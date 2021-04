Sin City (parte 2)

El segundo libro de este paisaje urbano es Sin City: A Dame to Kill For (pésimamente traducido por Norma para la edición española como ‘Moriría por Ella’) donde, por razones obvias al terminar de leer la primera aventura, Marv no es el protagonista. Conocemos a Dwight McCarthy, un fracasado que hace de fotógrafo especialista en divorcios. Cuando reaparece en su vida un amor del pasado, la despampanante Ava, Dwight no puede decirle que no y ‘se enquilomba por ella’. Para los que creían que Sin City era una única idea de Miller, este libro les demuestra que el autor se sumergió en la literatura negra y salió empapado en los clásicos, capaz de generar nuevas y buenas historias dentro de ese espectacular marco que inventó en su primer libro. El dibujo mantiene la técnica durante toda la serie, y si bien el guión es una aventura tradicional dentro del policial, el storytelling del cómic ayuda a generar un clima tremendo para este segundo volumen. (1993-94, originalmente, en 6 partes).

Sin City: The Big Fat Kill es la tercera incursión de Miller en la podredumbre de su ciudad y es sin dudas la más sangrienta de todas. Como su nombre lo indica, es una gran matanza protagonizada por Dwight McCarthy y sus amigas, las prostitutas del Old Town. Entre ellas se destaca Shellie, una ex del protagonista y Miho, una japonesita ninja letal que no podemos dejar de emparentar con Elektra. El caos se desata cuando las chicas, al defenderse de un abusador, matan a Jack Rafferty, un cana vicioso con mucha banca atrás. Esto rompe el pacto de no-interferencia entre la cana y las putas del Old Town y se viene la gran guerra. Sangre, mucha sangre de mujeres… Si bien el dibujo de Frank es aún más poderoso (si es que eso es posible), el guion es bastante lineal y deja lugar a la masacre para reemplazar una buena trama de misterio policial. Está bien la violencia, pero esta vez se le fue la mano. (1994-95, originalmente, en 5 partes).

Un capítulo espectacular del recorrido por esta ciudad de las furias es Sin City: That Yellow Bastard. La acción arranca doce años en el pasado, el día en que el duro e incorruptible teniente de policía John Hartigan está a punto de retirarse. A pesar de un posible paro cardíaco, Hartigan rescata a la pequeña Nancy Callahan (de apenas once añitos) de las garras del pervertido hijo de un poderoso senador corrupto (adjetivo que cabe para el 90% de los personajes de la serie). El policía se arriesga y le mete un par de tiros al sicópata, pero como la justicia no es ciega, sino que baila por monedas (allá, acá), Hartigan queda como culpable de violación de la menor, destituido y encerrado. Por supuesto, nadie averiguó nada, pero entre ladrones se cubren y alguien tiene que pagar los platos rotos. Tras doce años, alguien trama la salida de John. Es el hijo del senador, curado milagrosamente a costa de su humanidad. Ahora es un bastardo amarillo (y cobarde). El destino de Nancy, el enfrentamiento con el bastardo, el final de Hartigan, todo es realmente impactante en esta Sin City que además del blanco y negro agrega un toque de color: el bastardo amarillo, ES AMARILLO. En los tiempos de descanso entre libro y libro, Miller facturaba realizando historias breves, generalmente para la Dark Horse Presents. En una de ellas, The Babe Wore Red, Miller experimentó el agregado de color: específicamente, la Bebota lucía un vestido rojo chillón y un lápiz labial haciendo juego, lo que genera un espectacular contraste con el blanco y negro ‘tradicional’ de la serie. Esa misma experimentación con los agregados de color, dan a esta serie un plus de fuerza a la hora de plasmar la putrefacción –física y moral- del intocable adversario de Hartigan. (1996, originalmente, en 6 partes).

La siguiente parada del viaje es Sin City: Family Values, donde otra vez Miller enfrenta a las putas contra la mafia, otra vez hay docenas de muertos, otra vez la diminuta samurai se los carga a todos y otra vez Dwight queda en medio del caos. Venganza, sangre, y un Miller descontrolado que muestra que su dibujo se banca un libro aunque tenga que repetir algunas ideas. De lo más flojo de la serie. (1997, completo de entrada)

Para 1998, todas esas historias cortitas que Miller había producido se unen para un nuevo libro y sale a la calle Sin City: Booze, Broads, and Bullets (Escabio, Yeguas y Balas) con once historias. Just Another Saturday Night (de la Sin City 1/2, Agosto 1997); Fat Man and Little Boy; Rats y Blue Eyes (las tres de Lost, Lonely & Lethal, Diciembre 1996); The Babe Wore Red -24 páginas con Dwight-; The Customer is Always Right- 3 páginas-; And Behind Door Number Three? -con Gail y Wendy, 4 páginas- (las tres componen The Babe Wore Red and Other Stories, Noviembre 1994); Silent Night -con Marv- (de Silent Night, el one-shot de Noviembre ‘94); Daddy’s Little Girl (de A Decade of Dark Horse nº1, Julio 1996, y republicada en Tales to Offend 1); Wrong Turn y Wrong Track (ambas de Sex and Violence un one-shot de Marzo 1997). Algunas presentan toques de color (generalmente rojo en los labios, o azul en los ojos de Blue Eyes, etc.), que resaltan en contraposición al blanco y negro y la mayoría con buenas ideas.

(el lunes, la última entrega).