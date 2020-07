SIMplemente Cerebus (parte 8)

Rick´s Story

Si Dave estaba medio chapita cuando era ateo, imagínenselo ahora, cuando tratando de parodiar a la Biblia termina convirtiéndose en un fiel creyente, y encuentra justificaciones místico-religiosas para sus delirios. Este es el libro más corto de la colección (abarca los nsº 220 a 231 de Cerebus), pero es de gran importancia en la historia y de una calidad artística elevadísima. Si entre Jaka Story y Melmoth no salíamos de los escenarios de una cuadra, por lo menos veíamos el cielo y había mucho flashback. En este libro, no salimos de la taberna de Guys y todo pasa en torno a tres personajes. Como si esto fuera poco, para los que odian tener que leer los choclos de texto al costado de las imágenes, la Historia de Rick abusa de este recurso en densísimos textos con onda bíblica. Pero está muy bueno. Veamos. Aparece Rick, gordo, con barba y feliz. Está escribiendo un libro sobre las mujeres basándose en las experiencias de otros tipos. Y en eso cae Thatcher, su torturadora y las memorias tremendas de Rick lo paralizan de miedo. El petiso gris no la soporta y, con una orden, la echa del local. Sin dudarlo, ante los ojos de Rick, Cerebus es el gran profeta del dios Tarim.

La mente perturbada del barbudo comienza a describir la taberna (como si no la hubiésemos visto de cabo a rabo desde el principio de Guys), pero se contrapone la realidad dibujada con la descripta en los farragosos textos religiosos de Rick. Como una parodia a un escritor de la Biblia que ve milagros en donde no los hay, el ex de Jaka ve sabiduría en las palabras del cantinero aardvark que lo único que quiere es sacárselo de encima para cerrar el boliche e irse a la mierda. Tal vez el dolor de su castigo cirinsta, tal vez la ruptura con Jaka, lo cierto es que Rick está más chapita que Sim y Cerebus juntos. El sufrimiento, el mesianismo del barbeta, lo acercan a la figura de Jesús, y la taberna se convierte en ‘El Santuario’, su silla favorita en ‘El Asiento de la Verdad’ y las palabras de Cerebus son -en este Libro de Rick- mensajes divinos.

Entra en escena Joanne, que, para joder a Cerebus, se engancha con Rick (y esto la convierte en un ángel dentro del libro del pirado escritor). El cerdo hormiguero cae en los juegos de celos de la malvada mujer y le hace la cabeza a Rick contra Joanne. Sin más, la mujer se convierte en la víbora y el escorpión en las páginas sacras de Nash. Pero Cerebus se da cuenta de que si Rick y Joanne se casan, eso lo dejaría libre para rajar de ahí y logra que vuelvan. Cuando están listos para partir, Rick encara al aardvark porque Joanne le dijo que Cerebus le contó que estuvo casado con Jaka. En realidad, Cerebus estuvo casado con su ex en la visión de un probable futuro creada por Dave, pero el barbeta no lo entiende y se va desilusionado y enemistado con Cerebus.

Mientras el aardvark se prepara para salir del bar, cae otro cliente: Dave Sim. Al principio el cerdo hormiguero no lo reconoce, pero el autor le da unas pistas y se aleja dejándole un paquete. Cuando por fin lo abre, descubre a Missy, la muñequita perdida de Jaka y es justo ahí, cuando se abre la puerta y –por casualidad- entra la ex bailarina. Sin dudarlo, comienzan la relación que ambos venían buscando desde los primeros números de la serie. Entre tanto, Ziggy dejó a Bear y él y otros clientes regulares empiezan a volver a la taberna. Ahora Cerebus lo tiene todo: el bar, Jaka y sus amigos. Pero es evidente que para Jaka no es muy agradable vivir en una taberna con los amigos del peludo y él debe elegir entre su amor o sus amigos. Elige a Jaka y se van juntos hacia el pueblo natal del aardvark, dándole un cierre feliz a la historia. Es más, para muchos, éste debería ser el final de la serie, y no están tan equivocados.

El libro presenta varios tonos de locuras, principalmente la de Rick como profeta y escritor bíblico, que tiene alucinaciones y ve a la gente como ángeles o demonios. Acá, Sim se luce presentando imágenes espectaculares divididas, entre la realidad y la demencia, a través de los ojos del barbudo ex de Jaka. Hasta los diálogos simples o los chistes, reciben una cualidad inquietante bajo el halo místico de la locura de Rick. El mismo Cerebus, comienza a hablar consigo mismo todo el tiempo, casi siempre con diferentes tonos de voz mostradas en diferentes tipografías. Estas voces internas reflejando la demencia del protagonista, lo perseguirán hasta el fin de sus días, efecto sobresaliente que le permite a Sim generar diálogos geniales con un solo personaje, mostrando contradicciones a las reacciones, y diferentes personalidades opuestas dentro de una misma persona.

TEXTUALES

«Los hombres imparten la semilla. Las mujeres son solamente la caja en la que la semilla crece”.

«La reacción natural ante la homosexualidad no es miedo, sino rechazo, asco. Si camino por la calle y veo un charco de vómito en la vereda, la reacción más natural es asco. Yo no odio al vómito, no le tengo miedo, estoy asqueado por el vómito. Lo que es una reacción refleja natural. La noción inventada muy recientemente de ‘homofobia’ implica que mi reacción natural está mal- es decir, debo aprender a superar mi asco por el charco de vómito, forzarme a establecer un vínculo cercano con ese charco de vómito en especial y una aceptación mayor hacia el vómito en general. ‘Mira, Dave, el charco de vómito no te va a dañar. El vómito es completamente natural y es parte de la vida como lo sos vos. Vamos, tocalo. Dejame que te muestre’. Ah, no. Gracias, pero no, gracias.»

“Creo que aunque el hombre en su totalidad fue hecho a imagen de Dios, el pene del hombre fue hecho a imagen del espíritu de Dios… La relación de un hombre con su pene es una ‘metáfora viviente’ de la relación de Dios con su espíritu.”

