suenteus Po, y los tres van a ver a Cirin.

Reads

Convengamos de entrada que el título hace referencia a un formato artístico muy popular de Estarcion que interrelaciona texto y dibujo pero no se llama historieta. Un dibujo por página acompaña a un bloque de texto en la otra y esta técnica es la que utiliza Sim durante el libro en casi la mitad de las páginas de estas revistas (175 a 186). Ahora que Dave tiene definido su nuevo objetivo (los comics, a través de esta metáfora de las ‘lecturas’ o ‘reads’), empieza un no muy sutil ataque a ciertos aspectos del medio, principalmente, a los artistas que entregan su laburo a las grandes compañías y los sistemas de explotación de las mismas. Arranca con Victor Reid, un artista de estas ‘lecturas’, que logra cierto éxito trabajando independientemente y ahora trata de entrar a una de las grandes compañías. Su idea personal es escribir sobre la caída y desaparición del Papa Cerebus, pero desafortunadamente cede a las presiones y termina produciendo ‘reads’ de aventuras berretas con sexo y acción, para mantener su estilo de vida. Mientras, en las páginas de verdadero comic, se enfrentan los tres cerdos hormigueros y Astoria y Po trata de explicar lo inútil de controlar a alguien o algo. Para él, los aardvarks son metáforas del impredecible poder de la Naturaleza. Tras su exposición, se retira y ahora es turno de Astoria. Ella confiesa que nunca fue feliz y que su vendetta contra Cirin no tiene sentido. Antes de irse, deja una bomba: Cerebus es hermafrodita- ¡lluvia de chanes!-, tiene tanto pene como vagina. La líder cirinista teme que Cerebus sea capaz de auto-reproducirse y dar a luz a más cerdos hormigueros él solo. La única solución, un enfrentamiento a muerte, espada contra espada.

Conocemos en las lecturas, a otro autor, Viktor Davis, que es ni más ni menos que Dave Sim con un poco de camuflaje. Entre sus textos, este polémico autor comienza a dirigiese directamente al público, lo hace partícipe de lo que pasa, y se despacha con sus teorías sobre las historias, sobre el origen del Universo y cómo la ‘luz masculina’ eyaculó sobre el ‘vacío femenino’ y desde entonces las mujeres le roban la energía a los hombres. Acá se entra a zarpar con su ‘las mujeres son inferiores porque se manejan con los sentimientos y no con la lógica, y existen solo para hacerle la vida peor a los hombres’. Por si no quedó claro o no se terminaron de ir todas las lectoras mujeres, en el número 186 escribe –en el lugar del correo de lectores- una especie de ensayo en el que declara que las mujeres son irracionales y que están influenciando a la sociedad hacia su propia destrucción, y se define como anti-feminista. Mientras, Cerebus y Cirin se cagan a espadazos en una lucha espectacular y sangrienta, en donde la grandota ‘mujer’ le corta una oreja ¡para siempre! Pero no llegan a asesinarse porque de pronto, se produce una segunda ascensión, y los dos aardvarks, agarrados de un trono, comienzan a elevarse hacia los cielos. “Las mujeres son malvadas” grita desde todos lados Sim, mientras entra en un período de abstinencia sexual para que no le roben su preciada energía. Bueno, está un poco chapita, pero cuando la historia avanza, es un grande.

Minds

Desarrollada entre las Cerebus nº 187 a 200, ‘Mentes’ arranca con los dos cerdos hormigueros impulsados por el espacio, hasta que comienzan a oír la voz de Dave, el Creador y ella lo rechaza porque no puede aceptar que su Dios sea hombre y es separada de la historia. No sabemos qué pasa con Cirin, pero Cerebus vuela por el cosmos, mientras se le presentan imágenes de la historia de la asesina Serna, que luego sería Cirin y de su propio pasado. Obligado a replantearse su vida, el aardvark es llevado hasta los confines del Sistema Solar donde aparece ante su Creador, ya sin su máscara de Viktor, y el autor le habla a su personaje, al mejor estilo Morrison en Animal Man (según él, esto lo tenía planeado desde 1979). Cerebus debe enfrentar el ser un personaje de una revista dibujada y escrita por Dave y teoriza que si eso es cierto, entonces Dave puede hacer que Jaka ame a Cerebus y todo termine bien. Pero el ahora misógino canadiense le muestra a su personaje que de casarse con Jaka, se aburriría, la cagaría y ella se suicidaría. El aardvark parece entender su situación y Dave, tras pincharle un ojo, lo manda de regreso a la Tierra (a Estarcion en realidad, pero a esta altura…). Cerebus aparece en un barcito, donde planea pasar el resto de su vida, tuerto.

(el lunes, la séptima parte)