Cuando se trata de obras artísticas, uno no siempre tiene que buscar las grandes obras maestras, relatos o producciones épicas que marcaron un antes y un después en la historia o simples must have recomendados por expertos. En palabras del periodista Juan Manuel Domínguez, uno tiene que saber balancear su colesterol cultural: a veces obras gourmet; otras veces papa frita.

Entre esa disyuntiva es que se encuentra Spider-Man: Life Story, historia que en Argentina fue editada por OVNI Press como “Spider-Man: Historia de vida” y que se columpia entre esas obras que sí o sí hay que tener en la biblioteca y las que podés leerte en una tarde y no volver a hablar nunca más de ellas.

La verdad que, para ser sinceros, Spider-Man siempre la tuvo fácil con el fandom en general. No por nada es el personaje más famoso de Marvel. Inclusive ahora, momento en el que el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, de ahora en más) dio a conocer al gran público una serie casi infinita de superhéroes, el que lleva el lema “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, para todos, sigue siendo el súper por excelencia.

Vamos con la ficha técnica: los autores del volumen son los artistas Chip Zdarsky (pseudónimo de Steve Murray y autor de Peter Parker: The Spectacular Spider-Man) y Mark Bagley. El primero, además de haber ganado varios premios Eisner y premios Harvey, cuando no usa el pseudónimo es periodista y llegó al mundo del comic como dibujante de Sex Criminals para la editorial Image junto a Matt Fraction, pero fue con el guion donde más se lució y lo que le llevó a escribir este proyecto. El segundo, en cambio, creó gráficamente a los Thunderbolts y es uno de los nombres más ligados a Spidey desde los años ’90 en adelante. Dibujó primero la serie regular durante mucho tiempo y, después, la versión Ultimate acompañado por la pluma de Brian Michael Bendis.

La historia de Spider-Man: Life Story se puede resumir fácil. Es, prácticamente, un What If?; una línea editorial de Marvel en la que se le da a los autores la posibilidad de reescribir eventos de uno o más personajes al distorsionar los hechos que se dieron en los números oficiales. En otras palabras, los autores dan a luz a eventos no canónicos que no tienen una continuidad por una serie limitada de números. Spider-Man, desde que apareció por primera vez en las páginas del Amazing Fantasy #15, número nacido gracias a las ideas de Stan Lee y a los lápices de Steve Ditko, siempre tuvo contacto con la realidad: sus problemas eran los mismos que los de cualquier adolescente occidental, tanto a nivel familiar (por ejemplo, tenía que dar una mano en las finanzas del hogar), como en interacción con lo que pasaba en el mundo. Y todo esto gestionado a través de una doble vida que se desarrollaba más o menos bien. Ahora, o con los últimos relanzamientos de la revista, ya se detuvo ese crecimiento: Peter devuelve, a grandes rasgos, lo que nos había dejado Stan Lee, lo cual obviamente deja fuera ese hilo que unía al personaje con la actualidad occidental.

En sí mismo, esto no sería nada inusual en el mundo del comic: el envejecimiento de todos los personajes de ficción se ralentizó mucho. El ejemplo cinematográfico más claro es el de James Bond, personaje al que tuvieron que interpretar seis actores para no hacerlo envejecer. Así las cosas, el hecho de que los héroes de Marvel sólo hayan envejecido unos diez años desde 1962 no suena muy raro. En torno a esta aparente contradicción gira Spider-Man: Historia de vida, relato del que Peter Parker es protagonista y en el que todo el universo Marvel envejece normalmente: cada número toca una década diferente, por lo tanto, en cada uno de ellos vemos a los personajes diez años más viejos y con todas las cosas que trae consigo el paso del tiempo.

El comic no abre con la clásica presentación del ñoño Peter que, tras ser mordido por una araña radiactiva y perder a su tío, se culpa a sí mismo de su propia negligencia y decide balancearse por los rascacielos de Nueva York para proteger a los inocentes. En absoluto. Porque hay algo que se hizo muy bien en el MCU y es ejemplificador: cualquiera conoce el origen de Spider-Man; quien no, puede buscarlo en las primeras líneas de su Wikipedia. No hace falta volver a contar todo. Tal es así que a la araña radiactiva y al tío se les concede sólo una viñeta a cada uno en la primera página.

La narración, sin embargo, no empieza en el ´62, en los albores de la vida de superhéroe de Peter, sino en el ´66, en medio de las protestas contra la guerra de Vietnam y con los movimientos hippies del ´68 a la vista. Así, Zdarsky nos muestra a un Peter que se debate entre usar sus poderes para poner fin a la guerra o mantenerse al margen, consciente de los riesgos que enfrentan todos los jóvenes de su edad cuando se enlistan y se van a defender el honor de Estados Unidos. En la fiesta de despedida de Flash Thompson, que justamente decidió hacerle caso al Tío Sam, discute con Peter y, cuando éste le pregunta por qué decide irse a Vietnam, le contesta:“Es lo que Spider-Man haría”.

Por supuesto, esa respuesta fue una patada en el tórax para Peter, y si bien Bagley hace un excelente trabajo durante todo el tomo, me doy el lujo de decir que esa viñeta debería haber sido una página entera. O una splash page, si exagero. Es imposible no empatizar con este Peter Parker, el Spider-Man que, en Life Story, no sólo es atacado por villanos, sino también por situaciones profundamente humanas y complejas.

La historia sigue de inmediato sin producir aburrimiento alguno, así que basta de spoilers: me voy a limitar a decir que el comic toca todos los momentos más importantes e icónicos del personaje -a veces, sin cambios excesivos, mientras que otros con sólo unos pocos puntos en común, pero, en cualquier caso, cada historia contada tiene sabor a actualidad, lo que hace que, quizás, le saque algo de epicidad a algunas escenas o personajes pero nunca deja de emocionar de manera correcta-, pero esto no tiene porqué ser un impedimento para los no eruditos, porque si bien es un conjunto de eventos de Spidey, también es un librito lleno de emociones que van mucho más allá de los trajes superheróicos.

Creo que pocas veces se eligió un subtítulo más acertado para un comic. Porque sea cuanto sea lo que te tome leerlo, sea un mes, una semana, un día o dos horas, cuando lo terminás sentís que realmente acompañaste a Peter durante todo su viaje, el cual no es más que su vida misma. No es el planeta atacado por fuerzas de otro planeta. O, tal vez, en cierto punto, sí; pero bajo la óptica de Peter Parker, una persona que, sin el traje, es tan humano como nosotros. Por esto, Historia de vida es un comic que se lo puede leer cualquiera. Porque, en definitiva, sepamos mucho o nada de comics, estemos familiarizados o no con Spider-Man, todos tenemos una historia de vida que queremos que sea contada.