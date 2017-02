Hace ya unos años que el género “Slice of Life”(fragmentos de la vida”, o sea, situaciones cotidianas y de fácil identificación personal) fue tomando fuerza dentro del manga. Uno de los autores más aclamados de la actualidad, insignia del género, es Inio Asano. Y en esta ocasión, voy a recomendarles una historia corta de su autoría, llamada Solanin (ソラニン).

Esta obra fue publicada originalmente entre el año 2005 y 2006 en Japón, en la revista Weekly Young Sunday (como indica el nombre, una revista semanal que sale los domingos), de la editoria Shogakukan. Al ser relativamente corta (28 entregas, casi todas de 15 páginas excepto por la primera, que tendrá quizás 10 páginas más), se recopiló en dos tomos para ser comercializada.

¿De qué va la obra?

Nos sumergimos en la vida de Meiko Inoue, una joven que hace dos años terminó la universidad, y se integra a la vida adulta, sin saber bien qué hacer o qué pretender de la vida. Su novio, Shigeo Taneda, vive con ella. Están en pareja hace 6 años.

Meiko trabaja de oficinista para sobrevivir y pagar sus cuentas y el alquiler. El novio, por su parte, trabaja tipo freelance haciendo ilustraciones, ganando apenas dinero que poco sirve para solventarle el peso económico de vida a nuestra protagonista. Shigeo se junta con sus amigos de la universidad, Billy y Kato, dos veces por mes para tocar la guitarra. Billy a la batería y Kato al bajo. Cuando terminaron la universidad dejaron de tocar como banda per se, sólo se juntan a practicar, digamos.

Vender un Slice of Life es complicado porque no hay mucho trasfondo ni trama detonante para enganchar a alguien cuando le querés contar el argumento. Pero particularmente, siento que muchos lectores, más que nada adultos o personas transitando sus veintitantos, van a poder disfrutar mucho la obra. Y es que es impresionante la sensibilidad y naturalidad con la que se ponen en juego las dudas, los valores, los replanteos y las inseguridades personales que sufren los personajes en su vida. ¿Qué es la libertad sin un propósito? Se parece mucho al aburrimiento. ¿No es mejor lamentar cosas que hiciste, a cosas que nunca hiciste? Todos tuvimos un sueño que dejamos ir. Todos tenemos un sueño que perseguimos. Todos nos atrevimos a soñar, pero a veces, va contra la vida de un adulto y la forma en la que va a poder (o no) vivir.

Solanin dota no sólo a sus personajes, sino a la atmósfera completa de su narrativa, con un toque de melancolía e identificación personal que puede variar mucho acorde al lector y sus vivencias personales, pero que de seguro una fibra va a tocar. Es la transición que todos sufrimos a lo largo de nuestra vida, es el momento en el que uno piensa y duda, es el momento en el que no sabemos si tirar todo a la mierda y salir corriendo, conformarnos con nuestra vida pese a encontrar varios de sus aspectos aburrida… o aventurarnos un poco pero sin soltar del todo la baranda.

La narrativa es perfecta. Inio Asano, se volvió uno de los mangakas más populares con esta obra. Si bien la sensibilidad del guión y la frescura de no manejar arquetipos o clichés marcados es uno de sus puntos fuertes, el arte no se queda atrás: los fondos, las sombras, el trabajo de perspectiva. Hay muchísimo laburo y se nota la referencia fotográfica para lograr plasmar las escenas lo más perfectamente posible. Asano no sólo es un genio narrando una historia con sus frescos textos o sus diálogos creíbles, sino también contando una historia con viñetas. Tranquilamente uno podría llegar a imaginar qué está pasando en la obra sin necesidad de leer los textos.

Artísticamente brillante, dota de una gracia y chispa propia a sus personajes, todos muy distintos tanto anatómica como facialmente. Es brillante el nivel de detalle y los sombreados que puede lograr. Y ni les cuento de sus trabajos más recientes (que ya tendremos oportunidad para reseñar).

Solanin cuenta con momentos desgarradores, momentos de desesperanza e instancias donde uno puede recordar su pasado y sonreír, o quizás hacer una mueca por el recuerdo evocado. Y es que su principal magia es esa: Contarnos una historia que podemos haber vivido, situaciones a las que supimos (o no) sobreponernos, y hasta quizás, reflexionar un poco sobre lo que nos tocó vivir.

Mucho más que esto no puedo hacer para recomendar la obra, pero decir que es genial es poco. A los lectores que están alejados del manga y son más del palo occidental, quizás este tipo de obras les sean de más fácil digestión. Y quién les dice, quizás hasta descubran un nuevo mundo.

Para regocijo del lector, les cuento que Norma Editorial editó la obra en un único tomo. Viz Media, En Estados Unidos, también. Una obra indispensable del Manga en la biblioteca de cualquier persona de bien, sin lugar a dudas.